 恒大港股突停牌 传中国地产巨头入主 | 经济纵横 | DW | 04.10.2021

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经济纵横

恒大港股突停牌 传中国地产巨头入主

继一家国企上周宣布收购恒大在辽宁一家商业银行的大部分持股后，另一家广东大型地产集团也传出要收购恒大物业的信息。

China I Evergrande Group

中國恒大与旗下恒大物業周一在港股暂停交易。据了解广东地产集团合生创展将收购恒大物业51%股份，帮助恒大套现。

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债务累累的中国恒大集团一周内两次跳票，未能向海外投资人支付债券利息。下个月底恒大还有另一个1.6亿美元债券的付款期限，恒大是否能履行支付义务？

在如何处置恒大债务危机的问题上，中国官方迄今尚未正式表态。不过，有消息称，社交媒体上的维权群组已遭封杀。

长期奉行"高负债、高周转"运作模式的中国恒大徘徊在违约边缘。而另一个高负债扩张的典型--海航集团据悉已在破产重组的道路上"开始走出至暗时刻"。海航的今天就是恒大的明天？恒大危机将在多大程度上影响中国的GDP?

(德国之声中文网) 香港股市周一(10月4日)开市，身陷债务危机的中国恒大集团，旗下港股上市股票中国恒大、恒大物业皆无预警停牌，也尚未透露暂停交易。早前一些债券持有人称，恒大在上周错过了债券利息支付的期限。

香港证券交易所没有说明这些股票暂停交易的原因。值得注意的是，另一间广东大型地产集团合生创展也宣布暂停买卖，因该公司将收购一家香港上市公司。

中国《财联网》报道，有知情人士表示，合生创展拟收购恒大物业约51%股份，获恒大物业控股权，合生创展给恒大物业估值超400亿港元(约51亿美元)，恒大则预计能回笼200多亿港元(约26亿美元)的资金。最终交易会在未来几天内确认。

路透社报道，恒大及合生创展皆没有立即回应评论请求。

恒大集团的负债高达数千亿美元，相当于中国国内生产总值的2%，今年迄今为止，恒大的股票已经暴跌80%，而其物业服务部门也下跌有43%。

9月30日，恒大表示其财富管理部门已经偿还了10%的财富管理产品（WMPs），这些产品主要由在岸零售投资者拥有，并且在同一日期到期。与此同时，恒大还有着近200亿美元的海外债务，并在9月底时曾两度错过离岸债券利息支付的期限。

这个月，恒大还面临着总额为1.62亿美元的美元债券票面付款的最后期限。

知情人士上周告诉路透社，中国政府正在推动国企和国家支持的房地产开发商购买恒大的一些资产。 29日，恒大集团宣布已与中国一间国有企业达成协议，对方将斥资15亿美元收购恒大在辽宁一家商业银行的大部分持股。

(综合报道)

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