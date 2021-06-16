恢复核协议有进展 伊朗新政府添变数

(德国之声中文网) 参与伊朗核协议会谈的高级外交官20日表示，伊朗与全球大国之间的会谈取得了进一步进展，但他们说，现在必须由参与谈判的各国政府作出相关的政治决定。全球多国试图透过会谈来恢复被特朗普政府放弃的2015年遏制伊朗核协议。

主持俄罗斯丶中国丶德国丶法国丶英国和伊朗之间第六轮会谈最后一次会议的欧盟官员莫拉 (Enrique Mora) 20日向媒体表示：「我们距离达成协议又更近一步了，但我们还没有达到最终目的。我们在一些技术问题上取得了进展，也对技术文件上有了更清晰的了解。由於这些文件都相当复杂，所以这种清晰度使我们对相关政治问题也有了很大的了解。」

这是自伊朗强硬派的前司法总监莱西 (Ebrahim Raisi) 以压倒性的优势赢得伊朗统选举後，各国首次召开的正式会议。部分外交官表示担心，莱西的胜选可能会为恢复核协议增添复杂性，因为在德黑兰的铀浓缩达到历史最高水平之际，莱西的胜选将使强硬派牢牢控制了伊朗政府。伊朗与美国和以色列之间的关系仍然很紧张，据信以色列对伊朗的核设施进行了一系列攻击，并暗杀了几十年前创建其军事原子计划的科学家。

莱西是第一位在上任前就被美国政府制裁的伊朗总统，因为他参与了1988年的大规模处决，以及担任饱受国际批评的伊朗司法总监一职。

俄罗斯：是时候做出政治决定了

俄罗斯最高代表米乌里扬诺夫 (Mikhail Ulyanov) 说，《联合全面行动计划》（即JCPOA）的成员「评估了维也纳会谈，包括第六轮会谈所取得的重大进展，并决定休会一下，让与会者与他们的政府协商，为应该是最后一轮的谈判做准备」。

他说：「有几个有争议的点需要作出政治决定。显然，寻找共同语言的外交努力几乎已经完全用尽。所以现在是作出政治决定的时候了。」

参与谈判的国家一直在努力解决关于如何让美国重返伊朗核协议的相关问题。此前，美国前总统特朗普2018年单方面从该协议中撤出，并加大对伊朗的制裁力度，试图迫使伊朗以做出更多让步来重新谈判协议内容。

乌里扬诺夫说，在回去向各自的政府报告会谈结果后，他预计各国外交官将在10天後返回维也纳进行最后一轮会谈。他评估，各国可能在7月中旬之前完成谈判。他向媒体表示：「我相信我们有机会到达谈判的最终点，时间点甚至可能在7月中旬之前，除非发生一些非同寻常的负面情况。」

在周日会谈后的一份书面声明中，欧洲三国的高级外交官员敦促参与会谈的各国迅速做出决策。这些外交官写道：「代表团现在将返回各国，以便与他们的领导人协商。我们敦促各国返回维也纳，准备好缔结一项协议。作出决定的时间很快就到了。」

美国：关键问题有歧异

据伊朗半官方通讯社迈赫尔通讯社 (Mehr News Agency) 的报道，伊朗负责政治事务的副外长阿拉格奇 (Seyyed Abbas Araghchi) 20日在维也纳会议前表示：「我们认为几乎所有的协议文件都已准备就绪。在仍有争议的主要问题中，有些已经解决，有些歧见仍然存在，但这些问题已经有一个非常精确的样貌，我们很清楚这些争议是大是小。」

以色列新任总理贝内特 (Naftali Bennett) 20日警告，莱西当选为伊朗总统是「世界大国在重返核协议之前清醒的最后机会，他们必须了解在与谁打交道」。

美国并未派代表参与维也纳的会谈。然而，拜登政府已经表示愿意根据条款重新加入伊朗核协议，这些条款将看到美国缩减制裁的规模，而伊朗也会回到其2015年的核承诺。一个在维也纳的美国代表团正在参加与伊朗的间接会谈，其他世界大国的外交官在其中充当中间人。

美国国家安全顾问沙利文 (Jake Sullivan) 20日接受美国广播公司节目访问时表示，现在判断伊朗的新总统是否会导致与核协议的谈判出现变化还为时过早。他说：「我想说的是，是否重新加入核协议的最终决定权在伊朗的最高领导人，在这次选举前后，最高领导人都是同一个人。」

他也补充道，即使在伊朗核协议下，美国也保留了因恐怖主义丶人权或导弹发展而实施制裁的权利。他说：「在一些关键议题上，如制裁和伊朗必须做的核子承诺，要达成共识仍有一段相当距离。」

以色列：刽子手政权不该拥有大规模杀伤性武器

在耶路撒冷，以色列新任总理贝内特 (Naftali Bennett) 20日警告，莱西当选为伊朗总统是「世界大国在重返核协议之前清醒的最后机会，他们必须了解在与谁打交道」。

他说：「这些人是杀人犯，是大规模杀人犯：一个残暴的刽子手政权不该被允许拥有大规模杀伤性武器，因为这样会使其杀害的不是成千上万人，而是数百万人。」

以色列长期以来一直表示，它们反对伊朗的核计划，并表示以色列将阻止德黑兰获得核武器。伊朗则坚称其核计划是为了和平目的。欧盟外交政策负责人博雷利(Josep Borrell) 周日表示，他希望伊朗的新总统不会成为在维也纳达成核协议的障碍。他说：「我们距离目标已非常接近，我们为此已工作了两个月。因此，我希望伊朗的选举结果不会成为破坏谈判进程的最后一个障碍。」

(美联社、法新社等)

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