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恐怖活动以制造大量伤亡、破坏以及动荡社会为主要目的，并以宗教或政治为主要诉求。通常表现为针对平民的大规模伤害、袭击公共交通工具和绑架等形式，是一种较极端的非对称作战方式。
与恐怖活动相关的事件也通常称为“恐怖事件”、“恐怖袭击”等。抢劫银行等抢盗财物的暴力行为由于不包含政治诉求，因此不能算作恐怖袭击。
伊拉克总理卡迪米周日在官邸遭遇无人机袭击，军方认为这是一起未遂暗杀。卡迪米本人并未受伤。美国及伊朗纷纷谴责这起袭击事件。
英国国会议员颜敏时（David Amess）在会晤选民时被刺死。警方称，犯罪嫌疑人 “存在与伊斯兰极端主义有关的潜在动机”。颜敏时是英国近5年来被刺杀的第二位议员。
这起5死2伤的袭击案发生在距首都奥斯陆西南约80公里的小城孔斯贝格，嫌犯已被拘捕。调查人员表示，这名37岁的丹麦男子多年前皈依了伊斯兰教，且在近期出现了极端化倾向，警方目前已经可以推断此次杀人事件性质属于恐怖袭击。
几名与恐怖组织IS有联系的妇女在返回德国后被关押起来。德国外交部长马斯表示：这些妇女 "将不得不为她们的行为负责"。她们的孩子们将得到保护性的照顾。
《焦点杂志》抛出了一个尖锐的问题：西方国家的安全，是否真的如白宫所认为的那样，建立在中国经济相对落后的基础之上？这种做法在道义上又是否行得通？《维也纳报》则指出，北京利用了911恐怖袭击带来的战略机遇，实现了“中国崛起”。
20年前的9月11日，4架飞机被恐怖分子劫持，其中两架飞机撞上纽约世贸中心的双塔。该袭击造成2996人死亡，这是有史以来发生在美国本土的规模最大的恐怖袭击。紧接着，美国入侵阿富汗和伊拉克，直到前不久才从阿富汗撤军。
在2001年9月11日发生的系列恐怖袭击中，大多数袭击者都来自沙特。这个阿拉伯酋长国的政府是否与幕后策划者有关联？美国联邦调查局公布了一份新的解密文件。
2001年的9月11日标记着一个转折点。德国之声驻华盛顿记者站主任Ines Pohl认为，20年后从阿富汗撤军，证明了美国如今将国内利益置于一切之上。
2001年9月11日袭击事件已经过去20年，如今的纽约，一些伤口已经愈合，但许多伤疤依然存在。这些照片来自这个充满活力、从未失去生存意志的城市。
2001年9月11日，伊斯兰恐怖主义组织在美国发动恐怖袭击，造成3000人死亡，美国在数周後空袭阿富汗反击，这场「反恐战争」持续了20年，全世界都付出了代价。
9.11恐袭之后，约3000名非法移民被雇用清理污染的世贸废墟。罗丹便是其中的一名，他因此罹患癌症，但非法移民的身份让他得不到相应的医保。
周三，法国开启了对2015年巴黎系列恐袭案件的审理工作，包括自称为“伊斯兰国战士”的萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆在内的14名被告将出庭受审。
9·11事件20周年即将到来之际，塔利班的旗帜重又在喀布尔上空飘扬。德国联邦刑事局的专家担心，阿富汗再次成为圣战分子的游乐场——其中也包括来自德国的圣战分子。
拜登周五签署了一项行政命令，要求美国司法部等机构就联邦调查局的“9·11”调查文件进行解密检视。
一名“伊斯兰国”支持者在新西兰奥克兰一家超市刺伤7人后被警察击毙。新西兰总理阿德恩呼吁议会在本月底前通过一项法律，将策划恐怖袭击定为非法行为。
上周四喀布尔机场遭袭事件中，100 多人丧生，其中就有美国海军陆战队的女兵妮科尔·吉。她在阿富汗的使命本来即将结束，不久前刚在社媒上分享了一张怀抱阿富汗婴儿的照片。
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