恒大支付一笔美元债券逾期利息

（德国之声中文网）中国《证券时报》报道，恒大本周五（10月22日）向花旗银行集团的一个账户汇出8,350万美元，向国际债券持有人支付一笔逾期利息。

9月23日，恒大未能如期支付面值为20.3亿美元的美元债券利息8,350万美元，但得到30天的宽限期。不少国际债券持有人曾预计恒大无法在上述宽限期到期前支付其美元债券款项。通过周五在最后一刻偿付利息，这家深陷泥潭的房地产巨头暂时避免了违约。

不过继上个月底连续两度错过支付期限后，恒大10月11日再次未能履行一笔1.48亿美元的债务利息。

野村(Nomura)的信贷分析师Iris Chen对《华尔街日报》指出，到另一笔逾期利息的宽限期于10月29日到期前，中国恒大还必须支付另外4,500万美元。她表示："这确实使他们获得了更多时间，但也只是争取了几天而已，除非他们已有支付下周五到期的下一笔票息的资金。他们肯定还没有摆脱困境。"

恒大出售旗下物业管理公司多数股权的交易破局

“风险可控”

中国恒大目前仍有3000多亿美元的债务，其中包括近200亿美元的未偿美元债券。因恒大集团的规模之大，有专家担心恒大危机会对中国经济和其他地区造成风险。

与境外债相比，境内债则乐观很多，消息人士透露，恒大集团旗下的恒大地产已在19日汇款支付所发境内公司债"20恒大05"的利息，金额为人民币1.2亿元。

恒大在周三（10月20日）提交的文件中表示，它将继续实施"缓解流动性问题"的措施，并将尽最大的努力进行谈判，与债权人协商续签或延长借款，会竭尽所能与债权人协商延长其借款。

为缓解财务燃眉之急，恒大原本计划以约26亿美元出售旗下物业管理公司多数股权。但恒大周三宣布，该交易因为"股东之间没有达成共识"而未能成功。这项交易案的破局意味着恒大债务危机恐怕会持续。

但中国官方则显得对解决恒大危机信心十足。中国人民银行网站周三（20日）公布行长易纲在2021年G30国际银行业研讨会的谈话，针对恒大事件他表示，恒大风险是个案，有信心能把风险控制在一定范围，避免发生系统性风险。

（美联社、路透社、华尔街日报）

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