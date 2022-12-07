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恐怖活动以制造大量伤亡、破坏以及动荡社会为主要目的，并以宗教或政治为主要诉求。通常表现为针对平民的大规模伤害、袭击公共交通工具和绑架等形式，是一种较极端的非对称作战方式。
与恐怖活动相关的事件也通常称为“恐怖事件”、“恐怖袭击”等。抢劫银行等抢盗财物的暴力行为由于不包含政治诉求，因此不能算作恐怖袭击。
德国联邦检察机构宣称，警方周三发动的大搜捕行动中，共有25名恐怖主义嫌疑人被逮捕。他们涉嫌发动武装政变，推翻德国现行民主体制。
歐洲議會23日通過決議，認定俄羅斯在烏克蘭的作為，顯示她是「支持恐怖主義國家」。這是由歐洲議會作出的決定，但這個標籤的實際效用仍然未明。
基辅市长克里琴科说，这个乌克兰首都基辅正迎来超过四分三个世纪以来最糟糕的冬天。与此同时，欧洲议会周三将俄罗斯认定为「恐怖主义资助国」，呼吁27个成员国跟进。
英國軍情五處（MI5）處長週四表示，在獨裁勢力擴張及恐怖組織的威脅上，來自俄羅斯、中國和伊朗的重大威脅不斷，三國還有可能幫助彼此擴張實力。對英國而言，這三國分別造成哪些國安問題？
本周一，俄罗斯乌德穆尔特共和国首府伊热夫斯克一所学校发生校园枪击案。目前已造成包括7名儿童在内的13人死亡，至少21人受伤。
美国总统拜登在纪念"911 "事件发生21周年之际强调自由的意义，指出自由正是恐怖主义组织“基地”的打击目标。纪念日前夕，该组织在网上发布一书，提供了“911”袭击计划的大量细节。
俄乌战争爆发以来，乌克兰政府和议会多次呼吁美国将俄罗斯定性为"支持恐怖主义的国家"。但美国方面显然拒绝了这一要求。
美國總統拜登週一晚上宣佈，美國中央情報局上週末在阿富汗執行空襲行動時，成功擊斃基地組織最高領導人艾曼·扎瓦赫里，他被視為本·拉登的接班人，同時也是911恐怖襲擊背後的策劃者之一。
乌克兰总统泽连斯基痛批俄罗斯导弹袭击敖德萨一栋居民楼是“蓄意、有针对性的恐怖主义活动”。俄乌战争持续的同时，乌克兰罗宋汤烹饪被列入联合国濒危文化遗产，引发俄罗斯不满。
本周日（6月5日），俄罗斯对基辅进行了一连串导弹袭击。乌克兰国家核能发电公司称，俄罗斯一枚导弹以极低高度飞过乌克兰南部的一座核电站。
本周披露的新疆侵犯人权的新证据，在德国不仅仅引起了传统大报的关注。许多地方报纸也连续多日予以追踪。《自由言论报》赞扬德国政府停止为在新疆设厂的大众汽车提供担保，《德国编辑部网络》则指出，就算新疆真有数万恐怖分子，中国政府也不能以暴易暴。
美联社报道指出，在中国新疆的一个县，每25人中就有1人曾因与恐怖主义有关的指控而被判处监禁，这是世界上已知的最高监禁率。学者和人权团体认为，中国正以监禁控制维吾尔人、将法律作为镇压的武器。
欧盟外交政策高级代表博雷利在接受《金融时报》采访时表示，应考虑将冻结的俄罗斯外汇储备用于支付乌克兰的战后重建费用。在塔利班夺权之后，美国曾将冻结的阿富汗政府资产用于人道救援和恐怖主义受害者赔偿，因此如果欧盟采取类似措施也是“符合逻辑的”。
在乌克兰港口城市马里乌波尔，抵御俄军入侵的主力是亚速营。对于这支武装力量，人们众说纷纭，因为其成员当中有很多乌克兰民族主义者，甚至也包括极右翼势力。
据法新社报道，摩洛哥一家法院裁定，中国籍维吾尔人伊迪热斯·艾山涉嫌“参与恐怖行动”，将被引渡到中国。人权组织大赦国际则表示，伊迪热斯·艾山因为曾为维吾尔人人权团体工作过，所以才遭受北京方面的指控。
2001年的9月11日标记着一个转折点。德国之声驻华盛顿记者站主任Ines Pohl认为，20年后从阿富汗撤军，证明了美国如今将国内利益置于一切之上。
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