悉尼，你的焰火还不够多吗？

（德国之声中文网）澳大利亚森林大火在圣诞节过后又出现新的高潮，气象部门发出警告，随着罕见的高温和缺水原因，今年的年夜左右，发生火灾的可能性持续升高。然而，正是这一旧火不灭、新火可能出现的情况下，悉尼市政府再次重申了已经做出的决定，即在辞旧迎新之际，将同每年一样，以盛大焰火晚会敲响新年的钟声。

一般人会认为悉尼市的决定缺乏理性。但该市市政府的一名发言人在陈述理由时表示，数万人已订好航班以及酒店，而这些人只有一个心愿，即在悉尼欢庆元旦的到来。此外，焰火晚会的筹备工作已陆续进行了15个月，为此已破费重金，如果现在叫停焰火晚会，城市将蒙受惨重的经济损失。

一年前悉尼的焰火迎新晚会

此前，网上发起了一项取消今年度焰火晚会的倡议，要求把省下来的钱用到灭火救灾的"刀刃上"。这份呼吁书截至到目前已争取到26万人的签署。一名签名者直接把这份倡议书发给了澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison），她写道："多少人丧失了生命，失去了住房，在那里，焰火还不够多吗？"几天前，当森林大火无法控制、已有消防员牺牲火海的时候，莫里森却同家人前往海外度假，后因批评声浪四起，莫里森才中断度假，回国指挥灭火。经他批准，参加灭火超过10天的消防队员，将得到每天合计190欧元的补助，最多20天。

澳大利亚火灾的重灾区是新南威尔士州（New South Wales），该州首府便是悉尼市。该地救火人员中90%是志愿者。今年9月以来，该州已有约比利时国家面积的森林被大火吞噬，至少9人丧生，约1000座房屋被烧毁。当地不同的通讯社一致报道，目前仍有85至95个没有得到控制的燃点。本周末，又有3万人被要求离家暂时转移到别处，一个大约9000人规模的音乐节被迫取消。天气预报说，下周澳大利亚南部沿海地区将继续受到热浪袭击，气温会多日持续在40度以上。

澳大利亚丛林火灾再次升级 不畏艰险的消防队员 自上周以来，大风和高温天气越加助长了丛林大火的肆虐。新南威尔士州发生100多处丛林火灾，该地区处于紧急状态。不畏艰险的消防员昼夜灭火，有几人在灭火时遭受严重烧伤。

澳大利亚丛林火灾再次升级 冲天大火吞噬大片森林 丛林大火不断升级。12月5日，悉尼周边多个地区情况紧急。大量房屋受到大火的威胁。消防人员人手紧张。

澳大利亚丛林火灾再次升级 救火车警笛长鸣 肆虐的森林大火带来严重的威胁。进入12月，灾情不仅未减，反而再次告急。上周五，位于悉尼西南仅50公里远的丛林大火再次升级，严重威胁着居民的生命和财产。救火车警笛长鸣，呼啸着赶往灾区。

澳大利亚丛林火灾再次升级 大量森林被烧毁 数周前，悉尼周边就已经沦为一片火海，这个大都市一直处于高危状态。这是悉尼西部被烧毁的一片丛林。一名消防队员正在对着被烧焦的树木喷水，以防后患。

澳大利亚丛林火灾再次升级 动物面临致命威胁 截至11月中旬，森林大火已经烧毁200多万英亩的土地。澳大利亚的袋鼠、考拉等动物面临致命的威胁。很多动物在大火中丧生。这只劫后余生，饥饿难耐的袋鼠在被烧毁的森林中徒劳地寻找着可吃的食物。

澳大利亚丛林火灾再次升级 火灾灰烬污染美丽沙滩 严重的森林和丛林大火不仅污染着空气，而且也污染了美丽的海岸沙滩。大火燃烧后的灰烬也落入大海，黑呼呼的灰烬被海水冲上美丽的沙滩。

澳大利亚丛林火灾再次升级 火灾烟雾笼罩悉尼 连月来的森林火灾蔓延到悉尼周边地区。周一（12月9日），悉尼上空烟雾弥漫，气温高达36度，空气质量严重恶化，AQI指数大规模超标。



李鱼/雨涵（德新社、法新社、美联社）