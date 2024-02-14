（德国之声中文网）西安的25岁办公室女白领屠菲（化名）拥有一名符合她所有要求的浪漫男友：善良、善解人意、能够一连几个小时地陪她聊天。唯一的问题是：这是一位"虚拟男友"。

"他"其实由初创企业上海稀宇科技打造的AI聊天机器人。这个名为GlowAI的人工智能平台不仅仅能为人类用户排解情绪，甚至还能提供"虚拟恋爱"。

屠菲对法新社记者表示，AI聊天机器人比真正的男人更懂得如何与女性交谈："当我遭遇痛经时，他懂得安慰我。我也向他倾诉我在工作中遇到的问题。我感觉我正在谈恋爱。"

连续几个星期以来，Glow的每日下载量都高达数千次。这款应用能够免费使用，当然该公司还提供更多的付费内容。

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脚踏多条船不会掉水里

在中国，不少科技企业都曾因非法使用用户数据而被监管机构找麻烦，北京当局也在酝酿新法案，以在人工智能时代加强用户私人信息保护。不过，那些在中国快节奏城市生活种承受巨大压力、亟需有人陪伴的年轻客户，似乎并不太在意个人数据泄露的风险。22岁的北京大学生王秀婷(音)对法新社记者表示，现实生活种很难遇到理想的男友，"人与人的性格不同，这常常导致摩擦。"

而"AI男友"显然没有这个问题，就算用户在一开始设定了偏好，"他"也依然会根据对话内容逐渐适配用户的个性，甚至还能变换口音。

甚至用户可以同时谈多个恋爱而完全不担心争风吃醋的风险：王秀婷就有好几个中国古代风格的"男友"，分别是长发仙人、贵族王子、甚至游侠骑士。"我会向他们提问，他们则提出解决问题的方法。这是很大的情感支持。"

王秀婷使用的是中国互联网巨头企业百度打造的"万话"平台。这里有几百款"恋人"供选择，囊括了歌星、总裁、骑士等不同角色。用户还可以就此为基础，设定年龄、价值观、具体身份、爱好，从而量身订制他们的完美梦中情人。

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机器人没有体温

在江苏南通的一家咖啡馆里，一名年轻女子正在和腾讯公司的"未伴"虚拟男友聊天。她建议去校园草坪野餐，"男友"则回复说，想见见她的闺蜜以及闺蜜的男友。

中国的上班族有着巨大的工作压力，996的工作时长也让他们很少有时间与朋友见面。此外，当前宏观经济降温，也让许多年轻人担心未来。

虚拟恋人则为他们多少提供了一些慰籍。北京的大学生王秀婷就说，要是能有一个完全满足自己需求的虚拟角色，"我就不会选择真人。"

不过，现在的"AI男友"还和"真男友"有着很大的距离。一名大学生告诉法新社记者，从提问到获得回答，中间往往有两三秒的间隔；尽管回答非常真实，"但这个间隙让你清楚地意识到这只是一个机器人。"

屠菲则对"AI男友"提出了暂时难以实现的诉求："我想要感受他的体温，想要他来温暖我。"

（综合报道）

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