悼念恐袭死难者 新西兰全国默哀两分钟

（德国之声中文网）当地时间周五（3月22日）13.32分至13.34，新西兰全境一片肃静，人们静默两分钟，悼念基督城恐袭事件遇难者。一周前，几乎就在同一时间，在穆斯林周五祈祷过程中，一名凶手袭击了两个清真寺中的第一个。

随着仪式开始，人们在新西兰各地市内肃立静默，众多新西兰女性戴上了头巾，表达与穆斯林社区的团结；各清真寺周围出现长长人链。

在阿尔-努尔清真寺，一名穆斯林教士主持悼念仪式，电台、电视台作实况转播。

位于南太平洋的新西兰有人口500万，信奉伊斯兰教的居民约5万。政府总理阿德恩（Jacinda Ardern）参加了在基督城的悼念活动，并再度头戴一块黑巾。她向穆斯林民众说："新西兰与你们一起哀悼。我们是一个整体。"

新西兰总理阿德恩

"必须终止"

伊斯兰教士富达（Gamal Fouda）对阿德恩总理表示感谢说："谢谢您的话、谢谢您的眼泪，谢谢您以一块普通的头巾向我们表达的尊敬。"不过，他同时也强调指出，这样的屠杀事件不是一夜之间就会产生的，"它是一些政治领袖、媒体和其他人的反穆斯林言论导致的结果"。富达教士表示，种族主义的"白人优越论"是对整个人类的巨大危险，"这必须终止"。

为保障悼念仪式的安全，当局在基督城派出了大批警察值勤，其中部分是全副武装。

本周四，新西兰政府宣布，即日起，禁止公民拥有半自动武器。凶手此次使用的就是此类武器。这名28岁的澳大利亚籍嫌犯目前正被拘留审查，他有可能被判终身监禁。下周，新西兰将举行全国哀悼活动。

凝炼/叶宣（德新社、美联社）