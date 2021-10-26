恒大危机：央行回应债务风险 港财汇局展开调查

（德国之声中文网）中国恒大旗下恒大地产集团周五（10月15日）发布债券付息公告，称将于下周二（19日）支付所发公司债"20恒大05"利息；与9月另一期债"通过场外方式协商解决"方式不同，公司表示将在本次付息日两个交易日前，将派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户，并委托后者派息。

9月下旬，恒大地产集团公告发布了公司债"20恒大04"的付息公告，付息方法为"通过场外方式协商解决"。路透社指出，该举措亦令对该期债可能出现付息违约的忧虑得到缓解。

路透社另外援引两位人士称，恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧目前正在香港与投资银行和债权人就可能的重组和资产出售进行会谈，但是没有透露具体内容。

央行：债务风险对金融业的外溢性可控

针对中国恒大集团的债务风险，中国央行金融市场司司长邹澜周五在三季度金融数据统计发布会上回应称，恒大集团总负债中，金融负债不到三分之一，债权人也比较分散，单个金融机构风险敞口不大，总体上看，其风险对金融行业的外溢性可控。

目前，据邹澜介绍，相关部门和地方政府正在按照法治化、市场化原则，依法依规开展风险处置化解工作，督促恒大集团加大资产处置力度，加快恢复项目建设，维护住房消费者合法权益。在此过程中，金融部门将配合住房城乡建设部门和地方政府，做好项目复工的金融支持。

"恒大集团资产总规模超过2万亿元，其中房地产开发项目约占60%，涉及到1000多家作为独立法人的项目子公司。近年来，这家公司经营管理不善，未能根据市场形势变化审慎经营，反而盲目多元化扩张，造成经营和财务指标严重恶化，最终爆发风险，"这名央行官员如是指出。

邹澜同时表示，恒大集团的问题在房地产行业是个别现象。他强调，经过近几年的房地产宏观调控，尤其是房地产长效机制建立后，大多数房地产企业经营稳健，财务指标良好，房地产行业总体是健康的。

香港财汇局调查恒大财务报表

恒大债务高达3000亿美元，已经连续三次错过还债期限，进一步加剧了市场对中国房地产业债务违约现象蔓延的忧虑。恒大第一个债券支付期限的的30天宽限期将在10月18至19日间结束，如果届时仍然没拿出钱来，恒大将正式违约。

周五当天，香港财务汇报局宣布，就中国恒大有关持续经营的汇报展开调查，涉及恒大去年度及今年上半年度的财务报表，并对罗兵咸永道会计师事务所就恒大去年度帐目进行的审计展开调查。

财汇局指，透过监察市场活动，在恒大2020年年度帐目、2021年上半年度帐目，及罗兵咸永道去年度审计的核数师报告中，发现中国恒大在有关持续经营汇报的充分性方面存在问题。该监管部门同时介绍，接获一宗与恒大去年度帐目，及去年度审计相关事项的公众投诉。

恒大集团香港总部大楼

路透：越秀退出收购恒大中心

路透社在一篇独家报道中援引两位知情人士指出，总部位于广州的开发商越秀地产已退出一项收购恒大集团香港总部大楼的规模17亿美元交易，因对恒大糟糕的财务状况感到担忧。

由于保密限制而不愿具名的消息人士称，今年8月，越秀接近达成协议收购位于香港湾仔的高26层的中国恒大中心。然而，这两名消息人士表示，由于担心恒大债务困局可能会令顺利完成交易复杂化，越秀地产董事会反对这一收购，交易最终搁浅。

消息人士还称，恒大于2015年斥资125亿港元从香港同业华人置业手中购入该楼。当时成交总价是香港商厦买卖的最高纪录，创下了每平方英尺单价的最高纪录。

据消息人士之一介绍，恒大以价值逾100亿港元的证券化商品为这笔交易融资，因此，出售这栋大楼只会收回有限的现金。其中一名消息人士透露，恒大在倒闭边缘摇摇欲坠之际，越秀地产董事会开始担心这笔收购案是否可靠。这名人士表示，身为国企的越秀也接获广州市政府的指示，8月底时喊停这项收购。另一名知情消息人士指出，这笔交易在8月底暂停，因为广州市政府希望检视恒大的财务状况，先了解如何配置处份资产的收入。

（综合报导）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。