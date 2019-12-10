 悉尼，你的焰火还不够多吗？ | 科技环境 | DW | 29.12.2019

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科技环境

悉尼，你的焰火还不够多吗？

最近以来，澳大利亚沿海名城悉尼的空气不断受到严重污染，原因是附近的森林火灾。在这一严峻的情势下，悉尼政府仍坚持举行年夜的焰火晚会。

Australien Waldbrände | Sydney, Opera House im Rauch (picture-alliance/dpa/AAP/B. De Marchi)

你现在经常看到悉尼是这种颜色的

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澳大利亚昆士兰和新南威尔士州都宣布进入紧急状态，以应对东部 "灾难性"的森林火灾威胁。目前大火已造成至少3人死亡，约100人受伤。 (11.11.2019)

（德国之声中文网）澳大利亚森林大火在圣诞节过后又出现新的高潮，气象部门发出警告，随着罕见的高温和缺水原因，今年的年夜左右，发生火灾的可能性持续升高。然而，正是这一旧火不灭、新火可能出现的情况下，悉尼市政府再次重申了已经做出的决定，即在辞旧迎新之际，将同每年一样，以盛大焰火晚会敲响新年的钟声。

一般人会认为悉尼市的决定缺乏理性。但该市市政府的一名发言人在陈述理由时表示，数万人已订好航班以及酒店，而这些人只有一个心愿，即在悉尼欢庆元旦的到来。此外，焰火晚会的筹备工作已陆续进行了15个月，为此已破费重金，如果现在叫停焰火晚会，城市将蒙受惨重的经济损失。

Sydney Silvester - Oper Feuerwerk (picture-alliance/dpa/B. Esposito)

一年前悉尼的焰火迎新晚会

此前，网上发起了一项取消今年度焰火晚会的倡议，要求把省下来的钱用到灭火救灾的"刀刃上"。这份呼吁书截至到目前已争取到26万人的签署。一名签名者直接把这份倡议书发给了澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison），她写道："多少人丧失了生命，失去了住房，在那里，焰火还不够多吗？"几天前，当森林大火无法控制、已有消防员牺牲火海的时候，莫里森却同家人前往海外度假，后因批评声浪四起，莫里森才中断度假，回国指挥灭火。经他批准，参加灭火超过10天的消防队员，将得到每天合计190欧元的补助，最多20天。

澳大利亚火灾的重灾区是新南威尔士州（New South Wales），该州首府便是悉尼市。该地救火人员中90%是志愿者。今年9月以来，该州已有约比利时国家面积的森林被大火吞噬，至少9人丧生，约1000座房屋被烧毁。当地不同的通讯社一致报道，目前仍有85至95个没有得到控制的燃点。本周末，又有3万人被要求离家暂时转移到别处，一个大约9000人规模的音乐节被迫取消。天气预报说，下周澳大利亚南部沿海地区将继续受到热浪袭击，气温会多日持续在40度以上。

  • Australien Waldbrände | in Mangrove Mountain (picture-alliance/dpa/AAP/J. Piper)

    澳大利亚丛林火灾再次升级

    不畏艰险的消防队员

    自上周以来，大风和高温天气越加助长了丛林大火的肆虐。新南威尔士州发生100多处丛林火灾，该地区处于紧急状态。不畏艰险的消防员昼夜灭火，有几人在灭火时遭受严重烧伤。

  • Australien Waldbrände | Südwesten von Sydney (picture-alliance/dpa/AAP/M. Tsikas)

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    冲天大火吞噬大片森林

    丛林大火不断升级。12月5日，悉尼周边多个地区情况紧急。大量房屋受到大火的威胁。消防人员人手紧张。

  • Australien Waldbrände | Südwesten von Sydney (Reuters/AAP/M. Tsikas)

    澳大利亚丛林火灾再次升级

    救火车警笛长鸣

    肆虐的森林大火带来严重的威胁。进入12月，灾情不仅未减，反而再次告急。上周五，位于悉尼西南仅50公里远的丛林大火再次升级，严重威胁着居民的生命和财产。救火车警笛长鸣，呼啸着赶往灾区。

  • Buschbrände in Australien (picture-alliance/dpa/R. Rycroft)

    澳大利亚丛林火灾再次升级

    大量森林被烧毁

    数周前，悉尼周边就已经沦为一片火海，这个大都市一直处于高危状态。这是悉尼西部被烧毁的一片丛林。一名消防队员正在对着被烧焦的树木喷水，以防后患。

  • BdTD Australien Känguru auf Futtersuche nach den schweren Waldbränden (Imago Images/AAP/J. Piper)

    澳大利亚丛林火灾再次升级

    动物面临致命威胁

    截至11月中旬，森林大火已经烧毁200多万英亩的土地。澳大利亚的袋鼠、考拉等动物面临致命的威胁。很多动物在大火中丧生。这只劫后余生，饥饿难耐的袋鼠在被烧毁的森林中徒劳地寻找着可吃的食物。

  • Sydney Küste Asche Buschbrände (Reuters/Imogen Brennan)

    澳大利亚丛林火灾再次升级

    火灾灰烬污染美丽沙滩

    严重的森林和丛林大火不仅污染着空气，而且也污染了美丽的海岸沙滩。大火燃烧后的灰烬也落入大海，黑呼呼的灰烬被海水冲上美丽的沙滩。

  • Buschbrände in Australien Sydney Oper Smog (picture_alliance/dpa/AAP/J. Carrett)

    澳大利亚丛林火灾再次升级

    火灾烟雾笼罩悉尼

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李鱼/雨涵（德新社、法新社、美联社）

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澳大利亚丛林火灾再次升级

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