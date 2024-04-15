悉尼行凶者似以女性为目标 一名死者是中国人

（德国之声中文网）社交媒体上的视频显示，周六（4月13日）下午，考奇（Joel Cauchi）在面积巨大、有很多人的Westfield购物中心向大多为女性受害者袭击。

六名死者中五人为女性，多数受伤者也为女性。

新南威尔士警长韦伯（Karen Webb）表示：“视频资料显示了这一点，不是吗？这肯定是我们调查的一个线索。”

她向国家电视台ABC表示：“对我、对调查人员来说，这是一个明显线索，似乎行凶者以女性为目标。”

韦伯强调，由于行凶者被一名警察击毙，目前重要的是，调查人员对熟悉行凶者的人进行询问。

行凶者父亲"无法解释"儿子动机

考奇的父母表示，自青少年起，考奇即受到精神疾病困扰。父亲安德鲁·考奇（Andrew Cauchi）向当地媒体表示，感到心碎，不知道儿子的动机。

"这太可怕了，我无法解释"，他在昆士兰的家门外向记者说道。“当我发现他有精神疾病之后，我一直服侍他。”

这位看上去十分难过的父亲说：“我尽了一切能力帮助我的儿子。我很抱歉，我无论说什么或做什么都不能挽回死者的生命。”

安德鲁表示，他觉得儿子主要袭击了女性是因为“他想要一个女朋友，他没有社交技能，很沮丧”。

“他是我的儿子，我所爱的是一个凶残的怪物。对你们来说，他是一个凶残的怪物，对我来说，他是一个病入膏肓的孩子。”

事发地点

年轻中国女留学生遇害

六位死者中最后一人的身份也已确定，是年轻的中国留学生Cheng Yixuan，她是悉尼大学学生。

其他被杀害的女性中包括一位设计师、一位志愿冲浪救生员、一位企业家的女儿、一名九个月大婴儿的母亲，这个婴儿还在医院救治。

这位母亲--38岁的古德（Ashlee Good）在绝望中将流血的女婴交给路人。古德在医院不治身亡。

她的婴儿名叫哈莉特（Harriet），医疗机构称，她状况严重，但预期会好转。

唯一一名男性被害者是30岁的巴基斯坦人塔希尔（Faraz Tahir），他是这家购物中心的一名保安。

目前还有八名受伤者在医院中，部分情况严重。过去24小时有四人出院。

女警官单独追击行凶者

考奇的持刀行凶持续了约半个小时。女警官斯考特（Amy Scott）单独一人追上他将他击毙。

斯考特被警方和政界领袖称为英雄。警方称，她本人则正与家人度过一段时间，以应对这一“非常具有创伤性的事件”。

考奇据信一个月前来到悉尼。他住在一辆车或者廉价旅社里。他的父母说，他偶尔会给家人发文字短信。

在Westfield购物中心外，悼念的人们献上鲜花。全国各地降半旗致哀。总理阿尔巴尼斯表示，他已与部分遇难者家属谈话。

（法新社）

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