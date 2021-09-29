 恒大6名高管退回提前赎回的投资产品   | 经济纵横 | DW | 09.10.2021

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经济纵横

恒大6名高管退回提前赎回的投资产品  

6名提前赎回投资产品的恒大高管已经退回资金。恒大集团周六发布公告宣布了这个消息。这几名管理人员共归还了12项投资产品，恒大还表示，对这几人进行问责罚处。 

恒大负债高达3000亿美元

恒大负债高达3000亿美元

（德国之声中文网）负债累累的恒大集团表示，在2021年5月1日至9月7日期间，这几名高管共归还了12项金融投资产品，不过截至本周五（10月8日）这些资金已经全部归还到恒大财富指定账户。另外，公司已对这几名管理人员进行问责罚处。恒大在公告中并没有详细说明这些高管身份细节或是哪类金融产品和规模。 澎湃新闻报道，恒大集团表示，该公司要求恒大财富必须严格按照已公布的兑付方案执行，确保公平公正、一视同仁。同时，要求恒大财富中层以上员工必须坚守岗位，继续做好客户服务工作。

更多阅读：恒大危机未解 布林肯敦促北京负责

这家中国第二大房产集团面临着严重的财务危机，负债高达3000亿美元。理论上来说，如果有5亿美元，恒大可以在接下来6个月的时间内兑现其偿债义务。到2021年底，约有5亿美元的债利息到期。此外，2022年3月到期债券约有20万亿美元。 

 

专家预测，中国政府将出手进行干预。股市投资人担心，如果恒大破产会引发骨牌效应，中国的整个房地产行业可能崩溃。 

更多阅读：中国多家房企被信用降级 花样年无力偿债

 

（路透社等）

 

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