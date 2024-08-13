1899年8月13日，阿尔弗雷德·希区柯克出生于英国伦敦莱顿斯通小镇。除了善于执导电影拍摄外，希区柯克还喜欢在自己的影片中跑龙套。希区柯克会非常巧妙地安排自己出镜，这也是他和观众之间沟通方式，而粉丝们也非常乐于在希区柯克的影片中寻找他的身影。（图为1950年希区柯克与德国女演员玛琳·黛德丽（Marlene Dietrich） 一起拍摄的现场）