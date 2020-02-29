 悼念周梓乐再被阻 港警拘“炸弹袭警团伙” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

悼念周梓乐再被阻 港警拘“炸弹袭警团伙”

香港「反送中」馀波未了，继两周前「831太子站事件」半周年纪念酿大型警民冲突後，在刚过去的周末适逢周梓乐逝世四个月，港警再阻悼念，扣查市民三小时并施放胡椒喷雾。另警方凌晨登门拘17人，疑为炸弹袭警团伙。

Protest gegen die Regierung in Hongkong (picture-alliance/NurPhoto/Y. K. Yeung)

资料照片：正在执行任务的香港警察

（德国之声中文网）香港科大学生周梓乐去年11月8日示威期间坠楼离世，为首位於「反送中」警民冲突现场附近受伤并丧命的人。有网民连续第四个月发起悼念活动，港警如临大敌重兵戒备。

DW.COM

新冠肺炎肆虐，香港持续逾半年的"反送中"运动稍显平静。但在刚过去的週末，警民再起衝突。有市民在"八三一"港铁太子站港警无差别袭击事件半周年之际发起纪念及抗议活动，香港警方则发射多枚催泪弹，拘捕115人。 (02.03.2020)

10多年前的香港餐饮业因SARS经受极大打击, 而新冠肺炎加上自19年持续至今的社会风波令香港饮食行业再次跌入谷底, 或经历着比03年更难过的经济寒冬。 (01.03.2020)

香港大学生周梓乐逝世3个月之际，有示威者在将军澳举行悼念活动，同时反对在该区设立疑似肺炎病人指定诊所。最终示威活动演变成警民冲突，警方称共拘捕119人，包括5名区议员。 (09.02.2020)

综合当地媒体报导，3月8日晚上8时许，约500人在新界将军澳尚德邨停车场一带设祭坛，为周梓乐默哀一分钟，伴随遍地白花丶烛光和纸鹤，气氛平静。

默哀才结束不久，约30名防暴警员突然包围停车场，在场有警员多次以扬声器称「尊重市民悼念的活动」，但现场情况混乱，警方要维持秩序。港警其後拉起封锁线，驱赶记者及市民上行人路，期间有警员举蓝旗警告市民正参与未经批准集结，要求集会人士离开，否则会被捕。

封锁三小时拘逾40

警方在祭坛位置拉起封锁线，约300人包括民选区议员及义务急救员，被包围近三小时，要排队逐一接受截停搜查。期间多人被带离现场，有男子遭按倒地上後疑失去知觉，需召唤救护车送院。警方又一度拖走两名等候被查少女，引起在场者不满，警员施放胡椒喷雾，两女经搜查後获释。

现场逾40人涉非法集结被捕，警方其後在脸书发文称，由於过往有人在停车场及附近高处向地面投掷杂物，故提早巡逻，并在停车场角落及梯间检获汽油弹丶玻璃樽丶砖头及雨伞等物品。

周梓乐之死触发中大丶理大事件

去年11月4号凌晨，警方在将军澳尚德邨外围发射多轮催泪弹，周梓乐被发现倒卧尚德邨停车场2楼，怀疑是由3楼坠下。他头部重创昏迷，留院五日後不治，终年22岁。

事件引起香港社会高度关注，反送中支持者认为警方要为周的死负责，指他是为了逃避警方催泪弹而坠下，也有人指警方曾阻挠救护车救人，或指他是被追捕的警察推下。警方反驳传言，指停车场与警方发射催泪弹的地点有一定距离，事发前也没有警员进入停车场。

Hongkong | Gedenken an getöteten Studenten (Reuters/Tyrone Siu)

2019年11月8日悼念周梓乐的香港民众

周梓乐之死是「反送中」转折点之一，触发了最激烈的冲突。有示威者为悼念他，去年11月中旬发起罢工丶罢课丶罢市「大三罢」，瘫痪全港交通，及後港警攻入香港中文大学校园，狂轰上千枚催泪弹，并包围理工大学近两周。

周梓乐逝世两个月及三个月的悼念活动，港警均有到场驱散人群，酿成警民冲突，多人被捕。

登门拘17人检土制炸弹

据报道，港警3月8日凌晨在全港多区突击搜查22个住宅单位，拘捕17男女，年龄介乎21至53岁，涉嫌「串谋导致相当可能会危害生命或财产的爆炸」。

其中一名被捕男子居住在新界大埔广福邨，其母指警方在屋内搜查几小时，但未有发现任何易燃物品，带走电脑、手机等物件。搜捕期间警方封锁上下两层，引起居民围观，防暴警到场驱赶民众、记者及民选区医院，期间爆发冲突，三名围观人士被捕。

而凌晨2时许，有网民拍摄到片段，一名女子高呼救命并喊出自己的名字，其後遭数名男子带上七人车，有居民表示有男子当时表示「拍什么，警察在做事」。该区区议员到警署了解后确认有一名女子被捕，相信就是网络片段中叫救命的女子，他事后到女事主寓所了解，发现铁闸毁烂，相信是便衣探员上门拘捕时「爆门」。

疑为炸弹袭警团伙

警方指行动中在九龙大角咀一个商业单位，检获3个土制炸弹半制成品和摇控引爆装置，以及2.6吨化学物品，包括硝酸盐混合物丶硫磺丶镁粉丶钠丶6瓶通渠水丶60支电子火柴等，相信用於制作土制炸药。

有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华表示，事件与近月3宗遥控炸弹爆炸案有关。警方相信被捕的17人属同一团夥，制造炸弹是计划在公众活动中使用，目的是要针对杀害警员，不排除稍後有更多人被捕。

1月27日明爱医院厕所丶1月28日深圳湾口岸及2月2日罗湖火车站月台，先後遭人放置爆炸品及发生爆炸，事後有人在通讯软件Telegram频道发文承认责任，扬言放置炸弹是要迫使港府回应「封关」要求，言词间挑战警方。

观看视频 06:47

香港示威八個月﹕孤立無援的抗爭支援者

相关内容

Berlinale 2020 | Vorstellung von Comrades

在柏林 遇见香港“手足” 29.02.2020

一群香港年轻人制作完成的电影《手足》，成为此次第70届柏林电影节上唯一关注香港反送中运动的影片。主创人员向电影节观众解释香港人为什么要上街，以及这场运动的最可爱之处。

Jimmy Lai

黎智英家中被捕 助手:港府散布恐吓信号 28.02.2020

支持“反送中”运动的壹传媒创办人黎智英多次与民众一同走上街头抗争，周五一早被以涉嫌参与反修例游行为名被拘捕，当天晚些时候获保释。他所经营的媒体多次针砭港府和中共。这次被捕引人质疑是否遭“秋后算账”。

Hongkong Proteste

香港将军澳示威：逾百人被捕 09.02.2020

香港大学生周梓乐逝世3个月之际，有示威者在将军澳举行悼念活动，同时反对在该区设立疑似肺炎病人指定诊所。最终示威活动演变成警民冲突，警方称共拘捕119人，包括5名区议员。

广告

媒体看中国

China Peking | Ladenbesitzer mit Gesichtsmaske (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

墙外文摘：疫情刺激，中共高层脑子还正常吗？

有评论认为，中共官媒以夸张说法称颂"大国领袖"处理疫情处变不惊，是中国"主心骨"、世界"定心丸"，证明中共或总书记本人的神经似乎已受到了严重的刺激。  