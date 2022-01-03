恒大海花岛项目部分楼盘被勒令拆除

（德国之声中文网）去年人工度假岛项目落成时，曾引起极大的轰动。打造人工度假岛项目是恒大集团总裁许家印多年的夙愿，他亲自参与设计，总计投资高达130亿美元。

现如今，名噪一时的恒大集团已经陷入债务危机，一名支持"海花岛"项目的海南地方党委书记也被判处终身监禁。海南儋州政府下令，人工岛上39座高层住宅楼因违反环保及建筑条例必须予以拆除。

对于债台高筑的恒大集团来说，这项拆除令无疑是雪上加霜。恒大集团目前欠债高达三千亿美元，正在想方设法推销楼盘，以偿还债权人和供货商的债务。

两名消息来源提供的政府文件展示了该项目如何绕过环保及建筑规范，并最终引起监管部门注意的整个过程。上述两个消息来源对海花岛项目及许家印本人都相当熟悉，但由于他们未获向媒体提供信息的授权，因此要求匿名。路透社迄今为止尚无法确认拆建工程是否已经展开，恒大及许家印本人也未回应路透社的问询。直接负责海花岛项目的海南儋州官员也没有回应路透社的问询。

恒大楼盘被强制拆除的消息，对中国的建筑业巨头们来说无疑是一个噩耗。因为此举标志着，习近平领导下的中国正在对民营经济领域中自由度最高的房地产行业加强管控。北京专营信贷投资的 BG资产管理公司首席执行官李根（音）表示："海南发生的事情标志着，地方政府将对违法建筑采取强硬措施。"

今年一月，路透社记者实地前往海花岛时，当局勒令拆除的39幢高楼已被工人用蓝色隔板围了起来。直到本周一，仍可见到这些尚未完工的高层建筑。恒大集团表示，海花岛项目的其他工程并未受到影响。

当地媒体报道称，海南地方政府已于今年12月下达了拆迁令，理由是上述建筑违反了环保条例。

政府监督

受迪拜棕榈树人工岛项目的启发，位于海南偏远地带的"海花岛"项目也计划建成拥有主题园区、五星酒店、米其林餐厅、购物中心以及高层住宅楼的巨大人工休假岛。

消息来源称，项目开工之后，建筑团队每周都会向许家印提供航拍资料，向他汇报工程进展。2017年，许家印就已成为亚洲首富。而直至2021年七月，许家印还曾同中国党和国家领导人一道出席中共建党一百周年的庆典活动。



但去年年底开始，恒大及许家印本人的资产状况引起了当局的注意。中国央行称，恒大集团的管理不善以及冒险扩张行为导致了该企业的债务危机。

两个消息来源表示，因资金链紧张正处在风口浪尖的恒大公司，目前又在推进海花岛项目时因填海造田破坏了环境而遭遇新的麻烦。

梦幻工程

海南省儋州政府网站2020年12月23日公布的文件显示，早在2017年，恒大集团就曾因填海工程破坏环境而受到处罚。该文件还显示，恒大在海花岛的39幢高层住宅楼是依据政府发放的旅游设施建筑许可而修建的，因此属于违章建筑。儋州政府要求恒大集团"修正"建造计划，但并没有明确提出具体要求。2021年，海南政府还曾表示，恒大集团已制定相关计划，要将39幢住宅楼改造成酒店、办公楼以及员工宿舍。

路透社目前无法证实，在儋州政府下达拆除令之前，恒大提出的修改计划是否曾获得官方批准。儋州政府2020年的一份文件还显示，尽管海花岛项目造成环境破坏，但该工程仍得以继续进行，但文件并没有说明允许继续修建的理由。

2019年海南省政府的一份文件显示，儋州有关当局曾对海花岛项目施以3400万美金的罚款。文件显示，恒大集团也支付了这笔罚款。路透社无法确认恒大集团是否还曾支付更多罚金。

恒大集团从未就处罚问题公开发表评论，但该公司的海花岛微信公众号曾在今年一月3日就拆除令做出回应，宣称该公司从2017年以来一直在为解决环境问题而付出"坚决和积极的努力"。

此外，2019年的海南省政府文件还显示，儋州市政府及海洋部门化整为零违规审批--将填海项目拆分成36个面积小于27公顷的子项目，并在2013年1月21日一天内批准18个子项目，在当年7月4日一天内批准另外18个子项目。

儋州市政府未就路透社的置评请求做出回应。

中国中央政府以及海南省政府的文件显示，2020年，恒大集团资不抵债的严重状况被媒体披露之后，海花岛项目也引起了中纪委以及中国环境生态部的关注。中国生态环境部没有回应路透社的置评请求。而中纪委官网上公布的电话则无法接通，路透社也无法找到中纪委邮件地址发出问询。

中纪委2021年初发表的一篇文章中称，2020年底，儋州市前党委书记张琦因收受贿赂而被判处终身监禁。他被控收取商业伙伴贿赂，协助后者获得环保用地。

中纪委文章中称，张琦非法推动"海花岛"项目，为其个人"捞取政治资本"。2020年底，中国官方的新华社报道称，张琦本人对腐败指控供认不讳，并上缴了非法所得。一般而言，中国法庭不会公开腐败官员的判决书，也不会公布其律师的信息。路透社无法找到张琦本人发表评论。中纪委的文章还指出，海花岛项目对当地的珊瑚礁及白唇贝资源造成长久性的大规模破坏。

(路透社）

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