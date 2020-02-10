恐惧弥漫钻石公主号 日本允许部分老人下船

（德国之声中文网）"钻石公主号"已经成为除中国之外新冠病毒疾病（COVID-19）感染者最集中的"疫区"。3000多名旅客和工作人员仍然要继续被隔离观察的生活，不少人通过社交媒体向外界传递信号，表达自己的担忧。

邮轮工作人员大多不情愿接受媒体采访，因为担心会因此而失去工作。但是周四，有两名工作人员打破沉默，接受了印度媒体的视频连线采访。

24岁的安保人员塔卡尔（Sonali Thakkar）对法新社表示："船上的情况每天都在恶化。……今天早上，他们告诉我们，船上又有44人被确诊了，每个人都很害怕，希望能够尽早离开这里。我们现在不求别的，只希望赶快做完全面检测，把我们和测试结果阳性的人隔离开。我们不想留在船上。"

由于旅客大多数时间都要待在自己的客舱内，所以船员们必须逐个房间地运送食物和其它用品，有些人担心，这大大降低了隔离的有效性。

日本厚生劳动大臣加藤勝信（Katsunobu Kato）周四表示，在新一轮接受测试的221人当中，有44人被确诊，其中包括一名工作人员。他同时表示，一些年老的乘客，如果检验结果呈阴性，可以先行下船，然后被转移到政府制定的地点安置，并且在那里隔离观察直到2月19日。

"如果他们的测试结果是阴性，并且希望下船，那么他们可以离开，到政府准备的安置地点居住"，加藤表示。

"钻石公主号"的船长已经通过船上广播向乘客通知了这一消息。他说："厚生劳动省已经对年龄在80岁以上并且居住在无阳台房间的旅客，以及80岁以上并且患有慢性疾病的旅客进行了检验。"

船上隔离有效性被质疑

加藤勝信表示，船上的乘客当中有五人住院后病情严重，其中四人是被确诊感染新冠病毒，另一人的检验结果尚未得出。

随着最近数日里，几乎每天船上都会新增数十例确诊病例，人们对于测试检验工作的速度以及隔离是否有效提出了质疑。

船员塔卡尔表示，虽然乘客都被要求留在房间里，但是工作人员都在一起吃饭，一起工作，并且员工宿舍都是二人间，盥洗设施公用。"我现在还没有感染病毒，但是我不想要在这里一直等到自己感染病毒。我不想要等到发现自己中招了。"

日本方面原本只对和最先确诊患者有过密切接触的或者是出现相关症状的大约300人进行了测试，但随后又逐渐扩大了排查范围，更多的确诊病例随之出现。医疗机构官员表示，目前每天只能进行大概300个测试，但是希望能够扩大检验能力，增加到每天1000个。

日本确认首例死亡病例

除了"钻石公主号"之外，日本还新确诊了28例感染新冠病毒病例--他们大多数都是从湖北撤侨回来的人员。先后有四架撤侨飞机从疫情严重的湖北省接回了数百名日本公民，他们大多数还在政府安排的地点进行"自我隔离"。

周四，厚生劳动大臣加藤勝信还表示，日本已经出现首例因新冠肺炎而死亡的案例。据悉死者是一名80岁的老年女性，居住在临近东京的神奈川县。加藤没有透露更多的细节信息。

雨涵/叶宣（法新社、路透社）