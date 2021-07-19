 “恢复互信迈出一大步” 朝韩全面恢复紧急热线 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.07.2021

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时政风云

“恢复互信迈出一大步” 朝韩全面恢复紧急热线

最近数月，朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅多次交换信件，同意改善双边关系。现在双方首先重开首尔和平壤之间的紧急热线。 

Südkorea Nordkorea Kommunikationskanal NEU

朝韩紧急热线意在为在紧急状态下提供直接通信手段 

（德国之声中文网）朝鲜战争停战协议签署68周年之际，根据朝韩两国周二（7月27日）发表的声明，双方同意改善两国之间的关系，首先恢复中断的紧急热线。 紧急热线的畅通意味着可以在危机时刻提供直接的通讯渠道。

  

自1970年代以来，虽有几次中断，朝韩一直使用两国之间的紧急电话热线，直到2020年6月被平壤切断。 

 

朝鲜说什么？ 

  

自今年4月以来，朝韩两国领导人多次交换亲笔信，商定以恢复热线电话作为第一步。朝鲜中央通讯社报道称，根据两国最高领导人之间达成的协议，决定采取措施，从当地时间7月27日10:00起恢复开通所有朝韩通信联络线，“在恢复互信和促进和解方面迈出一大步"。 

韩国青瓦台证实，文在寅总统与朝鲜领导人金正恩交换了亲笔信，"两位领导人同意尽快恢复朝韩之间的互信，重新推进两国关系。”   

 

金正恩和文在寅上一次会晤是在2018年 

金正恩和文在寅上一次会晤是在2018年 

平壤为何曾切断联系？ 

  

去年，平壤切断了与首尔的所有通信渠道，以抗议它所称的韩国未能阻止活动人士越界放送反朝鲜宣传品。 

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平壤宣传新攻势? 爱国大婶换时尚网红

在金正恩和时任美国总统特朗普在河内举行的第二次峰会失败后，平壤切断了与韩国的联系，使核谈判陷入僵局。金正恩还以强化朝鲜核武库作为威胁，要求美国停止对平壤的 "敌对 "政策。 

  

随着白宫易主，文在寅呼吁恢复热线并与金正恩会谈，希望美国新任总统拜登能帮助重启谈判，促使朝鲜放弃其核计划和导弹计划。 

  

一些政治分析家推测，平壤面临的经济压力——新冠大流行瘟疫也起了推波助澜的作用——可能会促使金正恩向首尔或华盛顿释放善意，以换取帮助。 

  

无论如何，拜登的朝鲜问题特使曾表示愿无条件会晤平壤代表。 

  

  • Kim Il Sung - Führer der Democratic People s Republic of Korea (Imago/United Archives International)

    七十年朝鲜往事

    在苏联支持下建国

    二战末期，日本投降，失去了对朝鲜半岛的统治权。朝鲜半岛南北分别由美、苏托管，在三八线划地而治。1948年，大韩民国（简称韩国）和朝鲜民主主义人民共和国（简称朝鮮）相继成立。在苏联的支持下，朝鲜成为共产主义阵营的一员，朝鲜劳动党一党执政，第一任领导人是金日成（图）。

  • Nordkorea Kim Il Sung 1992 (Getty Images/AFP/JIJI Press)

    七十年朝鲜往事

    “永远的主席”金日成

    在朝鲜，金日成因为早年抗日经历，被描绘成军事和政治天才。在他未完成的回忆录《与世纪同行》中，金日成称自己6岁参加抗战、8岁加入独立战争。从1948年开始直至1994年去世，金日成一直担任朝鲜最高领导人，掌权长达46年。他去世后，朝鲜当局修改宪法，取消国家主席一职，将金日成追认“共和国永远的主席”。

  • Korea Krieg 1950 Jeep an der 38. Parallele (AFP/Getty Images)

    七十年朝鲜往事

    朝鲜战争

    伴随着韩朝相继成立，一场大战爆发。在中、苏支持下，1950年6月25日，朝鲜向韩国发起进攻，朝鲜战争爆发。朝鲜人民军很快越过三八线向南部挺进，并在短短数天内控制了朝鲜半岛大部分地区。联合国在美国的迫切要求下，派军支援韩国，很快扭转了此前的不利局面，重夺汉城、控制平壤，眼见就要拿下几乎整个半岛。见此情形，中国在1950年10月出兵“抗美援朝”。此后南北双方陷入了近两年的激烈阵地战。

