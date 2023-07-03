悬赏百万港币 港警通缉8位民主人士

（德国之声中文网）香港警方周一（7月3日）宣布每人悬赏100万港元，通缉8名流亡海外的香港知名港民主活动人士，指控他们涉嫌违反港区《国安法》。

2019年香港爆发的大规模、有时甚至出现暴力的民主抗议活动被镇压后，北京于2020年在香港全面实施国安法，打击异议人士。随后，此次被通缉的8名知名民主活动人士逃离了香港。

香港国安处总警司李桂华周一召开记者会，称这8名人士“干犯了严重的危害国家安全罪”。

他们是前立法会议员罗冠聪、许智峰、郭荣铿、前职工会联盟总干事蒙兆达、前法政汇思召集人任建峰，以及袁弓夷、郭凤仪和刘祖迪。

他们被指控的罪名包括煽动分裂国家、煽动颠覆国家政权，以及勾结外国或境外势力危害国家安全，同时在海外宣扬“港独”、“台独”等。这些罪行最高可判无期徒刑。

李桂华称，他们鼓吹外国制裁或恐吓香港官员，以及鼓吹制裁香港法官或检控人员。

他说，这些人只要一天不回香港，香港警方就不能拘捕他们。

“但我们不会停止（追捕他们）。”李桂华说。

凡提供有关这8名人士的信息导致他们被逮捕或起诉者，将获得100万港元悬赏金。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 手举鲜花的「王婆婆」 又称「王婆婆」的香港社运人士王凤瑶在6月4日下午5点多到了警方封锁范围附近。她拿着一束鲜花，双手比出「五一」手势，接着便被一群警察包围并带上警车。今年67岁的王凤瑶因在2019年反修例游行中经常举着英国国旗而引人注目，曾数次被香港和中国大陆警方拘留。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 前记协主席遭扣留后获释 香港记者协会前主席麦燕庭（图右上二）在傍晚6点多现身铜锣湾，在一家商场外遭到警方盘查，几分钟后被警察带走。香港记协6月5日透过公开声明表示，记协前主席兼法广特约记者麦燕庭在湾仔警署被扣留至晚上11时始获释，但未获告知被控任何罪行。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 社民连主席的纸花和电子蜡烛 社运人士、社民连主席陈宝莹（左二）在晚上7点多到了维园附近的纪利佐治街，手持黄色纸花和电子蜡烛，在被警方问话之后便被带上警车。社民连在当天稍晚表示，陈宝莹被带到被带到湾仔警署后，于晚上9时15分获准离开，未被要求任何担保。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 邓建华、徐汉光也被带走 晚间8点左右，身穿印有《文汇报》六四报导图案上衣的香港职工盟前副主席邓建华（图中）被警方拦下盘查，接着被带上警车，他随后于Facebook上表示正于湾仔「协助调查」。大约也在8点多，手持电子蜡烛的前支联会常委徐汉光也于铜锣湾地铁站附近被一群警察带上警车离开。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 《5月35日》剧本 一名身穿黑衣、戴口罩的男子向在场记者展示香港剧作家庄梅岩的六四舞台剧本《5月35日》；也有人用手机播放六四相关歌曲，在街上喊「我们要自由」、「香港人不要怕」，最终也被带离开。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 手机点灯破坏社会安宁？ 多名员警将一名开着手机闪光灯的男子带离维园附近。香港警方晚上表示，6月4日当天有11男12女，合共23人涉嫌「破坏社会安宁」被警方拘捕或带走调查；有1人因「涉嫌妨碍警务人员执行职务」遭到拘捕。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 「不要忘記六四」 6月3日，艺名「三木」的陈式森（图中）在六四前一天于铜锣湾的某条街上唱着「不要忘记六四！不要忘记六四！香港人，不要怕他们」。随后他被警员带走时，还沿途高喊着「勿忘六四」、「打倒暴政」、「香港人不要怕」。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 禁食89643.4秒 前支联会义工关振邦（左）、香港天安门母亲成员刘家仪也在6月3日前往维园喷水池，计划在6点04分起在维园禁食。他们手中举着「禁食89643.4秒」、「哀悼六四死难者，向天安门母亲致敬」的标语，身穿印有「896420」和「真相」字样的上衣。两人在喷水池前停留数分钟后便被香港警方带走，同时警告两人涉「作出具意图煽动的作为」。刘家仪在6月5日于Facebook上表示「已在48小时内保释，同时亦完成个人悼念的禁食，暂时平安」。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 过去几年六四的维园 自1990年以来，每年6月4日由香港支联会举办的六四烛光晚会都会吸引上万人齐聚香港维多利亚公园，一同悼念六四事件死难者。但此活动自2019年新冠疫情爆发后，香港当局以防疫为由两度禁止集会。接下来，2020年通过的《国安法》将纪念活动视为违法，2021年又遭遇了支联会解散，此后六四纪念晚会不复存在。图为2020年6月4日香港民众自发地至维园以烛光纪念六四。



国安法重塑了香港社会，摧毁了这个特别自治区与内地之间曾经存在的法律防火墙。国安法规定可以在全球各地追查被指控规反其规定的人士。

根据该法律，国安案件由香港政府指定的警察、检察官和法官处理，北京可以接管某些案件，在内地不透明、被中共严格控制的司法系统中进行审判。

这份通缉名单发布的两天之前，香港政府举行了“回归26周年”庆典活动。

此时也正值港区国安法颁布施行三周年。

三年来，已有260人因此法遭到逮捕，其中160多人和5家公司遭到起诉。大多数被告都是知名的民主政治人士、活动人士、工会成员和记者。

被列入通缉名单的活动人士任建峰（香港前律师、澳大利亚公民）告诉法新社，他为香港感到悲伤。

“这反映了香港的堕落程度。”任建峰说，“香港政府和中共当局试图表明他们的法律可以全球通行。”

北京实施港区国安法后，美国、英国、澳大利亚和加拿大等10个国家暂停了与香港的刑事司法互助协议。

生於國安法時代的學生組織:「贤学思政」成员被判刑

（法新社）

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