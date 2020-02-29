悼念周梓乐再被阻 港警拘“炸弹袭警团伙”

（德国之声中文网）香港科大学生周梓乐去年11月8日示威期间坠楼离世，为首位於「反送中」警民冲突现场附近受伤并丧命的人。有网民连续第四个月发起悼念活动，港警如临大敌重兵戒备。

综合当地媒体报导，3月8日晚上8时许，约500人在新界将军澳尚德邨停车场一带设祭坛，为周梓乐默哀一分钟，伴随遍地白花丶烛光和纸鹤，气氛平静。

默哀才结束不久，约30名防暴警员突然包围停车场，在场有警员多次以扬声器称「尊重市民悼念的活动」，但现场情况混乱，警方要维持秩序。港警其後拉起封锁线，驱赶记者及市民上行人路，期间有警员举蓝旗警告市民正参与未经批准集结，要求集会人士离开，否则会被捕。

封锁三小时拘逾40人

警方在祭坛位置拉起封锁线，约300人包括民选区议员及义务急救员，被包围近三小时，要排队逐一接受截停搜查。期间多人被带离现场，有男子遭按倒地上後疑失去知觉，需召唤救护车送院。警方又一度拖走两名等候被查少女，引起在场者不满，警员施放胡椒喷雾，两女经搜查後获释。

现场逾40人涉非法集结被捕，警方其後在脸书发文称，由於过往有人在停车场及附近高处向地面投掷杂物，故提早巡逻，并在停车场角落及梯间检获汽油弹丶玻璃樽丶砖头及雨伞等物品。

周梓乐之死触发中大丶理大事件

去年11月4号凌晨，警方在将军澳尚德邨外围发射多轮催泪弹，周梓乐被发现倒卧尚德邨停车场2楼，怀疑是由3楼坠下。他头部重创昏迷，留院五日後不治，终年22岁。

事件引起香港社会高度关注，反送中支持者认为警方要为周的死负责，指他是为了逃避警方催泪弹而坠下，也有人指警方曾阻挠救护车救人，或指他是被追捕的警察推下。警方反驳传言，指停车场与警方发射催泪弹的地点有一定距离，事发前也没有警员进入停车场。

2019年11月8日悼念周梓乐的香港民众

周梓乐之死是「反送中」转折点之一，触发了最激烈的冲突。有示威者为悼念他，去年11月中旬发起罢工丶罢课丶罢市「大三罢」，瘫痪全港交通，及後港警攻入香港中文大学校园，狂轰上千枚催泪弹，并包围理工大学近两周。

周梓乐逝世两个月及三个月的悼念活动，港警均有到场驱散人群，酿成警民冲突，多人被捕。

登门拘17人检土制炸弹

据报道，港警3月8日凌晨在全港多区突击搜查22个住宅单位，拘捕17男女，年龄介乎21至53岁，涉嫌「串谋导致相当可能会危害生命或财产的爆炸」。

其中一名被捕男子居住在新界大埔广福邨，其母指警方在屋内搜查几小时，但未有发现任何易燃物品，带走电脑、手机等物件。搜捕期间警方封锁上下两层，引起居民围观，防暴警到场驱赶民众、记者及民选区医院，期间爆发冲突，三名围观人士被捕。

而凌晨2时许，有网民拍摄到片段，一名女子高呼救命并喊出自己的名字，其後遭数名男子带上七人车，有居民表示有男子当时表示「拍什么，警察在做事」。该区区议员到警署了解后确认有一名女子被捕，相信就是网络片段中叫救命的女子，他事后到女事主寓所了解，发现铁闸毁烂，相信是便衣探员上门拘捕时「爆门」。

疑为炸弹袭警团伙

警方指行动中在九龙大角咀一个商业单位，检获3个土制炸弹半制成品和摇控引爆装置，以及2.6吨化学物品，包括硝酸盐混合物丶硫磺丶镁粉丶钠丶6瓶通渠水丶60支电子火柴等，相信用於制作土制炸药。

有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华表示，事件与近月3宗遥控炸弹爆炸案有关。警方相信被捕的17人属同一团夥，制造炸弹是计划在公众活动中使用，目的是要针对杀害警员，不排除稍後有更多人被捕。

1月27日明爱医院厕所丶1月28日深圳湾口岸及2月2日罗湖火车站月台，先後遭人放置爆炸品及发生爆炸，事後有人在通讯软件Telegram频道发文承认责任，扬言放置炸弹是要迫使港府回应「封关」要求，言词间挑战警方。