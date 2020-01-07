 恐袭案庭审 《查理周刊》重印先知漫画 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

恐袭案庭审 《查理周刊》重印先知漫画

2015年查理週刊總部枪击案的十余名同案犯面临审判，他们被控为两名枪手提供了物资和后勤支援。《查理周刊》主管誓言“绝不放弃”。

Frankreich Paris | Gerichtsprozess zum Anschlag auf Satiremagazin Charlie Hebdo 2015 (picture-alliance/abaca/B. Eliot)

查理周刊恐袭案在巴黎开庭

（德国之声中文网）法国讽刺杂志《查理周刊》周二（9月1日）表示，此次庭审之际，将重新发表具争议性的穆斯林先知穆罕默德的漫画。

"我们绝不会认输，我们绝不会放弃"，《查理周刊》主管Laurent Sourisseau在最新的一期周刊写道。

星期三，巴黎一家法院对13名男性和1名女性进行审判，他们被指控在袭击发生前为袭击者提供了物资和后勤支援。《查理周刊》带有先知穆罕默德漫画的版本也于星期三发售。

等待最佳时机

2005年1月，丹麦《日德兰邮报》发表了穆罕默德的漫画，一年后再次被《查理周刊》出版，引起了穆斯林的广泛愤怒。

"自2015年1月以来，经常有人要求我们印刷穆罕默德的其它漫画"，《查理周刊》该期期刊中一篇社论写道。

"我们一直拒绝这样做，不是因为它是禁止的（法律允许我们这样做），而是因为这样做需要有充分的理由，一个有意义并且会引起辩论的理由。"

Frankreich Charlie Hebdo | Tout ca, pour ca (Getty Images/AFP)

“一切，仅仅是为了这些”



"一切都被宽恕了"

2015年，谢里夫·库阿希和赛义德·库阿希两兄弟以基地组织之名犯下罪行，并且称攻击是对争议漫画的报复。当时有十二人死亡，其中包含了许多法国有名的漫画家。当两兄弟离开犯案地点《查理周刊》的办公室时，他们高喊："我们替先知报仇了。"

这周期刊的封面上展示了其中一些漫画，标题为："一切的攻击，仅仅是因为这些。"

在2015年袭击事件发生之后，《查理周刊》发布了一张先知穆罕默德的图像，图中他举着标语牌："Je suis Charlie"（法语为"我是查理"），标题为："一切都被宽恕了"。

Sourisseau在最新出版的周刊中写道："五年后，敢于反对宗教的人很少，尤其是某些宗教压迫性的要求。"

 

杨宇/苗子（法新社、美联社）

DW.COM

法国《查理周刊》遇袭5周年

法国讽刺杂志《查理周刊》（Charlie Hebdo）编辑部遭到袭击五年之后，人们为在袭击事件中丧生的12名中遇难者举行了追悼活动。  

以恐袭为题 《查理周刊》封面引发愤怒

法国讽刺杂志《查理周刊》在巴塞罗那袭击案之后的一期封面引发批评与争论。  

《查理周刊》遭袭一周年特刊封面引争议

法国讽刺漫画《查理周刊》遭极端伊斯兰恐怖分子袭击一周年之际，出版的特刊封面再次引发批评。  

《查理周刊》将告别先知漫画

法国讽刺杂志《查理周刊》宣布，将不再刊登以穆罕默德为题材的漫画。这是慑于今年一月血腥的恐怖袭击还是出于新闻考量？  

相关内容

Karikatur von Guillaume Doizy

法国《查理周刊》遇袭5周年 07.01.2020

法国讽刺杂志《查理周刊》（Charlie Hebdo）编辑部遭到袭击五年之后，人们为在袭击事件中丧生的12名中遇难者举行了追悼活动。

Neuseeland Trauerfeier nach Terroranschlag in Christchurch | Jacinda Ardern, Premierministerin

敏感双边关系下 新西兰总理访华 31.03.2019

在外界纷纷猜测中新两国关系遇冷的背景下，新西兰总理阿德恩周日抵达北京，进行为期一天的访问。

Chinesischer Autor Jin Yong gestorben

武侠泰斗及一代報人离世 华文社會哀悼 31.10.2018

《明报》创办人、笔名金庸的武侠小说泰斗查良镛昨日 ( 30日 ) 离世，享年94岁，死讯震动整个华文社会。其子查传倜在微信留言 : “有容乃大侠客情，无欲则刚论政坛，看破放下五蕴空，含笑驾鹤倚天飞”，总结其笑傲江湖的一生。

广告

长平观察

Deutschland China | Außenminister Maas und Wang Yi (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

长平观察：马斯外长，罗冠聪比王毅更重要

德国外长马斯以强硬立场为中国外长王毅的欧洲之行画上一个“圆满”的句号。时评人长平呼吁马斯外长更加重视流亡中的香港社运领袖罗冠聪的不懈抗争。  