  • Koreakrieg - Kim Il Sung unterzeichnet Waffenstillstandsabkommen (picture-alliance/dpa)

    七十年朝鲜往事

    停火但无和平

    朝鲜战争共历时37个月，据估计近450万人在战争中丧生。1953年7月27日，朝韩签署了停战协议（图），以三八线为界，巩固了朝鲜半岛的分裂格局。朝鲜战争被认为是第一场代表着东西方体制对抗的战争。尽管停战，但是南北双方一直没有签署和平协议，也就是说，从国际法角度上两国至今仍处于战争状态。

  • Mao Tse-tung und Kim Il Sung (picture-alliance/KPA/United Archives)

    七十年朝鲜往事

    初期的外交与经济

    朝鲜建国后，即与苏联、中国建交（图为毛泽东与金日成），并维持着亲密的关系。朝鲜战争后，三国之间在关系上曾经出现过一些波折，但总体上较为稳定。除了军事外，朝鲜也获得了中、苏在经济上的不少支援。朝鲜战争后的一段时间里，朝鲜在经济上一度领先韩国。1958年，朝鲜宣称完成了城市 、农村生产关系的社会主义改造，建立社会主义经济制度；1970年，宣称实现了社会主义工业化。

  • Nordkorea - Unterernährter Junge (picture-alliance/dpa/K. Zellweger)

    七十年朝鲜往事

    朝鲜大饥荒

    1991年9月，朝鲜与韩国一起加入联合国。然而随着苏联解体、共产主义阵营瓦解，朝鲜在国际舞台上变得孤立。由于内部糟糕的粮食政策和缺乏外部支援，朝鲜在1994年至1998年间爆发大规模饥荒（朝鲜官方称之为“苦难的行军”）。由于朝鲜对外信息封锁，饥荒中的具体死亡人数外界难以知晓。据不同文献统计估测，死亡人数24万至350万不等。图为饥荒中一位营养不良的朝鲜少年。

  • Nordkorea Militär Parade Panzer (picture-alliance/dpa/KCNA)

    七十年朝鲜往事

    先军主义

    朝鲜的政治经济体系一直由先军政治所主导。概括来说，就是穷得叮当响，也要搞军事。这个两千多万人口的国家，有120万常备军和600万预备役、武警官兵，加起来占全国人口的1/4。朝鲜男子都被要求参加某种形式的军事训练，并且在任何时刻都可以被征召。

  • Bildmaterial zum Buch North Korea - Anonymous Country EINSCHRÄNKUNG (2014 Julia Leeb)

    七十年朝鲜往事

    集体化生活

    和中国社会一样，朝鲜社会强调的不是个人而是集体。民众们过着集体化的生活——千篇一律的集体宿舍，整齐划一的集体舞以及阅兵式，都在强调个人的渺小与集体的伟大。

  • Kim Jong Il Nordkorea (picture-alliance/dpa)

    七十年朝鲜往事

    第二任领导人金正日

    七十年来，金氏家族牢牢掌握着朝鲜的党政军权。金日成1994年去世后，其子金正日接任最高领导人，此前金正日已在朝鲜高层有多年历练。在金正日掌权的16年里，积贫积弱的朝鲜经历了饥荒和经济危机，但分别在2006年、2009年进行了第一次和第二次核试验。去世后，金正日被封为朝鲜劳动党“永远的总书记”。

  • Nordkorea Südkorea Gipfeltreffen im Jahr 2000 (AP)

    七十年朝鲜往事

    “阳光政策”与六方会谈

    在韩国，金大中1997年入主青瓦台，2000年开始推行“阳光政策”，希望通过和谈解决朝鲜半岛危机。同年6月，金大中与金正日在平壤举行了首次南北峰会（图），发表共同宣言。此后，朝鲜半岛局势缓和。2003年，美国、中国、日本、俄罗斯、韩国与朝鲜展开旨在解决朝核问题的六方会谈。然而此后朝鲜进行了核试验，并在2009年退出六方会谈。朝韩关系也在此后再度恶化。

  • Nordkorea Atomanlage Tongchang-ri (picture-alliance/AP Photo/KRT)

