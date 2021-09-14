 恒大危机再升级 德国企业担心“殃及池鱼” | 经济纵横 | DW | 15.09.2021

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经济纵横

恒大危机再升级 德国企业担心“殃及池鱼”

继惠誉和穆迪之后，信用评级机构标准普尔周三也将房地产商恒大集团的信用级别下调至CC，前景展望为负面。德国工商大会表示担心中国房地产泡沫破裂会对消费产生抑制作用，从而影响德国产品在华销路。

China Shanghai Evergrande Gebäude

资料照片：位于上海的恒大中心

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在中国的恒大14日表明不能保证可履行其财务义务後，各界都在分析恒大债务危机可能带来的影响。专家认为，虽然恒大的问题主要来自中国，但对外部投资者仍可能造成影响。

13日，上百名投资者在中国最大房地产开发商恒大集团的总部外抗议，要求该集团立即兑付逾期的金融产品。虽然集团总经理13日现身解释，但现场群众却不接受该集团提出的兑付方式。

（德国之声中文网）恒大集团的债务危机进一步升级。金融评级机构标准普尔（S&P Global）周三将该集团及其子公司的信誉评级下调到CC级，这已经是信用倒数第三低的级别了。恒大的股票价格再度跳水导致跌停。标准普尔方面认为，恒大集团的流动支付能力和再融资能力都明显下降，营业额和现金存款都骤跌，因此除了下调信用级别之外，标普还将恒大的前景展望定为"负面"，也就是说还有可能会进一步降级。

一周前，另外两家国际知名的信用评级机构惠誉（Fitch）和穆迪（Moody's）已经下调了恒大集团的信用评级。这个中国第二大房地产开发商目前的负债总额高达3000亿美元，专家估计这其中的将近900亿美元的债权都属于银行和其它金融机构。

德国经济界也对恒大债务危机感到担忧。德国工商大会（DIHK）的外贸业务主管特莱尔（Volker Treier）对路透社表示，"中国房地产市场过热的风险已经是无法忽视的事实了……德国企业担心房地产泡沫会破裂。"他表示，就算德企不一定会直接受到影响，但也一定会间接被波及，因为如果中国民众消费热情因此而降温，那么包括德国汽车在内的高价产品销量也可能受影响。

DIHK- Volker Treier

德国工商大会外贸主管特莱尔

不过，特莱尔仍然对房地产市场的"软着陆"抱有一丝希望："我们目前的看法是，北京政府正在有的放矢地消减一些房地产泡沫--比如通过提高贷款利率等手段。"

墨卡托中国研究中心（Merics）的首席经济学家曾林（Max Zenglein）也持类似观点。他不认为中国的房地产市场会崩溃或者引发金融危机，不过对于德国来说，恒大危机的例子很好地说明了"中国金融体系所隐藏的风险"。

(路透社)

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恒大危机 投资者上门讨债

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--FILE--A view of newly-constructed apartment buildings of a residential property project developed by Evergrande Group in Ji'nan city, east China's Shandong province, 21 August 2016. China's largest property developer by market capitalization said it still plans to list a core unit on the Chinese mainland, but added that the move is not viable at the moment given the bear market. Hong Kong-listed China Evergrande Group announced in late 2016 it would carry out a so-called backdoor listing on the mainland, where valuations are usually higher than in Hong Kong, by injecting almost all of the property assets held by its unit Hengda Real Estate Group Co. Ltd. into the Shenzhen-listed Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties Group Co. Ltd. Backdoor listings are carried out through the purchase of shell companies ¡ª public firms that do little real business but remain listed in order to be purchased by firms that wish to go public but are unable or unwilling to go through the usual channels. Foto: Da Qing/Imaginechina/dpa |

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February 18, 2020, Jiangsu, Jiangsu, China: Jiangsu ,CHINA-Evergrande real estate building, Huai 'an city, Jiangsu province, feb 18, 2020...Affected by the epidemic, on February 13, Evergrande real estate took the lead in implementing online purchasing in all real estate projects in China.Then on Feb. 16, it was announced that from Feb. 18 to Feb. 29, real estate sales nationwide would be discounted by 25%, and discounts would be recovered to 20% in March. (Credit Image: © SIPA Asia via ZUMA Wire

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