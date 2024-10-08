悉尼火车站 警察追考拉

悉尼郊区的一座火车站上演了一场警察和考拉（又名树袋熊）的追逐戏。考拉面临的生存威胁再次引发人们的关注。

（德国之声中文网）周二（10月8日），悉尼郊区的一座火车站上演了一场警察和考拉（又名树袋熊）的追逐戏，给路人带来意外惊喜。考拉不爱凑热闹，因此这一幕实属罕见。

从卡苏拉火车站（Casula station）拍摄的视频显示，这只考拉先是查看了一下电梯，随后决定走楼梯。接下来，它沿着火车站台奔跑，还靠近站台边缘，影响车站内的交通。

警察接到命令，前来带考拉离开轨道，它可不想乖乖听话，转身越过车站的围栏逃跑了。

"提醒所有乘客，无论大人还是小孩，都要站在黄线后面。"悉尼所在的新南威尔士州交通部发表声明说。

警察接到命令，前来带考拉离开轨道，它可不想乖乖听话，转身越过车站的围栏逃跑了。 图像来源: Transport for NSW via AAP/dpa/picture alliance

考拉的生存面临威胁

招人喜爱的考拉生活在澳大利亚东部和南部海岸的特定地区。考拉被视为澳大利亚的象征，但由于栖息环境遭到破坏，它们正面临严重生存威胁。

这种破坏主要来自城市开发和农业活动，但气候变化引发的丛林火灾和干旱也加剧了这一问题。

考拉在澳大利亚首都领地、新南威尔士州和昆士兰州被列为濒危物种。当地政府部门在2021年发现，全国考拉数量仅余9.2万只，较二十年前的18.5万只减少了一半多。

（德新社、路透社）

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