 悲剧重演：佛罗里达不让“赞丹”号邮轮停靠 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.04.2020

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悲剧重演：佛罗里达不让“赞丹”号邮轮停靠

在加勒比海游弋的“赞丹”号邮轮的危机加剧，无一港口愿让该船停靠。船上迄今已有4人罹难，另有8人确诊感染新冠病毒。美国佛罗里达州也拒绝该船游客上岸。

Vier Tote auf Kreuzfahrtschiff vor Panama (picture-alliance/dpa/AP/A. Franco)

位于巴拿马沿海的 "赞丹"号 邮轮（3月29日）

（德国之声中文网）梦幻度假游成了恐怖游：已有4人丧生、多人感染新冠病毒的邮轮"赞丹"号仍在绝望地寻找港口。经多日折腾，"赞丹"号终于能进入美国佛罗里达州港口，但船上旅客还是不被允许上岸。

佛罗里达州长德桑提斯（Ron DeSantis）对福克斯新闻电视台表示，"我们觉得这是一个很大的问题，所以不愿此刻让他们在南佛罗里达上岸。"他说，他的州无法让医院床位被不是来自佛罗里达的人占用了去。在相关事情上，他与白宫保持着联系。之后，他又表示，他赞同先向该船派出一个特种医生小组，但须由邮轮公司负责组织。

Ron DeSantis (picture-alliance/AP Photo/W. Lee)

佛罗里达州长德桑提斯

属于荷美邮轮公司的"赞丹"号原正计划驶向佛罗里达的劳德代尔堡港（Fort Lauderdale）。然而，该市市长特兰塔利斯（Dean Trantalis）亦拒绝该船入港。他表示，让"赞丹"号停靠是"完全不能接受的"。

在巴拿马运河管理局放弃了此前的封锁立场后，"赞丹"号邮轮昨夜经由该运河从太平洋驶入加勒比海。荷美公司称，在"赞丹"进入运河前，从圣地亚哥出港的姐妹船"鹿特丹"号从"赞丹"号上接走了健康状况最好的游客，数百人经由"卫生走廊"转到了另一艘船上，此外，"鹿特丹"向"赞丹"提供了食品、人员和新冠病毒检测设备，这两艘船目前正同时位于加拉比海，一共载有2500 游客及船员。

荷美邮轮公司总裁阿什福德（Orlando Ashford）对船上可能出现新的死亡病例发出警告。他在公司网站上写道，已有4名游客丧生，他担心，更多的人会有生命危险。阿什福德称，船上冠状病毒感染人数已增至8人、193人有流感症候。自该船3周前从阿根廷起航以来丧生的4名游客的死因依旧不明。

此间，联邦德国外长马斯也已过问这一紧急事态。本周一，他表示希望，这两艘邮轮很快能停泊于劳德代尔堡港，游客可以从那里被飞机接走。

"赞丹"号上原有79名德国人。退休夫妻冯·布劳什维格（Eva von Braunschweig，72岁）和沃尔夫（Jürgen Wolff，82岁）也在船上。上周末，这对夫妻通过Instagram发出求救视频。布劳什维格流着泪说，她极其害怕丈夫和她自己生命难保，她说，"家里有5个孩子和14个孙子女在期待着我们。我请求救助！"据新闻周刊《焦点》报道，这两位老人此间已和其他大多数德国人一起转移到了"鹿特丹"号上。

Coronafälle auf Kreuzfahrtschiff Zaandam (picture-alliance/dpa/A. Franco)

尽管佛罗里达州长的拒绝态度，两艘邮轮继续驶往该州。劳德代尔堡港管理局此前曾表示愿接受邮轮，但规定了条件：荷美邮轮公司必须呈交一份详细计划，如何从船上接运旅客回国。此外，该公司必须负责对患病游客的运输和在陆地的医疗、对旅客行李的消毒以及对医疗垃圾的妥当处理。

一般预期，"赞丹"和"鹿特丹"会在当地时间周三晚间或周四早晨抵达劳德代尔堡，除德国游客外，船上还有305名美国公民和来自加拿大的247名游客。

"赞丹"号邮轮于3月7日从布宜诺斯艾利斯起锚出发，绕行了开普角。自3月中旬起，该船一直在寻找一个可以让游客登岸的港口。因船上发生新冠病毒感染病例，多个南美国家海港拒绝该船停靠。

 

凝炼/乐然（德新社、路透社）

 

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