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恐怖活动以制造大量伤亡、破坏以及动荡社会为主要目的，并以宗教或政治为主要诉求。通常表现为针对平民的大规模伤害、袭击公共交通工具和绑架等形式，是一种较极端的非对称作战方式。
与恐怖活动相关的事件也通常称为“恐怖事件”、“恐怖袭击”等。抢劫银行等抢盗财物的暴力行为由于不包含政治诉求，因此不能算作恐怖袭击。
在荷兰阿姆斯特丹举行的大规模环保示威集会上，瑞典“环保少女”通贝里再次表达了支持巴勒斯坦人的立场。此举招致许多参与者的不满和愤怒。
自从10月7日极端组织哈马斯对以色列发动残暴的恐怖袭击后，中东地区再次陷入战火之中。德国之声为您梳理整个冲突过程中的重大事件。
22岁的德国女性沙妮·路克的母亲表示，以军方告知她，女儿已死亡。她估计女儿可能是在哈马斯恐袭中被击中头部。这位母亲表示，虽然是可怕的消息，但至少现在知道了情况，"至少女儿没有承受痛苦"。与此同时，以色列正逐渐推进在加沙地带对哈马斯的地面攻势。
以色列军方称，对400余个恐怖主义目标进行了空袭，并打死多名哈马斯指挥官。与此同时，从加沙地带向以色列的火箭弹袭击仍在继续。哈马斯暴力劫持的200余名人质中，再有两人获释。
美国总统拜登在接受电视采访时表示，假如以色列再次占领加沙，那将是个大错误。以色列驻美国和联合国大使回应称，该国并不想要占领加沙。与此同时，巴勒斯坦官方通讯社报道称，巴民族权力机构主席阿巴斯表态与哈马斯的政策行为划清界限，但数小时后相关报道更改了措辞。
随着近日哈马斯极端主义分子对以色列发动的恐怖袭击以及以色列的的全面反击，整个世界陷入比面对俄乌战争更为空前的震惊与分裂。鉴于中东局势稍有不慎可能进一步激化与扩大，且引发各种人道主义灾难，因此必须同时审视历史与现实、厘清该地区争执焦点及世界几大代表性国家或区域的基本态度，进行多方位的慎密考察。
政治学者张俊华认为，北京在这次以色列、哈马斯战争中的表现，基本上是继承了处理乌克兰战争的模式。虽然有不少背景上的不同，但 不管如何，北京的表现，凸显当前民主阵营与威权、独裁政权阵营的紧张与对立。
哈马斯对以色列发动恐怖袭击后，以色列空袭加沙地带。中国外交部呼吁各方克制，重申两国方案是根本出路，并表示中国是以巴共同的朋友。然而，以色列并不认同这一表态。中国再次陷入地区冲突的交叉火力之中。
以色列总理在多年来最致命的袭击爆发后誓言对哈马斯进行报复。美国正在与该地区大国埃及进行对话，以缓解这场危机。德国之声为您带来最新消息。
阿富汗塔利班政权的代表向中国承诺，将对中国的安全威胁视为对自身的威胁，绝不允许在阿富汗境内出现任何破坏中国安全的活动，也会保障在阿中国人的安全。
德国两位知名汉学家前往新疆参观后发表文章。《南德意志报》引述多名汉学家予以严词批评。
德国两位知名中国问题研究者9月11日在瑞士《新苏黎世报》发表评论，称新疆局势在走向正常化。该评论在中国问题专家中引起震惊和质疑，被指是在淡化中共在新疆对少数民族犯下的人权罪行，为其做辩护。
德国联邦检察院称，发现一个疑似恐怖组织，并逮捕七名嫌犯。同时，在荷兰另有两名同属该组织的嫌犯被捕。他们涉嫌在德国探查袭击目标和地点。
20年前，以美国为首的多国部队开进伊拉克。这场在当时得到美国民意支持的战争推翻了独裁者萨达姆，但是却并没有找到作为开战借口的大规模杀伤性武器，也没有给这个国家带来民主和稳定。德国之声为您摘编了美、英和阿拉伯媒体对这场战争的回顾和总结。
以色列警方称，一名巴勒斯坦枪手1月27日在耶路撒冷一座犹太教堂外开枪，造成7 人死亡、3 人受伤，“这起枪击事件是“我们近年来遭遇的最严重的袭击事件之一”。
德国联邦检察机构宣称，警方周三发动的大搜捕行动中，共有25名恐怖主义嫌疑人被逮捕。他们涉嫌发动武装政变，推翻德国现行民主体制。
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