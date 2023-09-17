恒大财富部分人员被采取刑事强制措施

（德国之声中文网）深圳市公安局南山分局9月16日发布《案情通报》，称近期已对恒大金融财富管理深圳有限公司"杜某"等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施，目前案件正在进一步侦办中。通报还公布了四种投资人报案登记方式，但没有透露抓了多少人及涉嫌犯罪人员的姓名。

据财新网、上海证券报等中国媒体报道，上述通报中的杜某应是恒大金融财富管理深圳有限公司（简称恒大财富）执行董事兼总经理杜亮。

2021年9月12日晚间，来自多地的数百名投资者曾在中国恒大总部所在地深圳卓越后海中心与恒大财富执行董事兼总经理杜亮对话。杜亮在现场承认自己于2021年5月31日赎回在恒大财富的理财产品，并称提前兑付是因为家里有急事，但未提及兑付金额。此前的2021年9月10日，中国恒大董事局主席许家印刚在恒大财富专题会上否认了恒大高管提前兑付恒大财富理财产品的传闻。许家印说："所有兑付必须有计划有原则，任何人不可以搞特殊化，公司之前没有、今后也绝不允许任何人私下提前兑付。"

恒大危机 投资者上门讨债

财新网9月17日发表题为"恒大财富多人被抓 数百亿自融被指涉嫌非法集资"的报道称，恒大财富为恒大集团旗下P2P平台，打着"供应链金融"名义为恒大集团关联公司自融，涉及尚未兑付的理财产品存量规模约为400亿元。

该报道指出，恒大财富的前身为恒大金服，成立于2015年11月18日，为恒大集团的全资子公司。恒大金服于2016年3月上线，当时正值中国P2P盛行。P2P行业暴雷，行业全面整顿后，恒大金服产品下架。2019年5月30日，恒大金服宣布更名为恒大财富，但仍然继续销售理财产品。财新网称，这些产品多打着"供应链金融"的名义，融资人或为恒大集团的关联公司，或为其宣称的上下游供应商；募资由恒大财富实际控制，统一调配，大部分会投入各地的项目，恒大集团总部还会抽调一部分资金。恒大财富内部人士曾称，当理财产品到期时，再由恒大集团财务拨付相关款项给恒大财富，完成投资者的本息兑付。

恒大债台高筑 投资者忧血本无归

恒大财富未兑本息去年底为340亿元

2021年9月初，恒大财富正式暴雷，宣布暂停兑付所有理财产品本金，在全国多地引发维权潮。面对来自投资者的压力，2021年9月13日，恒大财富发布一份兑付方案，提出现金分期兑付、实物资产兑付及理财额度冲抵购房尾款这三种兑付方式供投资者选择。此后，恒大财富共完成14期兑付。但今年以来，这一兑付方案逐渐成为"空头支票"。5月31日，恒大财富发布公告称，因资金回笼情况不理想， 5月可用于兑付理财产品的资金不足，无法按原标准兑付。8月31日，该公司再度发布公告，称公司资产处置进度不及预期，未获得资产处置资金，无法开展当月兑付。据多家中国媒体的消息，天眼查显示，2023年8月30日，因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，恒大财富被列为失信被执行人，涉及劳动争议案件。

按恒大集团统计数据，自定向融资产品发起至停售止，合共募资金额涉及约921亿元。截至2021年12月31日及2022年12月31日止，恒大财富未兑付本息分别为合计约410亿元及约340亿元。此外，恒大财富的理财诉讼台账显示，恒大财富在2021年未有涉及定融产品的诉讼；2022年因定融产品涉及诉讼的金额为约5亿元。

由许家印创办的恒大集团旗下拥有恒大地产、恒大新能源汽车、恒大物业、恒腾网络、房车宝、恒大童世界、恒大健康、恒大冰泉等八大产业。截至2022年底，恒大集团的三家上市公司--恒大物业、中国恒大和恒大汽车的总负债超2.6万亿元人民币，而总资产仅约1.96万亿人民币。中国恒大原名恒大地产集团有限公司，核心业务为房地产开发。截至2023年6月30日，中国恒大负债总额为人民币23882亿元，是中国，也是全球负债最高的房地产公司。

（综合报道）

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