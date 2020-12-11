恢复3月初召开！ 中国官宣2021年两会日期

（德国之声中文网）第十三届人大四次会议将于明年3月5日在北京召开，中国官方媒体新华社本周六（12月26日）公布了这个消息。中国十三届全国人大常委会第二十四次会议表决通过决定，十三届全国人大四次会议将于2021年3月5日在北京召开。决定建议会议的议程包括审议政府工作报告，审查国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要草案。全国政协主席会议建议全国政协十三届四次会议于明年3月4日在北京召开。

明报引述港区人大常委谭耀宗表示，今次人大会议涉及29项议程，他预计不会是网上视频会议。路透社指出，中国通常在每年3月初召开的“两会”（政协和人大）上披露年度经济增长和通胀等重要目标。

因为爆发疫情，原定分别于今年3月5日和3月3日召开的全国人大会议和全国政协会议均被推迟至5月22日和5月21日。自1985年以来，两会一直于3月举行，包括2003年的SARS疫情期间。今年是35年来第一次打破该惯例。

武汉：新冠疫情爆发一年后 人挤人 今年首季，武汉整整11个星期与外界隔离。这个华中大都市是全球第一个新冠疫情爆发点。至5月中旬，中国官方报告的总共8万多感染病例中，武汉就占了5万例。近一年后，街道市场上又呈现一片热闹景象。

武汉：新冠疫情爆发一年后 可以邀舞吗？ 封城期间，居民们甚至不能走出住家。现在，生活乐趣重返武汉，一对对舞伴又在公园相聚。路透社报道说，数月来，该市未出现本地新增传染病例。

武汉：新冠疫情爆发一年后 疫情原发地？ 肉、鱼、蔬菜，但也有野生动物——这是武汉的这个大市场提供的货品。在发生了多起原因不明的肺炎病例后，2020年1月1日，该市场被关闭。相关患者均与该市场有过接触。但是，此地对新冠疫情的爆发到底起了何种作用，尚未彻底澄清。

武汉：新冠疫情爆发一年后 店主：生存下去 现年38岁的餐馆主人赖云（音译）每天去海鲜市场，选择新鲜食材。他告知，他总是先送孩子去学校，然后吃早饭，去市场。他开的是一家日本料理，6月份起重新开张。不过，有些配料价格是原来的5倍。他说，来年的目标是，能生存下去。

武汉：新冠疫情爆发一年后 眼镜的世界 武汉的这家海鲜市场未完全封闭。地面一层的所有商店关门大吉，上面一层还开着。不过，那里只卖眼镜和光学仪器等商品。一名不愿透露姓名的女售货员说，“或许，一些人会有不太踏实的感觉，不过现在，这里只是一座空荡荡的建筑。”

武汉：新冠疫情爆发一年后 吃的时候当心！ 在武汉，生鲜食品早就在其它地方卖啦。尽管这些女售货员都戴口罩和手套，这里的卫生状况依然糟糕。肮脏和腐烂货物也一再成为与这个被关闭市场有关的话题。

武汉：新冠疫情爆发一年后 小丑才不戴口罩 在街上，大多数人都戴口罩。29岁的英语教师阎（音译）对德国之声说，在一些地方重新出现新冠染疫病例后，武汉市民又变得小心了，“工作时，我们又戴口罩了。很多人又开始囤积口罩、消毒液或其它保护装备了。” 作者: Uta Steinwehr (联合作者：William Yang, Goran Cutanoski 图片)







文木 / 任琛（路透社等）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。