恒大危机 ：若被清盘 影响几何？

（德国之声中文网）据香港司法机构网站周五（1月27日）发布的消息，香港高等法院将于2024年1月29日9时30分举行针对中国恒大集团的清盘呈请聆讯。法官陈静芬将于29日下午2时30分就一项潜在的规管命令举行聆讯。香港媒体指出，此类规管令意味着法院将监管清盘程序，可能包括任命清算人。

清盘呈请人佳盛环球（Top Shine Global）以债权人身份，在2022年6月向恒大提出清盘呈请。这起诉讼之后多次延期。佳盛环球是一家注册在萨摩亚群岛的实体。

路透社本周报道称，一批恒大境外债券持有人也计划加入清盘呈请，寻求将公司清盘。曾被视为中国房产巨头的恒大集团在2021年爆发债务违约，负债超过3000亿美元，被视为中国房市数年来的潜在危机浮出水面的象征，引发了各界对中国经济放缓的担忧。

上个月，债权人小组拒绝了恒大提交的债务重组提案。恒大集团律师去年12月向法院表示，由于没有债权人"积极寻求"清盘，请求延期聆讯。债权人方律师也回应"不会提出反对"延期，因此法院批准恒大再度延后的要求。但法官警告说，如果恒大无法提出"具体"的修订后的重组方案，下一次听证会将是就清盘令做出决定之前的最后一次听证会。

香港高等法院将于1月29日举行针对中国恒大集团的清盘呈请聆讯

被清盘的后果

清盘呈请是香港法律体系下常见的追债手段。法院颁布清盘令，即宣告公司进入破产清算程序。但目前尚不清楚香港法院发出的清盘令，是否可以、或会在中国大陆执行。

逾两年前，北京同意在中国的深圳、上海和厦门承认香港的破产令。但在实践中，由于中国的法律制度不透明，清盘令一直难以执行。迄今为止，内地法院只承认了一项此类命令。内地法院还可以自行决定是否承认此类命令。

如果中国法院承认该命令，恒大将交由清算人管理，清算人将试图变卖恒大资产以偿还债权人。如果清算人确定公司有足够的资产，他们可以向海外债权人提出新的债务重组计划。他们还将对公司事务进行调查，并可将任何涉嫌不当行为提交给香港检察官。接下来的几个月里，还有几家中国开发商将面临香港法院的清盘令。

恒大曾是中国最大房地产开发商之一

对中国经济有何影响？

恒大的破产清算对中国这个世界第二大经济体来说将是一个重大挫折，因为中国正努力从新冠疫情下的严格"清零"政策中恢复过来。过去二十年来，中国的房地产业一直是拉动该国经济发展的主要引擎，帮助中国实现了两位数的经济增长。相比之下，去年中国经济仅增长了5.3%，部分原因是出口和内需疲软、青年失业率居高不下以及房地产危机恶化。

还有几家房地产开发商被迫破产，而建筑公司的支出已连续两年每年下降10%。中国房地产信息公司公布的最新数据显示，去年12月，100家最大的房地产公司的新房销售额同比下降34.6%，至4513亿元人民币。

中国的地方政府依靠卖地置业来增加预算，它们也负债累累，被迫削减开支。恒大欠下的3000亿美元中，大部分是普通中国公民为购买新房支付的定金。目前还不清楚在相关清算过程中，他们是否会优先于外国债权人。

大多数经济学家已经预测，2024年中国经济增长速度将放缓，而房地产危机的恶化可能会进一步削弱需求，动摇中国的金融体系。上个月，牛津经济研究院（Oxford Economics）估计，中国的烂尾楼问题需要四到六年的时间才能解决。

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



中国房地产业为何陷入困境？

中国的家庭住房拥有率很高。80%以上的家庭拥有自己的住房，20%以上的城市家庭拥有多处房产。过去二十年来，中国消费者将积蓄投入房产，使开发商赚得盆满钵满。到2021年，城市新建住宅的平均价格大约相当于平均工资的10倍。许多经济学家表示，中国政府任由房地产泡沫发酵的时间过长，采取行动时已为时过晚。

2020年8月，在房地产泡沫肆虐之际，北京约谈恒大在内的12家房地产企业，提出将在2021年1月1日实施"三条红线"。所谓"三条红线"是指房企剔除预收款后的资产负债率不得大于70%；房企的净负债率不得大于100%；房企的"现金短债比"小于1倍。新的限制措施暴露了恒大经营的巨大庞氏骗局的规模。多年来，该公司一直在用未来房地产开发项目的定金为当前的建设项目提供资金。

恒大债台高筑 投资者忧血本无归

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