恒大主要债权人中国民生银行被指减薪50％

路透社引述消息人士报道称，中国民生银行员工被减薪幅度达50％，不仅成为最新一所加入中国“过紧日子”行列的银行，减薪幅度也创下新高。对此，中国民生银行则否认，称消息严重不实。

（德国之声中文网）两名不具名消息人士向路透社表示，中国民生银行将北京分局员工的薪资削减了50％，以配合国家政策。其中一人透露，除了减薪之外，北京分行也停止向员工支付部分与工作相关的费用及福利。

根据报道，中国民生银行北京分行为该机构旗下最大分行，拥有超过4000名员工。消息人士指出，目前尚不清楚其他分行是否也会实施减薪措施。

中国民生银行则称相关传闻“严重不实”，指员工整体薪酬保持稳定。针对相关网络谣言，该分行已向公安机关报案，并将严肃追究相关人员的法律责任。

中国银行业监理机构国家金融监理管理局（NFRA）也未回应。

中国民生银行为恒大集团主要债权人之一 图像来源: Ng Han Guan/picture alliance / ASSOCIATED PRESS

中国民生银行成立于1996年，是中国第一所私人控股商业银行，在中国持续发酵的房地产危机中受到严重打击。该银行除了是恒大集团的主要债权人之一，其最大股东之一的中国泛海控股集团近期也面臨财务困难。

数据显示，今年上半年，中国民生银行净利年减5.5％，房地产贷款不良率为5.29％，高于2023年的4.92％。

有鉴于中国的银行当前面臨著将降低贷款成本以刺激濒临通货紧缩的压力，中国民生银行减薪也反映出对获利能力的担忧。

官方数据显示，6月底中资银行净利差为1.54%，创历史最低。

中国8月房产、就业数据

在中国奋力提振疲弱的经济之际，先前公布的8月经济数据显示，中国新房价格同比下降5.3%，创下自2015年5月以来的最大跌幅，也是新房价格连续第十四个月下滑。

从今年初至8月以来，中国房产开发投资金额同比减少10.2％，新建房屋销售额减少23.6％，商品房贷售面积则上升13.9％。

另外，8月的中国青年失业率攀升至18.8％。此外，全国城镇调查失业率为5.3%，较上月上升0.1个百分点，同样是今年最高。

中国国家统计局的数据显示，8月份，中国全国城镇不包含在校生的16岁至24岁劳动力失业率为18.8%，比上月上升1.7个百分点，连续两个月上升，创今年以来新高。

7月，中国官方公布的16至24岁青年失业率达17.1%。而今夏高校毕业生人数则为1179万人。

当时统计局新闻发言人刘爱华解释称，失业率上升主要受高校毕业生集中进入劳动力市场等因素影响。

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中国力推“共同富裕”

中国自2021年推动共同富裕目标，旨在解决经济成长放缓之际的社会和收入不平等问题。

中国国企及私有金融公司均采取相关措施，除了减薪及减少发放奖金外，先前也有大型国有信托基金及中型银行员工披露，公司要求员工不可“炫耀奢华生活”，在社群平台上发布昂贵服饰或餐饮的照片，避免引起监管部门的关注。

本月初，路透社也曾经报道中国前十大的基金管理公司“招商基金管理公司”要求高阶主管退还过去五年超过新上限的薪资。

此外，拥有中国第三大资产的中国建设银行，也在今年7月被揭露要求总部员工减薪至少10％。

（路透社、中国国家统计局）

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