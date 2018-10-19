 恐袭疑云起 全德14个大机场发出安全警报 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.12.2018

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时政风云

恐袭疑云起 全德14个大机场发出安全警报

在得到有关嫌疑人士在机场进行踩点刺探的信息后，德国联邦警察在全德各机场明显加强了戒备，这一状况还将持续一段时间。当局称，此为“预防措施”。

Deutschland Verstärkte Polizeipräsenz am Flughafen Stuttgart (Imago/A. Hettrich)

斯图加特机场加强警戒

（德国之声中文网）在斯图加特、卡尔斯鲁厄/巴登-巴登、弗里德里希港、曼海姆等地机场，都有警察手持冲锋枪巡逻。德国联邦警察对全德14个大型机场发出了安全警报。

联邦警察称，对增加安全戒备的"背景"尚不能做出"最终评估"。巴登-符腾堡州警方通报说，情报显示，不明身份者对某些机场作了踩点刺探。不过，巴登-巴登航空港公司一名发言人表示，机场目前"正常"运作。

据《图片报》报道，柏林、慕尼黑、美因河畔法兰克福、汉堡等地机场也加强了安全措施。该报援引设址波茨坦的联邦警察总部一名发言人报道说，在属于联邦警察管辖范围的所有机场，相关警力均进入了戒备状态。

Deutschland Verstärkte Polizeipräsenz am Flughafen Stuttgart (picture alliance/dpa)

警察在进入斯图加特机场的专用道上检查车辆

安全机构向德新社证实，警方正搜寻与疑似袭击德国西南地区一机场计划有关的4个人。根据德新社得到的信息，其中至少一人有极端伊斯兰主义背景。

在巴黎和斯图加特的刺探企图

德国电视二台（ZDF）报道说，踩点刺探行动同12月13日在巴黎发生的一次事件有关。据该电视台从法、德安全部门得到的信息，当天晚间，有两个人在机场候机区拍照，然后，驾驶一辆德国牌照的运输车离去。

Deutschland Verstärkte Polizeipräsenz am Flughafen Stuttgart (picture-alliance/dpa/SDMG/S. Kohls)

情报显示，不明身份者对斯图加特机场作了踩点刺探

图文：两名警察在斯特加特机场注视候机大厅

在对监视录像作了分析后，法国调查人员与德国同行取得了联系，并一起发现了其中一名男子的踪迹。

报道称，这两人上周也在斯图加特机场进行了踩点；证据显示，这两次踩点行动之间有直接联系。德国电视二台指出，有关行动应是为可能实施的恐怖袭击进行的摸底准备。

凝炼/叶宣（德新社、法新社）

 

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