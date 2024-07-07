恢复财产税？研究称停征财产税令德国损失3800亿欧元

一项最新研究显示，自1997年暂停征收财产税以来，德国损失了大约3800亿欧元税收。研究指出，担忧重新引入财产税会令富人携资本迁离是没有根据的。

（德国之声中文网）一直到1996年，德国曾每年对富人资产征收1%的财产税。此后，财产税停征。

7月2日，德国税务正义网络（Netzwerk Steuergerechtigkeit）和发展组织乐施会（Oxfam）共同发布的一项研究指出，停征财产税令德国迄今损失了逾3800亿欧元的税收。

德国联邦政府2024年的预算约为4770亿欧元，3800亿欧元相当于今年全年预算的80%左右。

研究还指出，自 2001 年以来，德国最富有的100位人士的财富增长了大约4600亿欧元。

打击逃税100年

这项名为"不惧怕逃税"（Keine Angst vor Steuerflucht）的研究调查了德国政府在过去 100 年里使用了哪些法律手段来防止逃税。该研究作者米凯拉·阿尔卡(Michaela Alka)和克里斯托弗·特劳维特(Christoph Trautvetter)来自总部位于柏林的注册协会税务正义网络。

研究写道："绝大多数人实际上支持重新引入财产税，但同时担心富人可能会为了避税而将资产转移至国外。"

自德国1972 年实行移居他国税（Wegzugsteuer）以来，富人将个人住所迁徙至国外变得更加昂贵。研究指出，"富人在迁出时必须将其在德国总资产的大约三分之一上交。"

德国七名亿万富翁在该法律生效前移居海外。2010年保时捷家族迁出时，立法者对相关法律进行了修改并堵上了漏洞。如今富人只有在其资产继续留在德国纳税的情况下，才可以进行免税移居。

德国女首富、宝马大股东苏珊娜·克拉滕 (Susanne Klatten) 如果想要迁出德国，将花费大约 65 亿欧元，约占其资产的 30% 图像来源: Frank Hoermann/Sven Simon/IMAGO

鲜为人知的税种

将企业全部或部分地迁往国外也可能导致高昂成本。像"脱离税"（Entstrickungsbesteuerung）和"业务功能转移税"（Besteuerung von Funktionsverlagerungen）这类鲜为人知的税种可令业主在企业外迁时"需将其在德国所积累的近一半资产上交。"

最后研究指出，自2017年实施"金融账户涉税信息自动互换"（Automatic Exchange of Financial Account Information）以来，传统的跨境避税行为也变得更加困难。德国可以从超过100个国家获取关于德国纳税人的账户信息。

研究结论：认为亿万富翁会因重新引入财产税而携资外迁的说法不足为信。也没有理由担心实施财产税会导致德国失业率上升。

恢复财产税"可行且迫切"

该研究作者对德国税收立法总体上给予了高度评价。"德国在过去几十年制定了全面的、国际领先的税法规则"来打击逃税，这些法规令税收逃避"变得极其困难，甚至完全不可能。"

研究认为，重新征收财产税因而"不仅是可行的，而且是迫切需要的"。

德国基本法第 106 条明确规定了对财产征税的可能性，并指出税收所得归各联邦州所有。

然而，联邦宪法法院于1995年裁定，此前对财产征税的方式违宪。此外法官还批评认为，当时用于评估房地产征税的估价基准过时，且估值过低。

科尔政府暂停征收财产税

当时由基民盟/基社盟和自民党组成的联邦政府决定不按照法院的要求对房地产进行重新估值并提高征税。政府在给出的理由中提到了当时高达 53% 的最高个人所得税率。如今个人所得税最高税率为 45%。

随后，科尔（Helmut Kohl）领导的联邦政府暂停了对财产税的征收。但财产税本身并没有被废除。

1996年是征收财产税的最后一年。这一年财产税收入为46亿欧元。在进行财产计算时，每个家庭成员有大约6万欧元的免税额，且债务部分也可以从财产中抵消。

研究估计德国自停征财产税以来损失了3800亿欧元的税收是基于这样一种假设，即停征后每年的财产税收入仍按照停征前最后几年的年均税收水平继续增长。

按照这种算法，2023年财产税税收本应达到300亿欧元左右，自停征以来流失的财产税至少达3800亿欧元。

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