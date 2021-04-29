 恩诺·波普：“绳索” | 文化经纬 | DW | 07.05.2021

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文化经纬

恩诺·波普：“绳索”

德国当代作曲家、指挥家恩诺·波普（Enno Poppe）是新音乐的代表。“绳索”这部作品最突出的特色就是用小提琴颤音充分体现微调性音乐的特色。

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恩诺·波普：“绳索”

恩诺·波普生于1969年，少年时就开始作曲并多次获奖，后在柏林艺术大学学习作曲和指挥。1998年起在柏林多所音乐学院任教。2008年起为德国艺术学院成员。恩诺·波普作品丰富，是二十世纪新音乐流派的代表人物，充满实验主义精神。“绳索”这部作品最突出的特色就是用小提琴颤音充分体现微调性音乐的特色。小提琴家卡罗琳·维德曼说，她对恩诺·波普在创作这部作品时就想到由她来演奏感到非常荣幸。这是一部贯穿颤音和滑音的作品，充满流动性，又像数学演算般精密，具有极高的复杂性和表现力。

请听卡罗琳·维德曼和汉堡易北河爱乐乐团在2019年的波恩贝多芬音乐节上演奏的“绳索”。这也是该作品的全球首演。

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