    七十年朝鲜往事

    朝核试验

    即便面对国际社会的巨大压力，平壤仍然积极推行其野心勃勃的核武计划。金正日领导下的朝鲜政府2005年首次宣称拥有核武器，但当时国际社会对此普遍表示怀疑。2006年10月14日，朝鲜进行了第一次核试验，并宣称获得成功。安理会一致通过了针对朝鲜的制裁决议，中俄均投了赞同票。2009年5月25日，朝鲜又进行了第二次核试验。

  • Kim Jong Il und Kim Jong Un (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    七十年朝鲜往事

    接班人

    2009年，西方媒体报道称，金正日已经将其子金正恩选定为自己的接班人。2010年，两人首次一同在一次阅兵式上现身（图）。一年后，金正日去世，金正恩全面接管权力。登上权力宝座之前，人们对金正恩知之甚少。他的确切年龄从未得到证实，有报道称他曾经在瑞士上学。

  • Kim Jong Un und Jang Song-Thaek Begräbnis Kim Jong Il Archiv 2011 (picture-alliance/dpa/KCNA)

    七十年朝鲜往事

    巩固权力 肃清异己

    在金正日的葬礼上，金正恩与七位朝鲜党政军高层一起为金正日扶柩（图），他们当时被看作是朝鲜政界的核心力量。然而在金正恩上台后，他进行了“六亲不认”的整肃运动，七位扶灵人多半被解职，他的姑父、中朝关系中的关键人物张成泽更是被处决。

  • Malaysia Mordfall Kim Jong Nam (Reuters/A. Perawongmetha)

    七十年朝鲜往事

    金正男遇刺

    2017年2月，一名朝鲜男子在马来西亚遇刺身亡，他就是金正恩同父异母哥哥、金正日的长子金正男。虽然是“金氏家族”一员，但金正男长期游离于权力高层之外，据称多年来避居澳门。金正南是在吉隆坡机场受到神经毒剂VX袭击身亡，外界怀疑是朝鲜情报机构下令进行了这次毒杀。目前，该毒杀案仍在审判中。

  • Nordkorea Symbolbild Atomkraft (AP Graphics)

    七十年朝鲜往事

    核问题峰会路转

    在金正恩上台后，朝鲜又公开进行了4次核试验。最后一次是在2017年9月，朝鲜方面宣称成功引爆氢弹。然而，2018年4月20日，突然峰回路转：金正恩宣布，即日起中止核试验和导弹试验，并且关闭核试验设施，表现出与国际社会和解的态度。

  • SKOREA-NKOREA-CHINA-US-POLITICS (Getty Images/AFP/K. Sue-Han)

    七十年朝鲜往事

    分别与习近平、文在寅、特朗普见面

    2018年3月，金正恩掌权以来第一次前往中国，与习近平会面。之后不久，他在5月二访、在6月三访习近平。与此同时，金正恩在4月27日与韩国总统文在寅举行了11年以来的首次朝韩首脑会谈，签署了《板门店宣言》，再次表达朝鲜无核化的意愿，此后两人又在5月底和9月再次见面。6月12日，金正恩与美国总统特朗普在新加坡会面，进行“历史性握手”。

  • Nord Korea - Kim Jong-Un besucht Fabrik (Reuters/KCNA)

    七十年朝鲜往事

    不变的是领袖崇拜

    在国际上，金正恩似乎开启了新时代，开始了180度的大转弯。而在朝鲜国内，各地依旧矗立着不计其数的领袖雕像，民众大都佩戴忠于领袖的徽章。与他的父亲和祖父一样，金正恩被朝鲜国家宣传机器奉为神明一般，享受着狂热的个人崇拜。

  • Nordkorea Gefängnis (dapd)

    七十年朝鲜往事

    不变的是侵犯人权

    很多人权组织和观察人士指出，朝鲜是当今世界人权状况最恶劣的国家之一。理论上，朝鲜宪法赋予该国民众多种自由，然而实际上他们在公民自由和政治权利方面严重受限。朝鲜对外部信息进行严格封锁，国内密布关押政治犯的劳改营、黑监狱。联合国人权理事会曾就朝鲜人权状况进行调查，在2014年2月发表了长达400页的报告，对平壤政权提出严厉批评，称朝鲜当局犯下了反人类罪。

    作者: 王凡


（美联社，德新社） 

  

  

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