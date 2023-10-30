悼念李克强：民间自发、官方矜持

国际媒体看李克强猝然离世：壮志未酬

在李克强10月27日因心脏病猝然离世后，多家国际媒体发表了针对这位中国前总理的评论和讣闻。有评论写道，无论是生时还是死后，“李克强都处于习近平的阴影下”，“他从未真正有机会实现他的抱负”。与此同时，也有文章指出，他的去世“激起了对他所代表的那个时代的怀念”。