“恒大系”三家公司在港交所停牌

（德国之声中文网）继恒大地产被立案调查、旗下公司多名高层被查、集团创始人许家印也传出被警方监视居住后，恒大系港股9月28日集体停牌。据悉，中国恒大、恒大汽车、恒大物业的股票星期四均在香港交易所暂停交易。

香港证交所发布的简短停牌通知并未提及相关股票暂停交易的具体原因。在停牌前一天，上述三家恒大系上市公司的股价都出现了急速跳水。

据报许家印已被警方控制

“财新网”报道称，自从2021年下半年恒大陷入危机之后，许家印就极少在公开场合露面。2022年3月21日，恒大系的三家上市公司曾经同时在港交所宣布停牌。

恒大方面经过一系列努力，包括积极披露资产运营、管理层诚信问题、企业内控审计等，并发布推迟已久的2021年和2022年财报，才最终在今年8月28日满足条件复牌。

不过如今复牌不过一月，恒大再次暂停交易，更加给人一种“山雨欲来风满楼”的感觉。与此同时，有消息称中国恒大董事局主席许家印已经被警方监视居住。

而此前不久，恒大方面宣布，由于其主要业务领域恒大地产正在被调查，目前的状况无法满足新票据的发行资格。如果不能达成和债权人就债务重组达成新的协议，债券持有人可能会提请对该公司进行清盘。

两位消息人士向路透社表示，恒大集团的一些债券持有人对该公司上周末宣布无法发行新票据感到十分意外。据称，如果恒大不能在10月30日之前提交新的债务重组计划，这些债权人将会提交清盘申请。

截止今年6月底，恒大集团所欠的债务总额估计达到3280亿美元——北京认为，这样的巨额债务对中国金融体系和整体经济健康状况构成无法接受的风险。

曾经是中国经济增长重要驱动力的房地产行业，近来变成了令北京头疼的领域。尤其是在中国政府试图拉动经济复苏之时，包括恒大、碧桂园在内的大型房企纷纷陷入债务危机，引发投资者对于系统性溢出效应蔓延到中国银行体系的担忧。



（德新社、路透社、财新网）

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