恒大危机主要源自国内 专家：仍可能造成骨牌效应

(德国之声中文网) 陷入债务危机的中国房地产公司恒大正受到外国投资者的密切关注，但市场似乎并不担心这个重大的危机会蔓延。法新社报导指出，恒大的债务负担高达3000亿美元，破产的威胁是真实存在的，尤其是恒大在周二(14日)暗示它可能无法支付其债权人。

恒大14日向香港证券交易所发出一份声明，称其已聘请财务顾问探索所有可行的解决方案，以缓解其现金短缺的问题。该声明警告，不能保证恒大能够履行其财务义务。

此外，恒大也指责媒体负面的相关报道，表示这些内容破坏了9月关键时期的销售，导致该集团筹集现金持续恶化，并对现金流和流动性造成巨大的压力。即使是高达四分之一的房产折扣和出售其一些广泛资产的股权，也没有阻止今年上半年恒大的利润下滑29%。

然而，IG法国的分析师巴拉德兹 (Alexandre Baradez) 表示: 「市场并不感到惊讶，因为它可能已经被雷曼兄弟吓到了。」这家美国银行巨头在2008年的惊人倒闭是点燃全球金融危机的导火索。

巴拉德兹告诉法新社：「雷曼是一个冲击：一家评级良好的银行一夜之间消失了。但对于恒大，投资者则是正在做好相关准备。」

恒大问题主要来自中国国内

恒大在280多个城市开展业务，是中国最大的私营企业之一，也是中国主要的房地产开发商之一。由于负债累累，该公司今年在香港上市的股票因人们对其财务健康状况的担忧而崩溃。

中国政府似乎决心控制恒大的局面，即使这意味着迫使该公司倒闭。问题是中国政府将如何处理可能发生的债务违约。投资管理公司霸菱的新兴市场企业债务主管拉沃尔 (Omotunde Lawal) 告诉法新社：「恒大无序违约的可能性不是很大，因为消费者和失去的生活储蓄可能会引起社会混乱。」

她说，鉴于 中国对社会和经济稳定的重视，中国政府会希望避免这种情况。分析师们反而希望看到由政府主导的重组，在偿还债务的同时保持某些业务活动，以限制损失。

外国客户的风险也仍然相对较小，因为恒大的债务中只有约70亿美元由非中国投资者持有。IG法国的分析师巴拉德兹说，这不是一个无法吸收或可能吓到金融市场的数额。

骨牌效应

不过，即使全球金融体系很可能不受恒大债务的干扰，该公司的挣扎仍可能在中国之外产生影响。IG法国的分析师巴拉德兹说：「有可能一家美国对冲基金买入了恒大的债务，必须卖出其他头寸进行对冲，这可能会造成骨牌效应。」

他说，这种情况让人想起3月底的Archegos丑闻，当时一家纽约投资公司在持有特别风险的头寸时给几家银行造成了数十亿美元的损失。恒大的危机也可能会降低有意在中国市场上定位的外国投资者的兴趣。

Homa Capital的研究和发行人分析主管监梅尔卡（Lionel Melka）说：「只有那些天真的人才会今天才发现，新兴市场没有相同的法规或相同的保护措施。」

相反，资产管理公司可能会寻求介入这个漏洞。霸菱的新兴市场企业债务主管拉沃尔说：「如果恒大最终违约，这将创造一个购买机会。」

对于外国投资者，尤其是美国人来说，进入政府控制着公司命运的中国市场，造成了一种两难局面。一些金融界人士和政治领导人在想，在中国过多的存在是否会产生反作用。

(法新社丶德国之声)

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