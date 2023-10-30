悼念李克强：民间自发、官方矜持

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中国前总理李克强去世后，在他的故乡合肥以及他曾主政的河南郑州，大量市民用鲜花表达哀思。民众自发的悼念活动、在网络抒发的缅怀与官方媒体舆论的集体沉默形成强烈反差。
李克强逝世的消息传出后，在安徽定远李家祖屋和合肥李克强幼时故居（图）前往献花的人群络绎不绝，鲜花在街道上堆积如山。李克强1955年出生于合肥，在这里度过青少年时代，上世纪70年代作为“知识青年”在安徽凤阳县下乡“插队”。
在李克强去世当天的晚上，就有人就开始前往位于合肥红星路的李克强故居。由于现场人流不断，为了维持秩序和保护祭拜者安全，一些民众自发组成人链，将献花悼念的场地隔开。
河南省会郑州也出现不少悼念的人群和摆放的大量花束。1998年到2004年，李克强在河南省先后任省长、省委书记。1990年代河南的“血浆经济”导致艾滋病在该省一些农村泛滥，造成巨大的人道灾难，李克强在河南主政期间采取了一些补救、纾困措施。
李克强的突然去世在中国社会引起了巨大震动，社交媒体的有关消息下大量网民留言哀悼。然而在中国的权力中心、李克强工作了16年的北京，当局加紧了安保管制。天安门广场依旧必须提前预约进入、中南海（图）附近，保安会提醒行人不得停留。
中国媒体统一转发官方对李克强逝世的讣告通稿。当天晚上的“新闻联播”节目中，这位前总理辞世的消息仅被放到第三位。社交媒体上，相关消息的评论区很快就被关闭或严格审核。在新浪微博上，只有经过认证的大v官博才能在“李克强同志逝世”的词条下发表新帖。
中国社交媒体流传的一些截图显示，中国多所大学下达通知，严禁学生线上线下聚集悼念已故总理李克强。许多大学生在微博上表示，学校通知，至11月3日所有社团活动因故取消。李克强的母校北京大学29日在官方微博发文缅怀这位校友，不过学生的留言都被屏蔽。
中央社报道，网路视频和图片显示，李克强的遗体27日从上海运至北京。香港《明报》称，按照正国级领导人丧葬规格，李克强遗体将于本周在北京八宝山革命公墓火化。独立时评人、作家蔡慎坤在X转发一则透露治丧安排的消息称，李克强的丧事将“从简”，甚至不开追悼会，仅有小规模的“遗体送别”。
在李克强10月27日因心脏病猝然离世后，多家国际媒体发表了针对这位中国前总理的评论和讣闻。有评论写道，无论是生时还是死后，“李克强都处于习近平的阴影下”，“他从未真正有机会实现他的抱负”。与此同时，也有文章指出，他的去世“激起了对他所代表的那个时代的怀念”。
据媒体报道以及网络信息，中国多所高校下达内部通知，要求确保校园安全稳定，严禁聚集哀悼已故总理李克强。与此同时，李克强的家乡安徽合肥以及他曾主政的河南郑州有不少民众献花悼念。
中国前国务院总理李克强突发心脏病去世，网友在社媒上纷纷悼念。然而，部分网友对李克强死因的真实性产生了质疑，并猜测恐怕是“被病逝”。
中国中央电视台27日报道称，国务院原总理李克强10月26日因突发心脏病，经全力抢救无效，于10月27日0时10分在上海逝世，享年68岁。该消息在中国国内外引起广泛震惊和哀悼。
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