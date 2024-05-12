恐违反国际法 以色列遭美国批评

以色列的重要盟友对其提出严厉批评。美国国务院发布的一份报告指出，以色列军队可能以“不符合”国际法的方式在加沙使用了美国提供的武器。但由于战区局势，很难对个别事件进行评估或做出最终结论。

（德国之声中文网）美国国务院发布的一份报告表示，收到多个联合国和非政府的可靠来源报告，以色列军队可能做出过侵犯人权的行动。2023年10月哈马斯针对以色列发动恐怖袭击，之后以色列对哈马斯宣战。报告指出，鉴于以色列严重依赖美国制造的国防物品，可以合理地评估，以色列军方在 “没有遵守国际法 ”的情况下使用了这些装备。由于战区的局势，很难对个别事件进行评估或做出最终结论。“然而，有足够多的报告，足以引起严重关切”。

鉴于加沙地带平民的处境，今年2月，美国拜登总统在民主党批评者的压力之下，呼吁美国军援的受援国在45 天内做出遵守国际法的可靠保证。

根据美国国务院的这份46页长的报告，以色列已经向美国做出了保证。以方官员表示，以色列遵守国际法，并正在尽量减少对平民的伤害。以色列还表示，以色列军方拥有将伤害降至最低的知识、经验和手段。然而，大量平民伤亡，使得外界对以色列军队是否在所有情况下都遵守承诺产生了不小的质疑。

由于以色列向加沙南部城市拉法（Rafah）推进，南非再次请求国际法院（ICJ）立即对以色列采取措施。南非代表给国际法院的一份声明中指出，“由于以色列对拉法的攻击”，局势正在形成“新的事态发展，对加沙巴勒斯坦民众的权利造成了不可逆转地伤害”。南非呼吁法院命令以色列 “立即撤出拉法，停止军事进攻”，并 “立即采取一切有效措施，确保人道主义援助不受阻碍地进入 ”加沙地带。

以色列军方本周四（5月9日）对拉法开火，目击者表示，看见了坦克和直升机发动攻击，还有无人机盘旋在空中。据联合国统计，约有140万名巴勒斯坦人在这里避难。欧美曾多次呼吁以色列不要轰炸拉法，但以方认定有哈马斯武装份子躲在当地。

加沙人的困境：从与世隔绝到命悬一线 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美国总统拜登之前曾警告以色列，表示若是在拉法发动大规模进攻，美方将会暂停武器的运送。尽管受到国际社会的严厉批评，以色列军队仍表示周五（5月10日）继续在拉法部分地区开展 “精准反恐行动”。

本周六，以色列军队呼吁拉法东部和中部地区的居民离开。军队用阿拉伯语在社交媒体X和短信发布的消息中列出了受影响的区域，其中包括两个难民营。这是以色列首次针对拉法发布的撤离令，其中也涉及到城市的人口稠密区域。

战争造成的大量民众伤亡和对巴勒斯坦平民造成的人道主义灾难引发了国际社会对以色列军事行动的尖锐批评。作为以色列最重要的盟友，美国一直敦促以色列政府加强对平民的保护，允许更多的人道主义援助进入加沙地带。

(法新社，路透社，德新社)

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