恒大危机再升级 德国企业担心“殃及池鱼”

（德国之声中文网）恒大集团的债务危机进一步升级。金融评级机构标准普尔（S&P Global）周三将该集团及其子公司的信誉评级下调到CC级，这已经是信用倒数第三低的级别了。恒大的股票价格再度跳水导致跌停。标准普尔方面认为，恒大集团的流动支付能力和再融资能力都明显下降，营业额和现金存款都骤跌，因此除了下调信用级别之外，标普还将恒大的前景展望定为"负面"，也就是说还有可能会进一步降级。

一周前，另外两家国际知名的信用评级机构惠誉（Fitch）和穆迪（Moody's）已经下调了恒大集团的信用评级。这个中国第二大房地产开发商目前的负债总额高达3000亿美元，专家估计这其中的将近900亿美元的债权都属于银行和其它金融机构。

德国经济界也对恒大债务危机感到担忧。德国工商大会（DIHK）的外贸业务主管特莱尔（Volker Treier）对路透社表示，"中国房地产市场过热的风险已经是无法忽视的事实了……德国企业担心房地产泡沫会破裂。"他表示，就算德企不一定会直接受到影响，但也一定会间接被波及，因为如果中国民众消费热情因此而降温，那么包括德国汽车在内的高价产品销量也可能受影响。

德国工商大会外贸主管特莱尔

不过，特莱尔仍然对房地产市场的"软着陆"抱有一丝希望："我们目前的看法是，北京政府正在有的放矢地消减一些房地产泡沫--比如通过提高贷款利率等手段。"

墨卡托中国研究中心（Merics）的首席经济学家曾林（Max Zenglein）也持类似观点。他不认为中国的房地产市场会崩溃或者引发金融危机，不过对于德国来说，恒大危机的例子很好地说明了"中国金融体系所隐藏的风险"。

(路透社)

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