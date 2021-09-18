恒大危机引发美股大跌 经合组织：影响有限

（德国之声）中国恒大崩盘危机引发全球市场不安情绪，美国股市周一(20日)大幅下跌，标普500指数跌1.7%，以科技股为主的纳斯达克综合指数则跌2.2%，创下自5月以来的最大单日百分比跌幅。

另外，道琼斯工业指数20日收跌614.41点或1.78%，创下7月19日以来最大单日跌幅，路透社称，因担忧中国恒大可能破产而造成的影响蔓延，推动投资者逃离股市，寻求避险。

在美股开盘前，亚洲20日少数开盘的港股，盘中重挫千点，恒指一度跌逾4%，恒大地产上周大跌近30%，20日继续下跌超过10%至每股2.28港元。

专家：不意外

富国银行投资研究所高级全球市场策略师莎马纳（Sameer Samana）向路透社表示，「你大概知道，当发生让市场措手不及的事情时，可能会导致大规模抛售，但你不知道原因会是什么。」他并说：「我猜这是因为中国的消息，但……考虑到人们之前是多么看涨，这并不完全令人意外。」

《华尔街日报》指出，中国恒大是世界上所有公开交易的房地产管理企业或地产开发商中债务负担最大的公司，这引发了人们担忧，而从股票丶石油和比特币等风险较高的资产中撤出，转而进入较安全的资产。

报导写道，「市场参与者越来越担心中国政府会继续打压一些行业，并且会坐视欠下全球投资者数以百亿计美元的中国恒大破产，给其股东和债券持有人造成损失」。

不过，有分析师并不认为恒大的金融厄运会流向世界上其他金融市场，也认为20日股市下跌应该是短暂的。

法国兴业银行亚洲股票策略主管班齐姆拉（Frank Benzimra）向美媒表示，恒大集团不太可能重演类似2008年金融危机的「雷曼时刻」，他说：「当去杠杆丶中国恒大以及网路产业监管等多项令人担忧结合在一起，会引起更巨大的市场波动」。

中国地产业靠举债扩张多年後，北京高层逼迫恒大与其他地产商减少债务负担。恒大能否熬过这波债务危机仍是未知数，但许多投资人已担心中国房市恐一蹶不振，牵连其他产业甚至他国金融机构，在美股从历史高点回档阶段进一步冲击信心。

法新社日前报导指出，恒大的债务负担高达3000亿美元，破产的威胁是真实存在的。恒大9月14日向香港证券交易所发出一份声明，称其已聘请财务顾问探索所有可行的解决方案，以缓解其现金短缺的问题。该声明警告，不能保证恒大能够履行其财务义务。

经合组织：恒大危机对中国国民经济影响有限

9月21日，经济合作与发展组织（OECD）则表示，中国当局有能力控制恒大的债务危机。该组织首席经济学家伯恩（Laurence Boone）在发布最新经济预测的新闻会上说，“我们认为，中国政府确实有财政和货币能力来缓冲这个冲击”，她补充说道，“除了一些特殊的公司外，这里的影响将相当有限。 ” 在这一评估的基础上，经合组织预期中国2021年的GDP增长为8.5%，2022年则为5.8%。

经济界专家认为，假如恒大的流动性危机继续扩大，波及其他领域，并对中国整体国民经济造成巨大的负面影响，中国政府会出资干预。

国际不利因素多

除了中国恒大丶网路监管等中国因素，美股面临的不利因素还包括新冠疫情回温丶德尔塔变异毒株打乱经济复苏丶美国债务上限问题丶以及美国联邦储备委员会(FED)本周集会等，都引发投资者紧张。

美联储将于9月21日至22日召开为期两天的议息会议，市场将重点关注最新政策声明及鲍威尔在周三的讲话。路透社称，预计联储将在会上为缩减量化（减码计划）宽松铺路，或在11月会议上启动减码进程。

美国疫情问题也令投资者持谨慎观望态度。德尔塔变异毒株仍在美国蔓延，根据约翰斯·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的数据显示，新冠疫情已超过1918年大流感的死亡人数，成为美国近代史上爆发的最致命的疫情，截至17日，美国已有67万5772人因感染新冠肺炎而病逝，每天的死亡人数仍在2000左右。

（综合报导）

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