恒大与主要债权人达成重组支持协议

（德国之声中文网）恒大集团曾是中国最大的房地产商之一。2021年恒大深陷债务危机，欠供应商、债权人和投资者总计1.9665万亿元人民币（合3000多亿美元），引发了一场中国全国性的房地产危机，其影响甚至遍及到海外。

恒大集团周一（4月3日）发布公告表示，持有恒大离岸债券的债权人特设小组成员签署了三份重组支持协议，即允许一些投资者将所持债券转换为新票据、以及与恒大子公司股票挂钩的工具。

上个月，恒大公布了境外债务重组方案。按照这套方案，恒大境外重组的债务分为A组与C组，前者包括恒大发行的境外票据、债券和所借贷款，后者包括恒大境外金融负债(包括担保和认沽期权)。另外，中国恒大所持有部分的恒大汽车股份也将存入托管账户“恒大新能源汽车托管账户”。

在最新的公告中，中国恒大仍未明确财务报表的发布日期。仅表示，公司股票于2022年3月21日上午起停止买卖，截至目前将继续暂停，直至进一步通知。

恒大早些时候称其重组计划是“一个实质性具有积极意义的里程碑”，将努力“促进公司恢复运营和解决境外债务问题”。

中国的房地产行业仍然处于动荡之中，包括恒大在内的大型开发商造成的烂尾楼引发了购房者的抗议和拒付抵押贷款的行为。

北京方面2020年实施严格的贷款限制以来，规模较小的房地产公司遇到贷款违约或者资金筹措方面的问题和困难。

去年11月，中国银监会和央行公布了新的措施，以促进房地产行业“稳定和健康发展”。

这些措施包括为负债的开发商提供信贷支持，为确保项目的完成提供财政支持，以及为购房者的延期付款贷款提供援助等等。

恒大债台高筑 投资者忧血本无归

（法新社）

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