恒大深陷財務危機 傳暫停量產電動車

（德國之聲中文網）深陷財務危機的的中國房地產開發商恒大集團，最近傳出旗下電動車部門因為因為沒有新訂單，已暫停量產唯一電動車款「恒馳5」。不過，2名消息人士向路透社透露，部分業務仍在進行中。其中1人表示，恒馳汽車計畫裁員10%， 25%的員工停薪留職1至3個月。

目前暫時不清楚恒馳汽車的量產將暫停多長時間。恒大並未立即回應路透社的置評請求。

恒大在9月中旬發布消息稱，已開始在天津工廠量產「恒馳5」，並在10月底交付首100輛車。但路透社引述2名消息人士稱，由於無法獲得充足電動車新訂單，該公司已經暫停量產，且許多員工尚未收到10月和11月的工資。

恒大集團曾大力吹捧電動汽車部門是其轉型計畫的關鍵，創辦人許家印曾表示，恒大將在10年內由房地產業務轉型為新能源汽車產業，並在2025年產銷100萬輛電動車。今年7月，恒大新能源汽車集團旗下的恒馳汽車表示，在開放訂購的兩週後，已經接到超過37000筆恒馳5訂單。

儘管中國政府從6月開始採取減稅和補貼等激勵措施來提振銷量，但在經濟不景氣的影響下，汽車製造商和投資者正為這個全球最大汽車市場的衰退做準備。與此同時，電動車領域的競爭不斷加劇，特斯拉在中國降價並推出激勵措施，給其他面臨虧損的競爭對手構成壓力。

四大銀行發行離岸貸款助房企還債

曾是中國最大地產開發商的恆大集團，近來深陷不斷延燒的債務危機風暴中心。過去一年之間，多家中國開發商出現海外債務違約不得不談判重組。

據路透社獨家報導，3名知情人士透露，中國監管機構要求四大銀行向房地產開發商提供離岸貸款，幫助其償還海外債務。若屬實，這將是北京最新推出的措施，以為現金匱乏的房地產業紓困。

房地產業佔中國經濟的四分之一，一直是其經濟增長的關鍵驅動力。中國政府最近幾週提高對該產業的支持力度，以緩解遏制房地產業發展的流動性緊縮。路透社引述2名不具名消息人士稱，監管機構已向銀行發出「窗口指導」，即不留下書面紀錄的口頭指示，在12月10日前以國內資產為擔保發放新信貸。

3名消息人士透露，中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行和中國農業銀行將分別挑選幾家開發商進行融資。每家銀行將處理3到4份離岸貸款申請，這些貸款將以開發商在中國的資產作為抵押。其中2名消息人士還表示，中國政府未來將通過增加銀行來擴大計畫。

2名消息人士稱，銀行借出的資金將讓開發商能償還海外貸款和美元債券，從而修復全球投資者信心。開發商的資產負債表若被評為「質量良好」便將符合貸款條件。

過去一年間，越來越多中國開發商拖欠海外債務。一些分析師因此警告，違約行為可能削弱外國投資者向中國企業發行新債的意願。根據金融市場數據提供商路孚特 (Refinitiv)數據，中國地產開發商的還款期限迫在眉睫，明年第一季度就面臨390億美元的到期債務，其中100億以美元計價。

中國央行、中國銀行保險監督管理委員會及四大銀行未回應路透社的置評請求。

（路透社等）

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