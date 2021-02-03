（德国之声中文网）诺贝尔经济学奖得主、被称作“欧元之父”的蒙代尔（Robert Mundell）周日（4月4日）在位于意大利中部锡耶纳的家中离世，享年88岁。

蒙代尔出生于加拿大，1956年在美国麻省理工学院获得经济学博士，其后在美国多个大学研究和任教，担任过国际货币基金、世界银行等重要国际机构的顾问，也为多国政府做过高参。

1961年，蒙代尔发表《最优货币区理论》，提出“劳动力和资本的高度灵活性是货币联盟成功的必要条件”的理论。该理论在后来年间得到补充和扩展。蒙代尔的这一研究为后来欧元的诞生奠定了理论基础，也是他被尊称为“欧元之父”的原因。因为该理论，1999年蒙代尔获得了诺贝尔经济学奖。

“世界货币”的构想

事实上，欧元区的情形并不符合蒙代尔提出的理想条件。晚年的蒙代尔则更主张推行一种“世界货币”的设想，即美元、欧元和日元更紧密挂钩，形成一篮子货币，以此作为新的国际货币体系下稳定金融市场的一种方式。

蒙代尔也是供给测经济学派的代表人物。他主张用低税率和宽松的财政政策来刺激经济增长，必要时，推行紧缩货币政策来遏制通货膨胀。美国上世纪八十年代“里根经济学”就是建立在这一基础之上。他的低税率理论无疑为降低富人的最高税率提供了理论依据，在英美等国赢得无数支持。

据《纽约时报》报导，蒙代尔曾在2006年时说过，“供给侧经济学提出的论点是，陡峭的渐进税率减少了待分配的蛋糕大小"，但是，"穷人在大蛋糕中分到较小的份额，可能比在小蛋糕中分到较多的份额更多。"为鼓励经济增长，蒙代尔主张将最高税率控制在25%以下。

“北京市民”

蒙代尔在中国的人脉也堪称广博，他于1995年第一次访问中国，此后陆续在清华大学、南开大学以及上海交大等40多所高校担任名誉教授。他自己曾说，在北京、上海、广州、深圳等地都有业务。2005年，蒙代尔获得北京市政府发放的永久居留证，成了一名“北京市民”。

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