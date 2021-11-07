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恐怖袭击

恐怖活动以制造大量伤亡、破坏以及动荡社会为主要目的，并以宗教或政治为主要诉求。通常表现为针对平民的大规模伤害、袭击公共交通工具和绑架等形式，是一种较极端的非对称作战方式。

与恐怖活动相关的事件也通常称为“恐怖事件”、“恐怖袭击”等。抢劫银行等抢盗财物的暴力行为由于不包含政治诉求，因此不能算作恐怖袭击。

FILE PHOTO: Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi speaks during a joint news conference with German Chancellor Angela Merkel (not pictured) at the Chancellery in Berlin, Germany October 20, 2020. Stefanie Loos/Pool via REUTERS/File Photo

伊拉克总理官邸遭无人机攻击 07.11.2021

伊拉克总理卡迪米周日在官邸遭遇无人机袭击，军方认为这是一起未遂暗杀。卡迪米本人并未受伤。美国及伊朗纷纷谴责这起袭击事件。

Conservative MP David Amess with his pugs, Lily and Boat at the Westminster Dog of the Year competition at Victoria Tower Gardens in London on Oct. 10, 2013. British police say a man has been arrested after a reported stabbing in eastern England. News outlets say the victim is Conservative lawmaker David Amess. The Essex Police force said officers were called to reports of a stabbing in Leigh-on-Sea just after noon Friday. It said “a man was arrested shortly after

英国议员遇刺身亡 警方定性为恐怖袭击 16.10.2021

英国国会议员颜敏时（David Amess）在会晤选民时被刺死。警方称，犯罪嫌疑人 “存在与伊斯兰极端主义有关的潜在动机”。颜敏时是英国近5年来被刺杀的第二位议员。
An arrow is left in a wall at the scene where a man armed with bow killed several people before he was arrested by police in Kongsberg, Norway, on October 13, 2021. - A man armed with a bow and arrows killed several people and wounded others in the southeastern town of Kongsberg in Norway on October 13, 2021, police said, adding they had arrested the suspect. We can unfortunately confirm that there are several injured and also unfortunately several killed in this episode, local police official Oyvind Aas told a news conference. The man who committed this act has been arrested by the police and, according to our information, there is only one person involved. - Norway OUT (Photo by Terje Bendiksby / NTB / AFP) / Norway OUT (Photo by TERJE BENDIKSBY/NTB/AFP via Getty Images)

挪威弓箭凶杀案 警方推断为恐怖袭击 14.10.2021

这起5死2伤的袭击案发生在距首都奥斯陆西南约80公里的小城孔斯贝格，嫌犯已被拘捕。调查人员表示，这名37岁的丹麦男子多年前皈依了伊斯兰教，且在近期出现了极端化倾向，警方目前已经可以推断此次杀人事件性质属于恐怖袭击。
07.10.2021 Eine verschleierte Frau mit einer Maske betritt aus der Gangway einer Chartermaschine heraus einen abgeschirmten Bereich der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt. In einer zunächst geheim gehaltenen Aktion hatte die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit der US-Armee insgesamt acht deutsche Anhängerinnen der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) mit ihren 23 Kindern im Rahmen einer humanitären Aktion aus einem Gefangenenlager in Syrien geholt. Mit einer Chartermaschine wurden die Frauen über Kuwait nach Deutschland gebracht, wo fast alle sofort in Haft genommen wurden.

加入IS的德国妇女和儿童被遣返回国 10.10.2021

几名与恐怖组织IS有联系的妇女在返回德国后被关押起来。德国外交部长马斯表示：这些妇女 "将不得不为她们的行为负责"。她们的孩子们将得到保护性的照顾。
JINHUA, CHINA - MARCH 24: Employees work on the assembly line of T03 electric small crossover at a factory of Chinese EV startup Leapmotor on March 24, 2021 in Jinhua, Zhejiang Province of China. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xVCGx CFP111322692654

德语媒体：让中国受穷才能确保西方的安稳? 13.09.2021

《焦点杂志》抛出了一个尖锐的问题：西方国家的安全，是否真的如白宫所认为的那样，建立在中国经济相对落后的基础之上？这种做法在道义上又是否行得通？《维也纳报》则指出，北京利用了911恐怖袭击带来的战略机遇，实现了“中国崛起”。
13.07.21 *** People walk through Times Square on July 13, 2021 in New York City. - Stock markets were slightly softer on news of the biggest jump in US inflation in more than two decades and disappointment in results from US investment banks. As trading ended in London, Frankfurt and Paris, major indices hovered around the zero mark, while the Dow Jones index was also a tiny bit lower in midday New York exchanges. (Photo by Angela Weiss / AFP) (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

911事件与在美华人的记忆 12.09.2021

20年前的9月11日，4架飞机被恐怖分子劫持，其中两架飞机撞上纽约世贸中心的双塔。该袭击造成2996人死亡，这是有史以来发生在美国本土的规模最大的恐怖袭击。紧接着，美国入侵阿富汗和伊拉克，直到前不久才从阿富汗撤军。
SEPTEMBER 11th 2021: The Twenty Year Anniversary of the 9/11/01 terrorist attacks against The United States of America. In New York City, hijackers deliberately crashed two planes into each of The Twin Towers at The World Trade Center in Lower Manhattan resulting in the complete collapse of both buildings and the death of nearly 3000 people - forever changing the skyline of the city and the lives of New Yorkers and Americans. - File Photo by: zz/Larry Le Vine/STAR MAX/IPx 2001 9/11/01 The Twin Towers at The World Trade Center collapse to the ground after hijackers crashed planes into both buildings on September 11, 2001. (NYC)

