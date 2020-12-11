 恢复3月初召开！ 中国官宣2021年两会日期 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

恢复3月初召开！ 中国官宣2021年两会日期

明年的政协和人大会议将分别于3月4日和3月5日召开。中国本周六公布了这个消息。因为爆发疫情，今年两会破例推迟到5月份举行。

Volkskongress in China

人民大会堂资料图片

DW.COM

新冠肺炎疫情之下，延迟多时的中国全国两会日期正式确定。过去一直有超过5千名代表从中国各地赶到北京开会，这个为期至少一周的会议如何防疫? 北京持续实施各项检疫规定，严阵以待。

（德国之声中文网）第十三届人大四次会议将于明年3月5日在北京召开，中国官方媒体新华社本周六（12月26日）公布了这个消息。中国十三届全国人大常委会第二十四次会议表决通过决定，十三届全国人大四次会议将于2021年3月5日在北京召开。决定建议会议的议程包括审议政府工作报告，审查国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要草案。全国政协主席会议建议全国政协十三届四次会议于明年3月4日在北京召开。

明报引述港区人大常委谭耀宗表示，今次人大会议涉及29项议程，他预计不会是网上视频会议。路透社指出，中国通常在每年3月初召开的“两会”（政协和人大）上披露年度经济增长和通胀等重要目标。

因为爆发疫情，原定分别于今年3月5日和3月3日召开的全国人大会议和全国政协会议均被推迟至5月22日和5月21日。自1985年以来，两会一直于3月举行，包括2003年的SARS疫情期间。今年是35年来第一次打破该惯例。

  • Kunden drängen sich bei Nacht auf einem Straßenmarkt

    武汉：新冠疫情爆发一年后

    人挤人

    今年首季，武汉整整11个星期与外界隔离。这个华中大都市是全球第一个新冠疫情爆发点。至5月中旬，中国官方报告的总共8万多感染病例中，武汉就占了5万例。近一年后，街道市场上又呈现一片热闹景象。

  • Tanzpaare auf einem Platz in einem im Park

    武汉：新冠疫情爆发一年后

    可以邀舞吗？

    封城期间，居民们甚至不能走出住家。现在，生活乐趣重返武汉，一对对舞伴又在公园相聚。路透社报道说，数月来，该市未出现本地新增传染病例。

  • Luftaufnahme eines Gebäudes, das umzäunt ist

    武汉：新冠疫情爆发一年后

    疫情原发地？

    肉、鱼、蔬菜，但也有野生动物——这是武汉的这个大市场提供的货品。在发生了多起原因不明的肺炎病例后，2020年1月1日，该市场被关闭。相关患者均与该市场有过接触。但是，此地对新冠疫情的爆发到底起了何种作用，尚未彻底澄清。

  • Lai Yun stellt Essen auf einem Teller auf einen Tresen

    武汉：新冠疫情爆发一年后

    店主：生存下去

    现年38岁的餐馆主人赖云（音译）每天去海鲜市场，选择新鲜食材。他告知，他总是先送孩子去学校，然后吃早饭，去市场。他开的是一家日本料理，6月份起重新开张。不过，有些配料价格是原来的5倍。他说，来年的目标是，能生存下去。

  • Ein leerer Flur mit Geschäften links und rechts, deren Türen offen stehen

    武汉：新冠疫情爆发一年后

    眼镜的世界

    武汉的这家海鲜市场未完全封闭。地面一层的所有商店关门大吉，上面一层还开着。不过，那里只卖眼镜和光学仪器等商品。一名不愿透露姓名的女售货员说，“或许，一些人会有不太踏实的感觉，不过现在，这里只是一座空荡荡的建筑。”

  • Zwei Personen entschuppen und zerlegen auf dem Boden und über Abflussgittern Fische

    武汉：新冠疫情爆发一年后

    吃的时候当心！

    在武汉，生鲜食品早就在其它地方卖啦。尽管这些女售货员都戴口罩和手套，这里的卫生状况依然糟糕。肮脏和腐烂货物也一再成为与这个被关闭市场有关的话题。

  • Ein Kind reicht einem Clown in einer Einkaufsstraße die Hand

    武汉：新冠疫情爆发一年后

    小丑才不戴口罩

    在街上，大多数人都戴口罩。29岁的英语教师阎（音译）对德国之声说，在一些地方重新出现新冠染疫病例后，武汉市民又变得小心了，“工作时，我们又戴口罩了。很多人又开始囤积口罩、消毒液或其它保护装备了。”

    作者: Uta Steinwehr (联合作者：William Yang, Goran Cutanoski 图片)



 

文木 / 任琛（路透社等）

 

 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Bild des Jahres 2020 I China I COVID-19 I Wuhan Maya Beach Park

疫情爆发一年后 武汉人民吐露心声 11.12.2020

今年初，武汉因爆发全球首波新冠疫情，成为全球瞩目的焦点。在疫情肆虐全球将近一年的时候，德国之声专访了3位武汉当地居民，他们的生活虽已逐渐恢复正常，但不敢掉以轻心。

Nordkorea | Machthaber Kim Jong Un

朝鲜被指责利用新冠疫情打压人权 12.12.2020

多个安理会成员国及日本共同指责朝鲜在新冠疫情期间加大对人权的打压。韩国情报机构称，金正恩因为担忧疫情下令平壤封城，并以汇率暴跌为由处决了一名知名货币兑换商。

Volkskongress in China

中国两会日期公布 北京严格检疫 29.04.2020

新冠肺炎疫情之下，延迟多时的中国全国两会日期正式确定。过去一直有超过5千名代表从中国各地赶到北京开会，这个为期至少一周的会议如何防疫? 北京持续实施各项检疫规定，严阵以待。

广告

媒体看中国

Symbolbild Deutschland China

德语媒体：中国经济新战略给德国敲响警钟

在这个动荡的2020年，新冠危机让不少德国经济界人士意识到过度依赖中国造成的风险。  