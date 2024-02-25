恢复义务兵役制？德国各方意见不一

（德国之声中文网）德国联邦国防军正在努力招兵买马扩充军力，以弥补多年来的松懈。然而，它所面临的挑战不仅仅是钱的问题。当国防部将数百亿欧元投入到飞机、坦克和炮弹中时，那就意味着需要有人来驾驭和发射它们，并使所有这些设备保持正常运转。

这就是为什么，征兵制的话题从冷战历史的垃圾箱中死灰复燃。在德国，与欧洲许多国家一样，有关征兵问题的政治辩论正在升温。反对党如保守的基民盟（CDU），对某种强制性国民兵役制很有兴趣。目前的三党执政联盟则对此持怀疑态度。

联邦国防部长皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）与他所属的政府立场不同。他称2011年德国暂停征兵是一个"错误"，并希望就是否需要恢复征兵制以及如何恢复展开公开讨论。

"在我看来，皮斯托瑞斯正在提出一系列想法。"华盛顿卡内基国际和平基金会欧洲项目研究员、专注于国防政策研究的贝施（Sophia Besch）告诉德国之声，"从某种程度上说，这已经在为他更广泛的目标铺路，即提高人们对联邦国防军作为可能雇主的意识。"

联邦国防部表示，它正在对实现目标的各种选择进行内部审核。任何此类政策的改变都可能需要立法许可。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 豹2型坦克 联邦议院国防专员巴特尔斯(Hans-Peter Bartels)在其一月底提交的年度报告中写道：“联邦国防军远说不上装备齐全。几乎每个领域都缺器材。”联邦国防军的豹2型主战坦克也存在这个问题，只有一小部分可以投入使用。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 美洲狮步兵战车 “美洲狮”步兵战车的情况也不乐观。今年2月，在244辆交付的战车中，只有60辆可以投入使用。国防部对于这些新设备的交付质量不满。实际上，它们只是试用版：预计这款战车完全准备就绪不会早于2024年。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 修来修去 维修部队永远在忙。而这里也不是没有问题：有时会缺少重要的备件。国防专员巴特尔斯抱怨道，目前工业维修总是“等待时间过长”。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” A400M运输机 不上天的飞机：对于军用运输机A400M而言，这是常态。在很长一段时间里，这款运输机被看作是“问题飞机”——费用比预计的高；到货比预计的晚；功能比预计的少。由于可以投入使用的飞机太少，目前联邦国防军还在继续使用已用了50个年头的C-160运输机。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 虎式军用直升机 根据一份内部报告，联邦国防军的直升机中也只有一小部分达到战备水平。报告称，德国陆军航空兵有53架这种虎式武装直升机，然而去年平均只有11.6架可以投入使用。而NH90和CH-53型运输直升机的情况也是类似灾难性的。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 海军训练舰“戈尔希·福克” 海军训练舰“戈尔希·福克”（Gorch Fock）本来的维修费用应只有1000万欧元。如今，花销已经爆炸，激增至1.35亿欧元，目前付了将近7000万。前防长冯·德莱恩承认，联邦国防军在预估费用时出现严重错误。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 212型潜艇 德国联邦国防军总检察长佐恩（Eberhard Zorn）在今年3月的一份内部报告中对目前的情况表示不满，海军的情况尤为岌岌可危：在去年的5个月中，没有一艘212型潜艇处于战备状态。该报告引发的后果是：时任防长冯·德莱恩表示，未来不再公开这些数字。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” G36自动步枪 士兵们想要这款突击机枪，而防长不想要。这款机枪因为在实验室极端温度条件下测试时出现射击不准确而被剔除。然而，配置后继枪型的过程非常不顺利，可以概括为花费高、运气差、故障多。

德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞” 基本装备也存在缺陷 不仅仅是这些大型设备存在问题：国防专员巴特尔斯指出，防护背心、靴子、衣服、头盔以及夜视设备这些装备也太少，而造成这些问题的主要原因是繁冗复杂的官僚体制。 作者: Martin Muno