沙特与9·11袭击是否有关？FBI公布调查文件 12.09.2021

在2001年9月11日发生的系列恐怖袭击中，大多数袭击者都来自沙特。这个阿拉伯酋长国的政府是否与幕后策划者有关联？美国联邦调查局公布了一份新的解密文件。
The One World Trade Center is reflected on a nearby building ahead of the 20th anniversary of the September 11 attacks in Manhattan, New York City, U.S., September 10, 2021. REUTERS/Carlos Barria

评论：世界强国美国消失的象征 11.09.2021

2001年的9月11日标记着一个转折点。德国之声驻华盛顿记者站主任Ines Pohl认为，20年后从阿富汗撤军，证明了美国如今将国内利益置于一切之上。

07.09.21 *** NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 07: A person watches the Tribute In Light shine into the sky from Lower Manhattan during a test on September 07, 2021 in New York City. Honoring the victims of the September 11, 2001 attack that killed almost 3,000 people at the World Trade Center, the Tribute in Light is a commemorative public art installation that was first presented six months after 9/11 and then every year since on the anniversary. New York City is preparing to mark the 20th anniversary of the September 11 terrorist attacks. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 11.09.2021

2001年9月11日袭击事件已经过去20年，如今的纽约，一些伤口已经愈合，但许多伤疤依然存在。这些照片来自这个充满活力、从未失去生存意志的城市。
A hijacked commercial plane approaches the World Trade Center shortly before crashing into the landmark skyscraper 11 September 2001 in New York. dpa +++ dpa-Bildfunk +++

911恐袭20年 谁为「反恐战争」买单？ 11.09.2021

2001年9月11日，伊斯兰恐怖主义组织在美国发动恐怖袭击，造成3000人死亡，美国在数周後空袭阿富汗反击，这场「反恐战争」持续了20年，全世界都付出了代价。

纪念9.11：被遗忘的英雄 10.09.2021

9.11恐袭之后，约3000名非法移民被雇用清理污染的世贸废墟。罗丹便是其中的一名，他因此罹患癌症，但非法移民的身份让他得不到相应的医保。
French Gendarmes stand inside the Paris courthouse on the Ile de la Cite before the start of the trial of the Paris' November 2015 attacks, in Paris, France, September 8, 2021. Twenty defendants stand trial over Paris' November 2015 attacks from September 8, 2021 to May 25, 2022, with nearly 1,800 civil parties, more than 300 lawyers, hundreds of journalists and large-scale security challenges. REUTERS/Gonzalo Fuentes

“世纪审判”：2015年巴黎恐袭案开庭 08.09.2021

周三，法国开启了对2015年巴黎系列恐袭案件的审理工作，包括自称为“伊斯兰国战士”的萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆在内的14名被告将出庭受审。
Polizisten führen bei einer Razzia gegen Islamisten am 04.02.2016 in Berlin einen mit einem Tuch verdeckten Verdächtigen ab. Bei Razzien in mehreren Bundesländern hat die Polizei mehrere Islamisten festgenommen, die ein Attentat in Deutschland oder im europäischen Ausland geplant haben sollen. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

9·11恐袭20年后: 德国仍未摆脱伊斯兰极端势力 04.09.2021

9·11事件20周年即将到来之际，塔利班的旗帜重又在喀布尔上空飘扬。德国联邦刑事局的专家担心，阿富汗再次成为圣战分子的游乐场——其中也包括来自德国的圣战分子。

11.09.2001 9/11

拜登下令：解密“9·11”袭击相关文件 04.09.2021

拜登周五签署了一项行政命令，要求美国司法部等机构就联邦调查局的“9·11”调查文件进行解密检视。

WELLINGTON, NEW ZEALAND - SEPTEMBER 03: Prime Minister Jacinda Ardern speaks to the media at a press conference with the details of the Auckland supermarket terror attack, at the Beehive Theatrette on September 3, 2021 in Wellington, New Zealand. A man has been shot dead by police after reportedly stabbing six people at LynnMall supermarket in Auckland. (Photo by Robert Kitchin - Pool/Getty Images)

新西兰超市7人遇袭 总理阿德恩呼吁反恐新法 04.09.2021

一名“伊斯兰国”支持者在新西兰奥克兰一家超市刺伤7人后被警察击毙。新西兰总理阿德恩呼吁议会在本月底前通过一项法律，将策划恐怖袭击定为非法行为。

In diesem Bild vom 20. August 2021, das vom US Marine Corps zur Verfügung gestellt wurde, beruhigen Marines der 24. Marine Expeditionary Unit (MEU), darunter Sgt. Nicole Gee (links stehend) Kleinkinder während einer Evakuierung am Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. Wie die Behörden am 28. August mitteilten, war Gee aus Sacramento, Kalifornien, eine der Marines, die bei dem Bombenanschlag am Donnerstag auf dem Flughafen getötet wurden. (Wiederholung mit verändertem Bildausschnitt) +++ dpa-Bildfunk +++

喀布尔悲剧的象征：一名美国女兵之死 30.08.2021

上周四喀布尔机场遭袭事件中，100 多人丧生，其中就有美国海军陆战队的女兵妮科尔·吉。她在阿富汗的使命本来即将结束，不久前刚在社媒上分享了一张怀抱阿富汗婴儿的照片。

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