恐美公民隐私受损 特朗普拟禁TikTok

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥周三(7月8日)表示，美国政府正采取措施，确保中方无法透过任何管道，包括通讯技术或社交媒体，取得美国公民的私人信息。

两天前，蓬佩奥说华府「肯定」正在计划禁止中国社交媒体软件，包括抖音海外版TikTok。蓬佩奥说美国的评估并非为了针对任何一家特定公司，而是基于对国家安全的考虑。

彭博社早前曾报导，美国总统特朗普在周二(7月7日)接受Gray Television采访时，也说美国政府正在评估禁用TikTok，「这是一笔大生意，现在发生跟中国有关的事情，例如疫情，他们对美国和全世界做的事都很不光彩」。特朗普重申，禁止TikTok是他就新冠疫情惩罚中国的诸多手段之一，他还在考虑当中。

根据中国法律，境内企业须「支持与配合」情报机构执法，交出用户资料。这项法律让美国议员对TikTok如何处理用户资讯提出疑虑。

国际版独立运营

TikTok是唯一走出中国、在国际上广泛赢得用户的社交媒体，其成功得益于与中国市场的切割。

TikTok虽然同样是由开发抖音的公司字节跳动开发，但是TikTok的设计令中国大陆网民无法登录，用户个人数据等适用的规定也与中国不同，目的是面向国际用户市场。字节跳动也强调，在中国大陆的抖音与其国际版TikTok其实是两个完全独立运营的公司。

TikTok宣布退出香港市场之际，字节跳动中国CEO张楠回应传媒表示，「抖音在香港有很多用户，将继续服务当地用户」。字节跳动发言人7月7日称，目前公司并不打算把抖音推向香港市场。但路透社援引的另一名知情消息人士称，香港的抖音用户多过TikTok，中国内地用户可以在内地下载或是通过切换帐号的方式下载。

香港用户仅15万人 最影响外劳

和其他社交媒体比较起来，TikTok其实在香港并不是特别普及。根据分析公司NapoleonCat去年8月的统计，TikTok在香港只有15万名用户。与此同时，脸书和Instagram在香港则分别有560万和260万名用户。

因此，TikTok退出香港、改由抖音进驻的消息，最受影响的其实是在港工作的外籍劳工。象征着「跨海外籍劳工在香港」的标签#ofwhk在TikTok上面有近1200万次观看次数。

在香港招募外籍劳工的专家米里安(Mirian Sim)对法新社表示，她透过TikTok招募劳工或与劳工沟通，「我用它来和既有的助手保持联系，也用这个传递正面的消息给他们」。菲律宾籍劳工乔安也说，她对于TikTok退出香港有点难过，因为TikTok是她排解工作压力的方法。

张慈(法新社)