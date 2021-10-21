恒大宣布数建案复工 称全力拼交楼

(德国之声中文网) 中国恒大集团周日(10月24日)宣布，超过10个建案将复工，其微信公众号24日发布消息表示，在深圳丶东莞丶江门丶汕尾丶珠海与中山等地的10多个建案的复工进度正在有序进行中。

公众号还列出已经进入室内装修阶段与即将封顶的建案。恒大指出，其员工都坚守一线岗位，在保质保量的原则下，让各个项目按照计画进行。此外，另一个名为「恒大地产在珠三角」的公众号也指出，恒大珠三角公司也正与各个专案的参与建设单位合作恢复生产秩序。

消息显示，目前在广州丶佛山丶肇庆丶阳江丶清远丶惠州与河源等40多个建案现场的施工都以「平稳丶安全丶有序」的方式展开。

另一方面，中国的每日经济新闻也报导，恒大集团的主席许家印22日复工专题会中宣布，恒大将透过坚定不移丶全力以赴实现复工复产保交楼丶全面实施现楼销售丶大幅压降房地产开发建设规模与10年内实现由房地产业向新能源汽车产业的转型来化解风险自救。

他强调，「复工复产保交楼」是恒大目前最重要的事，并说只有这样，才能解决合作夥伴的商票兑付，完成财富产品兑付，并逐步归还金融机构的借款。该报导引述业内人士表示，由於中国房地产业普遍采取预售制度，所以当资金周转加快时，会出现潜藏的房屋烂尾等隐忧。恒大称现楼销售能恢复购房者的信心，也会为行业带来影响。

危机解除？

恒大8月31日曾表示，一些项目因延迟支付给供应商和承包商的款项而被暂停，而它们当时称正在就重新启动建筑进行谈判。恒大目前仍有3000多亿美元的债务，其中包括近200亿美元的未偿美元债券。因恒大集团的规模之大，有专家担心恒大危机会对中国经济和其他地区造成风险。

在10月21日支付了​​8350万美元的债券利息後，恒大应对债务危机的时间多了一周。路透社报导，为了强调其核心业务，恒大22日宣布，它计划在未来将电动车业务置于房地产之上。

路透社指出，恒大的危机已经吞噬了5万亿美元的中国资产行业，根据一些衡量标准，该行业占中国经济总量的四分之一，但该行业却出现了一连串的违约声明丶评级下调和公司债券降级等问题。

(综合报导)

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