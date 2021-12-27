恒大港股暂停交易 39栋海南建设遭勒令拆除

（德国之声中文网）陷入债务危机的中国恒大集团周一（1月3日）宣布，其股票将在香港证券交易所暂停交易。恒大并未详细说明原因，仅在于港交所发布的公告上写道，「有待本公司刊发一份载有内幕消息的公告」。

去年10月间，恒大也曾在港交所发布暂停交易公告，後续证实暂停交易是因为中国地产巨头之一的合生创展有意收购恒大旗下的恒大物业，但这笔交易案最终告吹。

在此消息公布前两天，中国财经媒体《财联社》则报道，根据一份海南省儋州市综合行政执法局发布的行政处罚决定书，恒大旗下儋州信恒旅游开发有限公司於儋州市人造岛计划「海花岛」上建设的39栋大楼属违法建筑。当局勒令该公司需在10天内拆除这些大楼。

香港01报道，由恒大建设的海花岛项目号称「世界最大人工岛」，是由三个独立的离岸式岛屿组成，规划填海面积约8平方公里，规划平面形态为盛开在海中的三朵花，故取名为「海花岛」。海花岛项目总投资额高达人民币1600亿元，规划有国际会议会展中心丶博物馆群丶水上乐园丶海洋世界丶国际购物中心丶酒店丶影视基地等，并由600多名国际建筑设计大师操刀设计。

然而，早在2019年，海南省政府就开始对海花岛建设的违法违规行为进行调查，先後立案共14宗，处罚款约人民币2.15亿元。在2020年，省政府再责令儋州市要针对上述39栋大楼落实整改，随後更责令该项目要全面停工丶收回预售许可证丶撤销备案，并要求提出妥善处置方案。

雪上加霜 许家印：「不允许任何一个人躺平」

此消息对恒大集团而言，可说是雪上加霜。作为中国第二大地产商，恒大去年下半年开始便因无法偿还其3000亿美元的巨额债务中的多笔当期款项，引起海内外市场的关注。恒大最终在去年12月正式陷入违约，并遭国际评级机构降级。该公司目前正试图透过出售资产和股票来筹集现金，以偿还供应商和债权人。

《纽约时报》报道，恒大目前有超过一百万套房屋的建设停滞不前，而这也导致许多在房屋完工前便已购屋的消费者感到担忧。

对此，恒大集团试图对内部进行信心喊话。12月26日，恒大董事局主席许家印向员工发表一封公开信，指12月全国项目复工率已达91.7%，比去年9月初时提高了40个百分点，另有8.9万名工人已复工，比去年9月多了31％。

许家印表示「绝不允许恒大任何一个人躺平」，并强调：「只要我们不惜一切代价做好复工复产丶抓好工程建设，就一定能将房屋交付给业主，就一定能恢复销售丶恢复经营丶还清债务。」

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2022中国房产面临更多债务

中国政府正在协助平息恒大的危机，避免其所延伸出来的负面金融效应影响到其他房产商丶甚或是其他的行业领域。许家印提到：在「各级政府的关心支持」下，2021年第4季累计交楼超过5.3万套，「复工复产保交楼」工作取得了「来之不易的初步成果」。

此外，中国政府12月时也向恒大派遣了工作小组，以督促该集团推进风险化解丶进行债务重组。一些有国企背景的机构也收购了恒大旗下的部分资产和持有股份。

然而，包含恒大在内的整个中国房产业，2022年将面对更高额的当期债务。《卫报》报道，根据野村投信分析，在2022年前三个月，中国的房产商总共欠下198亿美元的美元离岸债务。这几乎是该行业在2021年最后一个季度应支付的102亿美元债务的两倍。

而在2022年第二季度，中国房产商也没有任何喘息机会。他们必须再筹集185亿美元来偿还债务。

伦敦国际律师事务所Stewarts的合伙人塞姆斯（Tim Symes）向《卫报》表示，对中国来说，恒大危机更关键的问题来自对外来投资的影响。

「（恒大危机）可能会影响全球的风险偏好，影响外来投资，」塞姆斯说，「人们担心，中国可能会偏袒其本地债权人，而境外债券持有人将受到损失。这会让人们意识借款给中国的风险。」

（综合报道）

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