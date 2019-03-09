您焦虑吗？克服焦虑症或有良招

（德国之声中文网）根据世界卫生组织的报告，2015年全球约有2.64亿焦虑症患者。究竟何为焦虑症？焦虑与恐惧是很常见的情形，在许多情况下甚至是正常反应--这样的情形能使我们免于危险。但所谓的焦虑症是指在没有危险的情况下，心理仍感到焦虑与恐惧的一种精神疾病。从理性角度看，此时的恐惧毫无根据，但心理的恐惧感却极度真实。

广泛性焦虑症

焦虑症又分为许多不同的形态，恐惧症便是其中一种，较为麻烦的则是广泛性焦虑症。因为恐惧症一般是指对特定情况或事物感到害怕（例如蜘蛛恐惧症或飞行恐惧），但广泛性焦虑症则是没有特定原因、不可控制的焦虑。

广泛性焦虑症如影随形地跟着患者，可能埋伏在下一个角落，发病时让人措手不及。不过这并不表示罹患此类精神问题的病人永远处于悲惨的状态中。对许多患者而言，持续的压力已经成为（恼人的）常态。他们自青少年时期就已经学会隐藏忧虑，在日常生活中应负焦虑。尽管如此，此类病症仍会造成伤害，它会使人心力交瘁，自我孤立。

女性患者多于男性

焦虑症的形成取决于各种不同的因素。女性罹患焦虑症的比例几乎是男性的两倍。有些人则因为遗传基因而更容易受到压力和恐惧的影响。个人的生活环境以及创伤经验也可能引发焦虑症。

焦虑症的常见症状包括疲倦、睡眠品质不佳以及消化系统问题。若超过6个月无法抑制地感觉焦虑和恐惧，应该立即寻求专家的协助。此外也可对日常生活做出一些改变，改善焦虑症状。

每周运动2到3次

人们每周至少应该从事2至3次运动，每次至少半小时。跑步、上健身房、踢足球或游泳，任何运动皆可，重点在于让身体感觉筋疲力尽。

人体在承受压力时会释放肾上腺素，运动则能有助于肾上腺素的代谢。运动时脉搏加快、出汗以及难以呼吸的感觉，能让身体学习如何做出正确应对，并在下一次面临庞大压力时克服焦虑感。

改变饮食习惯

除了运动外，多吃谷类、蔬菜和Omega-3脂肪酸等健康食品也能减少压力。与此同时，应该避免食用高淀粉食物，例如精致面粉制作的面包或面条等会提高胰岛素水平的食品。因为胰岛素浓度过高可能造成身体发炎，并对大脑造成负面影响。新鲜的蔬菜水果则能抗炎症。有一些物质甚至有天然镇静剂的效果，包括Omega-3不饱和脂肪酸以及色氨酸，后者是牛奶中富含的一种氨基酸。为了让这些成分发挥效果，必须经常补充此类食品。

另一方面，咖啡对容易紧张的人有不良效果。因为里头的咖啡因不只会使人清醒，也会导致心跳加快。身体会将这样的反应解读为压力信号。

放松心情

放松技巧也是有助于消除紧张的方式，例如瑜伽、冥想和专注力训练，因为这能训练身体调整呼吸节奏。心情紧张时，呼吸会变得短促，刺激身体产生"战斗或逃跑"（Fight or Flight）反应。这种应激反应会让身体进入戒备状态，分泌大量压力荷尔蒙。缓慢的深呼吸则能启动所谓的"休息与消化"（Rest and Digest）反应。身体在放松的情况下，压力荷尔蒙会随之减少。

通过上述方法调整生活方式，大约在两个月后便能感觉到焦虑症状有所好转。若无任何改善，应立即就医接受治疗。