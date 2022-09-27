 「情况远没有想象中可怕」德国经济气氛回升 | 经济纵横 | DW | 25.11.2022

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经济纵横

「情况远没有想象中可怕」德国经济气氛回升

尽管遭遇创纪录的通货膨胀和供应瓶颈，德国经济在夏季的增长比最初预期的要强劲。7月至9月，国内生产总值与上一季度相比增长了0.4%。另外，德国经济界的气氛在11月出现了大幅改善，最新商业预期指数上升明显。

德国经济氛围改善的一个重要原因是：经济衰退可能没有想象中那么严重

德国经济氛围改善的一个重要原因是：经济衰退可能没有想象中那么严重

（德国之声中文网）这个月，各家德国企业董事会的气氛明显欢快了起来。慕尼黑Ifo经济研究所本周五（11月25日）公布，商业环境指数（Ifo-Index）与前一个月相比上升了1.8点，达到86.3点。此外，前一个月的数值也得到向上修正。换句话说，这份最重要的德国经济晴雨表在10月份就已经出现了自今年5月以来的首次上升。

经济学家们曾预期商业气氛将好转，并且预测11月的商业环境预期指数为85点，但此次公布的数据高于预期。尽管企业对当前业务现状仍不太满意，但对未来几个月的悲观情绪明显缓解。

「人们原本预期灾难性冲击，目前情势仅是略显黯淡」

Ifo所长福斯特（Clemens Fuest）表示：「经济衰退的程度可能没有许多人预期的那么严重。」在这位顶级经济学家看来，迄今为止的温和天气、充足的天然气储备量以及正在研拟的液化天然气终端计划，都说明经济形势略有好转。

「万岁！世界末日不会发生」，睿盛银行（VP Bank）的首席经济学家吉泽尔（Thomas Gitzel）在一份初步声明中如此表示。燃气短缺、停电、原物料匮乏和金融市场危机是过去几周的热门话题。但令所有人惊讶的是，德国经济在第三季度录得的增长好于预期。吉泽尔说：「因此，目前的情况远没有想象中的那么可怕。这也反映在商业环境指数上。」 企业对当前形势的评估与接下来的商业前景之间存在很大差距。

德国商业银行（Commerzbank）的首席经济学家克莱默（Jörg Krämer）认为，「经济还会进一步衰退，但比以往任何时候都更不可能出现经济崩溃」。

巴登-符腾堡州银行的尼克拉叙（Jen-Oliver Niklasch）说，我们正在从绝望的谷底上升，进入正常的衰退担忧期。他指出：「人们原本预期的是灾难性的冲击，目前情势仅是略显黯淡。」 然而，鉴于经济衰退仍存在，尽管商业环境预期指数大幅上升，仍没有理由松口气。

另一位专家，德卡银行的朔伊勒（Andreas Scheuerle）表示，「德国正在滑向衰退，这是不争的事实，但它不会变成我们担心的经济崩溃。」

越来越多德国人走进当铺

第三季度同上季度相比增长0.4%

根据联邦银行的数据，德国正面临着冬季经济衰退，但天然气短缺可能是可以避免的。金融服务机构标普全球的调查数据表明，目前由于价格压力的缓解，经济下滑的速度在11月已经放缓。在今年的夏季季度，鉴于许多新冠防疫措施的取消，经济持续增长。

7月至9月，德国国内生产总值同上季度相比增长了0.4%。联邦经济部发言人解释道，夏季季度的经济实力结果好于联邦政府在其秋季预测中的预期。统计数据显示，在乌克兰战争和能源危机的背景下，德国经济具有强大的复原能力。他指出：「俄罗斯石油、天然气和煤炭等供应來源可以被替换。」

对增长至关重要的是德国国内消费，统计学家指出，尽管有通货膨胀和不断扩大的能源危机，消费者在第三季度继续受益於防疫措施解除，例如，旅行和外出的次数增多。私人消费支出总体上比第二季度高出1%。另一方面，政府消费支出保持在与上一季度相同的水平。

图中，德国第一艘液化天然气载运船抵达卢布明（Lubmin）的码头

图中，德国第一艘液化天然气载运船抵达卢布明（Lubmin）的码头

外贸有所增加 建筑投资下降

统计學家补充说，尽管国际局势紧张，但德國与外国的贸易仍有所增加。由于持续的高额订单积压和全球供应链的运作改善，第三季度的货物和服务出口在对价格、季节和日历影响进行调整後，比上一季度多出2.0%。进口增长略高，为2.4%。

统计学家还称制造业的发展「出乎意料地正向」：主要是由于汽车业和机械工程的生产增长，7月至9月的经济产出比上一季度增长了0.9%。根据该报告，贸易、运输和酒店业以及公共服务提供者、教育和卫生领域的总附加值增长「特别有活力」。

然而，目前的经济数据继续预警着冬季期間将出现经济衰退。「经济衰退温和进程的前提条件是：没有严重的天然气短缺，没有惡化的新冠疫情，以及供应链继续逐步稳定」。此外，计划中的天然气和电力价格限制将产生正面影响，「因为它们为消费者提供了具体的救济」。

同时，睿盛银行的首席经济学家吉泽尔指出，可以預見建筑业不会对增长做出贡献：「另一方面，建筑投资将下降1.4%，然而这並不讓人意外，因为建筑业受到较高的利率和高建筑成本的影响」。

（德新社，路透社，法新社）

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