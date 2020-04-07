 息事宁人 巴西盼中国提供医疗设备 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2020

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时政风云

息事宁人 巴西盼中国提供医疗设备

在巴西教育部长和巴西总统博索纳罗的儿子前后批评中国后，巴西官员正试图平息这些外交口角。外界关注是否因为需要中国物资放软身段? 此外，美国也出面否认半路拦截巴西向中国下的订单。

Brasilien Brasilia | Coronavirus | Luiz Henrique Mandetta, Gesundheitsminister (Agencia Brasil/Marcos Correa/PR)

巴西卫生部长曼德塔。

DW.COM

最初有报道说，巴西总统博尔索纳罗本人感染了新冠病毒。但是现在他却说他的人民几乎不可能被传染。此言令专家们感到震惊。 (30.03.2020)

(德国之声中文网) 巴西卫生部长曼德塔(Luiz Henrique Mandetta)在周二(4月7日)与中国驻巴西大使通话，确保医疗设备订单没问题。

他也强调，已和中国进行沟通，在巴西因疫情病亡人数不断上升时，能向中国订购口罩。他说:「我们需要从中国运来4千万个口罩，但无法确保在中国市场达到这些采购量。」

这个拉美最大国家的新冠病毒确诊案例已超过13万，病亡人数超过6百人。曼德塔说，巴西面临呼吸机严重不足的问题。

一位知情人士告诉路透社记者，了解双方通话内容的消息人士称，巴西也希望从中国购买呼吸机。

美国否认半路「截胡」

疫情也引起了巴美间的紧张关系。美国驻巴西大使7日否认了关于美国政府截走巴西订购的中国医疗设备。

曼德塔上周表示，在美国政府派20多架货机到中国购买同样的产品后，中国取消了一些巴西的设备订单。

巴西媒体还报导，在供应商开出更高的价格后，有一批运往巴西的货物在迈阿密停留期间改道美国。

中巴口水战

巴西教育部长温特劳布4月5日在推特上发文说这波疫情将帮助中国「主宰世界」，还用一个语无伦次的漫画人物嘲讽中国口音。但随后他就把这篇推文删除。

此举引起中国驻巴西大使管强烈抗议，说温特劳布「种族歧视」和「公然污蔑中国」。温也不甘示弱，继续指责中国医疗制造商赚取暴利。

巴西总统博索纳罗的儿子，巴西下议院议长爱德华多(Eduardo Bolsonaro)也曾蘇聯的切爾諾貝利核災難比喻中國處理疫情的方式，引起中方强烈反弹。

邹宗翰/李澄欣 (路透社、美联社)

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