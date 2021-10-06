 恒大危机未解 布林肯敦促北京负责 | 经济纵横 | DW | 07.10.2021

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经济纵横

恒大危机未解 布林肯敦促北京负责

恒大危机暴发至今，北京还是没有介入处理的迹象。美国对此首次发声，担心影响持续外溢，恒大股东以及相关产业已经先一步感受到凛冽寒意。

USA Washington | Aussage Anthony Blinken zum Afghanistan Rückzug

根据彭博社，习近平政府已经表明，比起拯救恒大，限制其持续扩大的影响力比较重要。但布林肯代表美國發聲，要求北京負責。

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯周三(10月6日)在巴黎接受彭博电视采访时表示，美国希望中国针对恒大所带来的金融危机采取 「负责任的」行动。布林肯的评论是拜登政府官员对恒大事件首次发言，这场危机对中国经济和外国投资者有广泛影响。

他说：「中国自己才有权做出有关的经济决策，但我们也知道，中国的经济行为会对全世界产生深远的影响，因为我们所有国家的经济是如此密不可分。因此，当涉及到可能对中国经济产生重大影响的事情时，我们期待中国采取负责任的行动，有效地应对任何挑战。」

根据中国人民银行上周的一份声明，为了限制房地产的蔓延，央行行长易纲和其他官员告诉金融机构与政府合作，「保持房地产市场的稳定和健康发展」，同时保障房东。

恒大股东亏损出售

路透社报道，原恒大主要股东华人置业控股6日表示，将被Solar Bright Ltd以19.1亿港元（2.453亿美元）收购后下市。华置大股东刘銮雄家族与中国恒大大股东许家印私交甚笃，所以华置持有中国恒大股票多年。

但华置9月中发表公告表示，基于董事会对近期发展持审慎关注态度，自8月30日至9月21日期间已出售约1.089亿股恒大股份，并拟出售余下约7.51亿股股份。

9月底，华置连同其大股东陈凯韵在一周内抛售恒大3.4亿股股份，持股量降至约6.2亿股，持股比例下降至5%以下，按监管定义已不再是恒大的主要股东。假设今年底前完成售股，按恒大现价计带来潜在已变现亏损超过100亿港元。

China Shenzhen | Evergrande | Symbolbild

投资者和分析师表示，恒大信用评级被连续下调后，中国的高收益债务受到了影响，引发了资金外流，导致投资者不安。

有关产业寒冬将至？

根据路透社，恒大财务困境可能会让全球投资者要求中国和亚洲的高风险债券发行者提供更多保护，以确保有更高的回报和更大的透明度。

恒大至今还为3050亿美元的债务烦恼，9月两次离岸债券利息到期付不出来，也没有提出偿债计划。年底前还有8个离岸债券和1个在岸债券的还款到期。

PineBridge Investments亚洲固定收益部主管Arthur Lau认为，中国的债务困境和不断变化的法规正在改变外国投资者的目标。

他告诉路透社:「这些不确定性对中国资产的风险偏好造成了重大影响。鉴于目前政策改革的不可预测性，可能需要更高的风险溢价。」

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中国经济的快速发展，在很大程度上建立在债台高筑的基础之上。现在中国政府要大幅调整债务政策，而此举也会对全球经济产生影响。

恒大危机，继续引发德语报刊的密集关注。《南德意志报》指出，整整一代中国人从来没有经历过严重的经济危机，而恒大破产却有可能导致中国经济全面崩盘。《新苏黎世报》则分析，北京如果着手处理债务顽疾，同样可能导致经济剧烈震荡。

在人们关注恒大危机将带来何种影响之际，中国又一家具规模的房地产开发商花样年爆出支付能力问题。目前多家中国房企已被国际评级机构降级。

中国恒大摇摇欲坠，不少人担心这会导致类似“雷曼兄弟倒闭”所引发的系统性金融崩溃。但中国金融问题专家贺江兵认为，这种看法完全错误，“如同担忧小学生患上博士后各种综合症”。

继一家国企上周宣布收购恒大在辽宁一家商业银行的大部分持股后，另一家广东大型地产集团也传出要收购恒大物业的信息。

中国房地产行业的压力迹象纷至沓来：开发商方正控股未能支付4日到期的2.06亿美元债券。其同业中粮控股下属单位未能支付在岸融资安排的利息后，5日评级遭下调。

国际金融协会(Institute of International Finance)的数据显示，9月份外国投资者从中国债务中撤出了81亿美元，这是６个月来最大的资金外流，使资金被导流至其他的新兴市场。

目前最主要的影响落在中国高收益公司身上，ICE BofA的中国高收益指数自今年年初以来已经下跌了约四分之一，而全球基准和中国投资级别的同行几乎没有动静。

牛津经济研究院的斯莱特（Adam Slater）说，中国的非金融企业债务占国内生产总值(GDP)的160%，高于发达经济体的平均水平，评级机构经常将资产质量作为问题考量。

他说：「近期风险溢价的上升有多少被证明是永久性的还不清楚。这在很大程度上取决于中国当局能否成功遏制恒大危机蔓延。」

房地产行业之外也感受到了压力。中国西部水泥、铝生产商中国宏桥集团和租赁公司一嗨租车发行的5年期债券，自8月底以来收益上升了1个百分点以上。

恒大的反响在中国以外地区也能感受到。据评级机构惠誉计算，截至9月底，亚太地区垃圾债券(指信用评级低的劣等债券)发行人的融资成本已上升超过1个百分点至7.5%。

惠誉计算，50家主要的亚洲高收益企业发行人有4230亿美元的未偿债务。虽然年底到期的有26亿美元，但当282亿美元债务在2022年到期，287亿美元债务在2023年到期，情况可能急转直下。

(彭博社、路透社)

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