恒大撤出深圳总部 多间地产商评级遭下调

（德国之声中文网）中国房产业新的一年仍旧危机重重。积欠大笔债务的恒大集团周一（10日）传出为了节约成本，其员工已撤出进驻了四年的深圳总部大楼，迁回广州；同时，另一家中国地产开发商世茂也爆出信托违约，目前欲加速出售资产，寻求纾困。

中国媒体《财新》报道，早在去年11月，恒大就已开始退租其位在深圳卓越后海中心的总部的部分楼层，而截至1月10日，大楼楼顶的「恒大集团」招牌也已拆除大半。据了解，恒大尚积欠该大楼租金，具体数目不详，而恒大正在想办法分期付款。

路透社报道，中国房地产业去年损失了超过一兆美元，其中恒大所积欠的约3000亿美元债务更使其成为全球负债最多的地产商。《财新》报道，2019和2020年两年，恒大每个月的现金流入与流出超过人民币1000亿元（约157亿美元）；但2021年9月以来，该公司每月现金流仅人民币20亿至30亿元（约3.1亿至4.7亿美元间）。

目前恒大正努力达成「复工复产保交楼」的目标，并试图避免首次於「在岸」人民币债券上发生违约。债券持有人此前已同意将一笔原应在1月8日支付的人民币45亿元（1.57亿美元）债券利息的付款期限，延後6个月至7月8日。

与此同时，中国政府也努力要遏制该行业中普遍过度的借贷投资行为。

路透社报道，北京当局现在正计划要让国家支持的地产开发商能够更容易购买那些陷入债务危机的民营地产商的资产。其中，同样陷入流动性危机的世茂，就是等待国企援助的其中一间公司。

多间中国地产信用评级遭下调

总部设在上海的世茂集团，在几个月前还被评级机构评为低风险的投资级企业，近期却传出旗下子公司担保的信托贷款已经违约。

彭博社报道，包含标普和穆迪在内的评级机构在10日下调了世茂的信用评级，标普并称世茂需「加速进行销售和资产处置」，以妥善管理其债务问题。

对此，世茂反驳违约说法，称相关信托基金的借款人并不隶属於集团之下，而该公司「并无到期应付的资产担保证券」。但他们也强调，公司正与潜在买家就出售物业讨论，「在合适条件下会考虑出售部分资产，以降低集团的负债」。

然根据《财新》整理，在2022年1到2月间，在公开债务方面，世茂集团包括到期和回售在内，至少有11笔境内债务需要处理，规模超过人民币56亿元（约8.8亿美元）。世茂目前也已将其中国项目全数列为待售，加速脱产套现。

《星岛日报》报道，世茂集团获上海市支持，拟以逾人民币100亿元（约15.7亿美元）出售上海世茂广场予一家当地国资，而过去曾受中国政府要求购入恒大资产的中国地产巨头万科，也传出正与世茂洽谈资产处置事宜。

除了世茂以外，市场也关注如周四（13日）将有7.5亿元美元债务到期，但流动性也出现问题的广州富力地产，以及因「再融资风险增加」而被标普及穆迪下调评级的厦门禹洲集团。

「目前将是还款高峰期，我们预计会看到更多的房产开发商违约，」勤丰证券资产管理部总经理Kington Lin向路透社说，「市场正在关注有多少国企会获得更多的并购贷款，来帮助陷入困境的开发商。」

（综合报道）

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