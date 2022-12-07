恐怖活动以制造大量伤亡、破坏以及动荡社会为主要目的，并以宗教或政治为主要诉求。通常表现为针对平民的大规模伤害、袭击公共交通工具和绑架等形式，是一种较极端的非对称作战方式。

与恐怖活动相关的事件也通常称为“恐怖事件”、“恐怖袭击”等。抢劫银行等抢盗财物的暴力行为由于不包含政治诉求，因此不能算作恐怖袭击。