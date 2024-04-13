悉尼购物中心发生持刀袭击事件 多人死亡

（德国之声中文网）澳大利亚悉尼东部邦迪路口地区韦斯特菲尔德购物中心（Westfield Bondi Junction Shopping Centre）当地时间周六（13日）下午发生袭击事件。一名男子持刀袭击多人，商场紧急疏散数百人。

澳大利亚警方称，有5名受害者在遇袭现场身亡，另一名在被送往医院之后救治无效去世。犯罪嫌疑人被警方当场击毙。

澳大利亚新南威尔士州助理警长库克（Anthony Cooke）告诉记者，当天下午一名男子进入该商场，持刀袭击了大约9人。随后，附近一名警察赶到现场与袭击者对峙，在袭击者朝她举刀后，该警察向袭击者开枪。

库克说，这名高级警官独自一人面对犯罪嫌疑人，她的果决行动挽救了多人性命。他说，嫌犯是在转身向警官举刀后被击毙的。

他说，嫌犯据信是单独行动。最初的报道称可能有两名行凶者。

一名救护车服务发言人告诉路透社，有8人受伤被送往医院，其中包括一名据称仅九个月大的婴儿。美国广播公司（ABC）称，一些伤者情况危急。

医护人员正在现场救治伤者

新南威尔士州警方在一份声明中说，在接到袭击报告后，紧急服务部门在下午4点前赶到商场。

一些社交媒体上的帖子显示，现场人群正在逃离，警车和急救服务人员正在赶来。当地媒体播放的监控录像显示，一名身穿澳大利亚橄榄球联盟球衣的男子手持一把大刀在该购物中心内奔跑。

警方表示，尚未排除恐怖主义作为可能的作案动机。

澳大利亚是一个暴力犯罪率相对较低的国家，这起事件引起了公众的极大震惊。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯说：“今晚，对我们所有人来说，邦迪路口地区的毁灭性场面无法用言语形容，也令人无法理解。”

（路透社、法新社、美联社）

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