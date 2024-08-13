悬念大师：纪念希区柯克诞辰125周年
不是所有电影人都能像希区柯克一样，在离开我们数十年后，依然延续着他的文化影响力。如今我们谈到希区柯克，显然不再是一个人物名字这么简单，而是一种电影风格、一种镜头语言、一种将悬疑惊悚和黑色幽默融为一体的文化符号。在希区柯克诞辰125周年之际，让我们通过大师的作品来重温下他的电影才华。
爱跑龙套的导演
1899年8月13日，阿尔弗雷德·希区柯克出生于英国伦敦莱顿斯通小镇。除了善于执导电影拍摄外，希区柯克还喜欢在自己的影片中跑龙套。希区柯克会非常巧妙地安排自己出镜，这也是他和观众之间沟通方式，而粉丝们也非常乐于在希区柯克的影片中寻找他的身影。（图为1950年希区柯克与德国女演员玛琳·黛德丽（Marlene Dietrich） 一起拍摄的现场）
最纯粹的希区柯克式电影作品----惊魂记
希区柯克的作品被翻译成多种语言，在华语圈也斩获了一批粉丝。电影《惊魂记》（Psycho），可以说是大多数华语观众的心头好。影片中的浴室谋杀片段将希区柯克对镜头的把控力、调动观众情绪的能力，完美的通过影片呈现出来。这部影片奠定了悬疑惊悚片的新高度，成为后期诸多同类型导演的启蒙片。图为电影《惊魂记》（Psycho）海报。
意气风发的希区柯克
希区柯克一生导演监制了五十多部电影。他的职业生涯始于无声电影时期，几乎横跨整个20世纪。不过他的不少默片由于时代久远，胶片资料早已丢失，比如1926年德英两国合拍的《山鹰》（The Mountain Eagle）。图中，前排右二位置指导拍摄的便是悬念大师年轻时的样貌，右边是他未来的妻子艾尔玛•蕾维尔（Alma Reville）。
巅峰之作：三十九级台阶
1935年，年轻的希区柯克拍摄了根据约翰·巴肯（John Buchan）1915年的同名小说改编的《三十九级台阶》（The 39 Steps），影片中的很多桥段都成为后世经典，也是这部作品将希区柯克推上了电影艺术大师高度。在他诞辰125周年之际，这是一部非常值得拿出来重温的作品。
“希区柯克女郎”
希区柯克对金发女郎情有独钟，几乎在他的每部作品里面都能看到金发女子的身影，她们神秘又脆弱。图为影片《电话杀人案》（Dial M for Murder）中的女演员格蕾丝·凯利（Grace Kelly），据说是希区柯克的头号缪斯。
镜头下的希区柯克
尽管希区柯克的多数电影属于暗黑系，但他在拍摄过程中却是放松和快乐的，尤其是当镜头对准他时。图为1958年，悬念大师希区柯克与演员金·诺瓦克（Kim Novak）一起拍摄电影《迷魂记》（Vertigo)。
流媒体时代的希区柯克
如今，我们不仅可以通过DVD以及录像带收看到希区柯克的作品， 还可以通过流媒体平台观看到他的不少影片，很少有导演能像希区柯克一样活跃在流媒体世界中。如果你还没有看过希区柯克的经典作品，如《群鸟》（The Birds），你也可以通过阅读关于希区柯克的书籍沉浸到他构造的悬念世界中。
非典型的英式幽默
善于制造悬念、惊悚氛围的大师，还很善于用黑色幽默的笔法抓住观众们的注意力。其实，希区柯克本身就有很强的幽默感，遗憾的是，这位大师在晚年作品当中却丧失了这份独特的英式幽默。图为1976年作品《大巧局》（Family Plot）。
电影语言高手、享誉世界的导演
无论是影片片段、现场花絮照片、电影剧照亦或者是拍摄间隙的录音，我们都可以感悟到希区柯克的电影才华和人格魅力。图为珍妮特·利(Janet Leigh)和约翰·加文(John Gavin)主演的电影《惊魂记》(Psycho)中的一个场景。