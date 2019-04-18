「恶名市场名单」出炉　拼多多首次上榜

(德国之声中文网) 美国贸易代表办公室周四（4月25日）公布了《特别301年度报告》以及“恶名市场名单”。

中国第三大网购平台拼多多被美国政府列入「恶名市场名单」，指它侵害知识产权。当局也继续把中国置于「重点监察名单」上，关注其隐私和假冒产品问题。

这次是美国贸易代表办公室的年度检核，主要针对贸易伙伴保障知识产权的表现，当局指拼多多没有停止销售伪造品。当局在《》报告中指出，虽然许多买家都注意到拼多多的假冒产品不断增加，但他们还是被平台上的低温商品所吸引。

拼多多的用户人数目前排名中国第三，中国最大网购平台淘宝也早已「上榜」，今年仍然维持在名单上。报告指母公司阿里巴巴已经采取措施应付假货，但是侵权问题还是很广泛。阿里巴巴发言人反对美国当局把淘宝置于名单上，强调同业都认为该公司采取了最佳做法。声明指﹕「事实上，今年再没有业内组织要求把我们加入报告中。我们将会继续打击假冒产品。」

重点监察中国

美中贸易战燃烧近一年依然未解，两国下星期将于北京启动新一轮谈判。刚刚公布的新名单正值谈判前夕，而知识产权问题正是双方的主要分歧之一。

贸易代表办公室官员向媒体表示，把中国列于「重点监察名单」上「反映有迫切需要去修正一系列知识产权问题」。他也重申长久以来，特朗普政府在贸易谈判中提出强制技术转移、广泛的版权侵害以及猖獗的假货问题。该官员拒绝回应谈判的进度，但称有可能引用贸易法采取进一步行动。美国正是依据上述法律向价值2500亿美元的中国商品开征关税。

今年的整体监察名单上总共有36个国家，包括俄罗斯和印度。另外，沙特阿拉伯被纳入为11个「重点监察」国家之列。美国当局解释，部分原因是一个名为「BeoutQ」的网站提供非法盗版内容，并形容该国的侵权问题持续恶化。加拿大则被剔出「重点监察名单」，主要因为加方去年在美加墨贸易协定中作出承诺，但仍然处于「整体监察名单」。

当局也提醒，即使自由贸易区域如香港、新加坡和杜拜，也可能会被猖獗的假货问题影响。如果没有适当的监管，这些「零壁叠」环境或会成为假货制造和交易的温床。

李芊/杨威廉 (路透社)