从义务兵役制到自愿服役制

二战结束后的几十年里，前东西德都要求本国男子在军队中服役。这一国家义务在冷战结束和德国统一之后都还存在，直到联邦议院在13年前决定暂停征兵。不过，其法律依据仍然是作为国家宪法的《基本法》的一部分。

"当年那场金融危机之后，人们的座右铭是'节省、节省再节省'。"联邦安全政策学院（BAKS）院长施塔尔（Wolf-Jürgen Stahl）少将对德国之声说，"尽管每个人都认为与俄罗斯的安全形势不容乐观，但是大家可以共同努力去应对。因此，我认为当时人们做出这样的决定是合理的。"

结束征兵制使德国与北约的许多盟国保持一致，这些国家早已转向全志愿军模式。这一变化导致德国军队规模缩小，但更加专业化。德国联邦国防军在冷战末期曾达到近50万人的峰值，而在2010年--征兵制的最后一年--军队人数缩减到一半左右。最新数据显示，目前德国联邦国防军的兵力约为18.3万人。

十多年过去了，在俄罗斯全面入侵乌克兰之后，国防官员在削减兵力的问题上发生了转变，他们正在重新思考军队的作用。现在，联邦国防军希望到2031年将兵力增加到20.3万人。不过，在联邦议院武装部队专员的最新年度报告中，德国联邦国防军在招募和留住人员方面遇到了困难。

"我们需要展现强大的威慑力，这意味着需要更多的实战人员。"施塔尔说："如何才能从公开的劳动力市场上招募到这些人员？这将非常困难。"

德国军队不堪一击？

多种征兵模式，哪一款最合适？

除了部队规模之外，德国联邦国防军负责人还表示，征兵问题涉及到公民"权利与义务之间的矛盾"，决策者需要找到一个平衡点。近年来，德国军队一直在努力清理极右翼同情者，而征兵制是确保社会各类人群都能服役的一种方式。这可以使武装部队更加民主，减少吸引过多军国主义倾向者应征的风险。

国防部发言人在一份声明中告诉德国之声，在权衡是否恢复征兵制时，一个"关键因素"是"征兵制对加强社会与联邦国防军之间联系的贡献"。

然而，要做到这一点并不像打开暂停开关那么容易。这很可能需要修改法律，例如将女性纳入其中。对非公民的征召也在讨论之中。服兵役可能属于一种更广泛的"国民服务"。

被称为"瑞典模式"的做法也正在受到更多关注。瑞典拥有一支受人尊敬的军队，并即将加入北约。该国采用了所谓的"全面国防服务"制度，涵盖16岁到70岁的所有国民，然后根据需要和能力将人们分到各种文职和军事岗位。主动服役的人很少，但该系统的设计可以根据安全形式的需要迅速增加或减少服役人数。

贝施说："这种模式还会询问人们的参军意愿。因此我认为，如果你让每个人都去--而且这部分是强制性的--参加测试，可能会激发一些人的兴趣。"

美国在越战失败后取消了征兵制度，改为被动的征兵制度，即"选择性服役"（Selective Service）。它要求所有18-25岁的男性进行登记。从理论上讲，该登记名单上的1500万名男性可以被迅速动员起来，但由于他们没有经过培训或筛选，目前还不清楚是否所有人都能做好随时参战的准备。

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更多人员将带来更多问题

尽管大家都在努力扩大部队规模，但国防部对如何尽快实现这一目标仍有清醒的认识。

国防部发言人说："立即恢复征兵制也将带来实际操作上和人员方面的挑战。"

这些挑战包括住房、服装和装备，都是目前规模较小的联邦国防军难以解决的基本需求。贝施说，新兵人数将受到吸收能力的限制，因为军队需要更多的人员来筛选申请者。

"他们不是随意得出这个数字的。"国防问题分析家贝施在谈到2031年20.3万人的目标时指出，"我觉得，他们认为到2031年这是有可能的，或者至少会努力使之成为可能。"

