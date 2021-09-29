恒大七天内两度跳票 海外投资人恐损失惨重

（德国之声中文网）中国恒大集团债务风波延烧，自9月23日传出并未如期向投资人支付约8350万美元的债券利息后，29日再度传出恒大尚未向投资人支付另一笔4750万美元的半年期美元债券利息，7天内2度跳票。恒大30日开盘后最高跌幅达7.17%，集团相关企业股价也一併下跌。

截至今年6月底，恒大总负债相当于3040亿美元，包括885亿美元的有息债务。路透社报导，恒大一直将国内债权人置于境外债券持有人之上。恒大地产公司宣布，23日已与在岸债券持有人透过「私下谈判 」解决了人民币计价债券的票面支付，但恒大一直对其离岸支付义务保持沉默。

BCA Research的首席中国投资策略师Jing Sima在一份报告中说：「无论债务如何重组，恒大股东和离岸美元公司债券的投资者将遭受巨大损失。」

路透社报导，针对29日的付款期限，恒大的一位发言人没有立即发表评论，路透社也无法确定恒大是否已向任何一个债券持有人说明，他们将如何处理这笔债券支付。

9月23日和9月29日的票据支付有30天的宽限期。此外，恒大还面临另一个付款期限：在10月30日之前，他们需支付总额约1.6亿美元的离岸债券，以及和1.2亿人民币（约1884万美元）的在岸债券。

恒大向国企筹资15亿美元

中国政府似乎仍有出手帮助恒大的打算。恒大集团29日公布，他们已与中国一间国有企业达成协议，对方将斥资15亿美元收购恒大在一家商业银行的大部分持股。

《华尔街日报》报导，恒大表示，旗下一家子公司计划出售总部位于辽宁渖阳的盛京银行的近20%的股份给「沉阳盛京金控投资集团」，这是一间从事产业投资、资本经营、资产管理等业务的国家控股企业。

中国恒大在几年前投资了盛京银行，目前持有34.5%的股份，交易完成后，其持股比例将降至14.6%。该交易仍需获得监管部门批准。中国恒大表示，这笔交易的价值约为人民币100亿元（约15.5亿美元）。

作为恒大的主要贷款人之一，盛京银行要求恒大将出售股份所得资金用于清偿恒大积欠盛京的债务。根据券商建银国际援引新闻报道的报告，截至去年上半年，该行对恒大的贷款为70亿元。

《华尔街日报》报导，中国恒大一直在尝试出售其他资产，比如在恒大汽车和恒大物业所持有的股份，以及在香港的一栋办公楼。

然而，研调机构CreditSights的分析师在一份报告中说：「我们认为这次股份出售将有助于中国恒大解决一些即将到期的负债，主要是对盛京银行的欠款，但不足以完全解决该房地产巨头的流动性紧张问题。」

（路透社、华尔街日报）

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