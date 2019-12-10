悉尼，你的焰火还不够多吗？

最近以来，澳大利亚沿海名城悉尼的空气不断受到严重污染，原因是附近的森林火灾。在这一严峻的情势下，悉尼政府仍坚持举行年夜的焰火晚会。
（德国之声中文网）澳大利亚森林大火在圣诞节过后又出现新的高潮，气象部门发出警告，随着罕见的高温和缺水原因，今年的年夜左右，发生火灾的可能性持续升高。然而，正是这一旧火不灭、新火可能出现的情况下，悉尼市政府再次重申了已经做出的决定，即在辞旧迎新之际，将同每年一样，以盛大焰火晚会敲响新年的钟声。
一般人会认为悉尼市的决定缺乏理性。但该市市政府的一名发言人在陈述理由时表示，数万人已订好航班以及酒店，而这些人只有一个心愿，即在悉尼欢庆元旦的到来。此外，焰火晚会的筹备工作已陆续进行了15个月，为此已破费重金，如果现在叫停焰火晚会，城市将蒙受惨重的经济损失。
此前，网上发起了一项取消今年度焰火晚会的倡议，要求把省下来的钱用到灭火救灾的"刀刃上"。这份呼吁书截至到目前已争取到26万人的签署。一名签名者直接把这份倡议书发给了澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison），她写道："多少人丧失了生命，失去了住房，在那里，焰火还不够多吗？"几天前，当森林大火无法控制、已有消防员牺牲火海的时候，莫里森却同家人前往海外度假，后因批评声浪四起，莫里森才中断度假，回国指挥灭火。经他批准，参加灭火超过10天的消防队员，将得到每天合计190欧元的补助，最多20天。
澳大利亚火灾的重灾区是新南威尔士州（New South Wales），该州首府便是悉尼市。该地救火人员中90%是志愿者。今年9月以来，该州已有约比利时国家面积的森林被大火吞噬，至少9人丧生，约1000座房屋被烧毁。当地不同的通讯社一致报道，目前仍有85至95个没有得到控制的燃点。本周末，又有3万人被要求离家暂时转移到别处，一个大约9000人规模的音乐节被迫取消。天气预报说，下周澳大利亚南部沿海地区将继续受到热浪袭击，气温会多日持续在40度以上。
李鱼/雨涵（德新社、法新社、美联社）