德国联邦国防军的海外使命 和法国一起派兵马里 周四（2月20日），德国联邦议院决定将参加欧盟驻马里维和使命EUTM的德国士兵增加到250人。其任务是稳定该国在危机状态下的政治局势，协助改善该国居民的生活供应。德国总理默克尔和法国总统奥朗德已经在前一天决定，向马里派遣德法联合纵队的部分士兵。

德国联邦国防军的海外使命 在马里的两项使命 德国已经向马里派遣了大约170名德国联邦国防军军官参与欧洲培训团（ EUTM ）的使命，负责培训马里士兵。除此之外，德国在马里担负的另一个任务是向联合国领导的MINUSMA使命提供运输机和空中加油机。

德国联邦国防军的海外使命 援助阿富汗重建 自2001年以来，德国联邦国防军参加了阿富汗国际安全援助部队（ISAF）的使命。目前仍有3000名德国士兵驻扎在阿富汗。他们的任务是与北约盟国的军事力量一起，保护阿富汗民众免受暴力袭击以及支持该国的重建和发展。该使命在2014年结束，德国联邦国防军已经开始撤军。

德国联邦国防军的海外使命 致命的使命 自2001年12月开始阿富汗使命以来，共有 55名德国士兵丧生。对于德国来说，参加驻阿富汗国际安全援助部队是损失最惨重的海外军事使命。自1992年以来，共有103名德国士兵在执行海外军事使命时丧生。

德国联邦国防军的海外使命 保护土耳其边境 自2012年12月以来，德国和美国以及荷兰一起，共同向北约成员国土耳其和内战国家叙利亚接壤的边界地区派兵负责边境保护。多达400名德国士兵操作爱国者防空系统，执行着名为 "Operation Active Fence"的边境保卫行动。今年一月底，德国联邦议院决定将该使命延长至2015年。

德国联邦国防军的海外使命 在地中海巡逻 自2006年以来，德国参加了联合国驻黎巴嫩临时维和部队 UNIFIL使命。德国海军在地中海黎巴嫩海岸前巡逻，协助保卫该国边界。1978年联合国安理会就向黎巴嫩派遣了维和部队。在2006年以色列和黎巴嫩之间的战争结束后，联合国延长了该使命的期限。

德国联邦国防军的海外使命 海上反恐斗争 2001年9月11日恐怖袭击事件发生后， 北约决定在地中海开始名为 "Operation Active Endeavour" (OAE)的地中海安全巡逻。目的是为了及早发现恐怖主义活动，对刑事犯罪起到威慑作用。自2003年以来，德国海军动用护卫舰和潜艇参加OAE海上巡逻使命。

德国联邦国防军的海外使命 在非洲之角打击海盗 东非海岸前的海域是非洲通往欧洲，阿拉伯半岛和亚洲的最重要贸易航线之一。但是这里海盗猖獗，就连援助物资也常遭抢劫。许多海盗来自内战国家索马里。自2008年以来，德国海军军舰参加了欧盟在该地区开展的“亚特兰大”打击海盗行动。

德国联邦国防军的海外使命 进行调停的和平使团 2011年，苏丹南部脱离苏丹宣布独立。经过十年的内战，两个国家的人道主义局势非常糟糕。联合国分别向苏丹和南苏丹派出和平使团，致力于重新恢复和平局势，改善人民的经济状况。德国最多时派遣100名士兵参加联合国的和平使命，目前有27名德国士兵驻扎当地。

德国联邦国防军的海外使命 舆论阴影下的维和行动 除了参加“知名”危机地区的和平使命之外，德国联邦国防军也派遣极少数官兵执行海外军事使命。例如欧盟在刚果民主共和国开展的 EUSEC和平使命。联合国派遣到西撒哈拉筹备公投的公投使命团（MINURSO），德国仅派遣了2名士兵参加。 作者: Martin Koch



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