 恒大危机：出售部分股权破局 中国称「风险可控」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2021

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时政风云

恒大危机：出售部分股权破局 中国称「风险可控」

中国恒大取消了以约26亿美元出售部分股权的计划，代表原本的「救命钱」也因此告缺，但中国政府却对解决恒大危机信心十足。

China Evergrande Group

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在限电限产及恒大债务风暴等多重危机下，中国经济增长也受影响。中国国家统计局公布，中国第三季GDP年比成长率为4.9%，比路透社综合43间机构预期的5.2%来得低。

恒大地产宣布将于下周二支付一笔公司债利息。中国央行就恒大债务风险做出回应。同一天， 香港财汇局宣布，就恒大有关持续经营的汇报展开调查。另有消息称中国开发商越秀地产已退出收购恒大中心。

房地产巨头恒大集团的财务危机，依然是德语报刊关注的焦点。德国《商报》认为，中国房地产市场将经历一个痛苦但绝对必要的整顿过程。奥地利《新闻报》指出，恒大危机不会演变成雷曼兄弟破产那样的灾难性事件。

（德国之声）中国房地产巨头恒大原本计划以约26亿美元出售旗下物业管理公司多数股权，但因为「股东之间没有达成共识」而破局，对身陷债务危机的恒大而言，无疑是雪上加霜，该交易原本能为恒大拿到一笔急用资金，以缓解财务燃眉之急。
 
中国恒大周三（20日）晚间表示，之前计划将旗下盈利的子公司恒大物业的50.1%的股份，出售给竞争对手合生创展集团有限公司的一家子公司，该协议原定10月12日完成，但恒大没有完成向该公司出售相应股权举措。

中国恒大解释，从证券及期货事务监察委员会以外的其他方获悉，受让方合生创展不符合对恒大物业作出全面要约收购先决条件，故而该公司10月13日行使权利解除或终止该协议。

恒大物业在香港上市，根据香港的证券监管规定，买家要取得一家公司的30%或以上的股份时，必须向所有股东提出收购要约。

合生创展周三（20日）则在另一份公告中称，该公司与恒大物业大股东方面订立了相关协议，同意购买恒大物业股权，但卖方没有按照该协议条款，完成向买方出售销售股份。

消息人士向路透社透露，恒大被迫搁置向合生创展出售物业服务部门的股权，是因为该出售案未能获得广东省政府的批准。对此，恒大和广东省政府皆未回应。

报导称，恒大的一些国际债权人也反对这一交易。其中一名债权人说，他们也反对这项交易。如果公司在倒闭前出售资产，债权人就没有那么多钱可以收回。

自10月4日以来，中国恒大及其子公司和合生创展的股票均已停牌。

中国行长：风险可控

这项交易案的破局意味着恒大债务危机恐怕会持续，但中国官方则是对恒大信心十足。中国人民银行网站周三（20日）公布行长易纲在2021年G30国际银行业研讨会的谈话，针对恒大事件他表示，恒大风险是个案，有信心能把风险控制在一定范围，避免发生系统性风险。

中国国务院副总理刘鹤周三（20日）在2021金融街论坛年会致辞表示，目前房地产市场出现了个别问题，但风险总体可控，合理的资金需求正得到满足，房地产市场健康发展整体态势不会改变。

继上个月底连续两度错过支付期限後，中国恒大10月11日再次未能履行一笔1.48亿美元的债务利息。但与境外债相比，境内债则乐观很多，消息人士透露，恒大集团旗下的恒大地产已在19日汇款支付所发境内公司债「20恒大05」的利息，金额为人民币1.2亿元。

中国恒大目前仍有3000多亿美元的债务，其中包括近200亿美元的未偿美元债券。因恒大集团的规模之大，有专家担心恒大危机会对中国经济和其他地区造成风险。

恒大在周三（20日）提交的文件中表示，它将继续实施「缓解流动性问题」的措施，并将尽最大的努力进行谈判，与债权人协商续签或延长借款，会竭尽所能与债权人协商延长其借款。

路透社报导称，迄今为止，债权人表示，尽管恒大做了许多努力，但仍未与他们联系。

（路透社、德新社、华尔街日报等）

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