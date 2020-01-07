恐袭案庭审 《查理周刊》重印先知漫画

（德国之声中文网）法国讽刺杂志《查理周刊》周二（9月1日）表示，此次庭审之际，将重新发表具争议性的穆斯林先知穆罕默德的漫画。

"我们绝不会认输，我们绝不会放弃"，《查理周刊》主管Laurent Sourisseau在最新的一期周刊写道。

星期三，巴黎一家法院对13名男性和1名女性进行审判，他们被指控在袭击发生前为袭击者提供了物资和后勤支援。《查理周刊》带有先知穆罕默德漫画的版本也于星期三发售。

等待最佳时机

2005年1月，丹麦《日德兰邮报》发表了穆罕默德的漫画，一年后再次被《查理周刊》出版，引起了穆斯林的广泛愤怒。

"自2015年1月以来，经常有人要求我们印刷穆罕默德的其它漫画"，《查理周刊》该期期刊中一篇社论写道。

"我们一直拒绝这样做，不是因为它是禁止的（法律允许我们这样做），而是因为这样做需要有充分的理由，一个有意义并且会引起辩论的理由。"





"一切都被宽恕了"

2015年，谢里夫·库阿希和赛义德·库阿希两兄弟以基地组织之名犯下罪行，并且称攻击是对争议漫画的报复。当时有十二人死亡，其中包含了许多法国有名的漫画家。当两兄弟离开犯案地点《查理周刊》的办公室时，他们高喊："我们替先知报仇了。"

这周期刊的封面上展示了其中一些漫画，标题为："一切的攻击，仅仅是因为这些。"

在2015年袭击事件发生之后，《查理周刊》发布了一张先知穆罕默德的图像，图中他举着标语牌："Je suis Charlie"（法语为"我是查理"），标题为："一切都被宽恕了"。

Sourisseau在最新出版的周刊中写道："五年后，敢于反对宗教的人很少，尤其是某些宗教压迫性的要求。"

杨宇/苗子（法新社、美联社）